https://crimea.ria.ru/20260817/kak-simferopol-gotovitsya-k-otopitelnomu-sezonu-1158559401.html

Как Симферополь готовится к отопительному сезону

Как Симферополь готовится к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Как Симферополь готовится к отопительному сезону

В Симферополе к отопительному периоду готов 81 процент котельных, 79 процентов центральных тепловых пунктов и 88 процентов тепловых сетей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T19:30

2026-08-17T19:30

2026-08-17T19:30

теплоснабжение

отопительный сезон в крыму

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе к отопительному периоду готов 81 процент котельных, 79 процентов центральных тепловых пунктов и 88 процентов тепловых сетей. Об этом сообщили в администрации Симферополя по итогам оперативно-хозяйственного совещания.По словам начальника производственного управления тепловых сетей Симферополя "Крымтеплокомунэнерго" Сергея Артеменко, на всех котельных и тепловых сетях, не осуществляющих горячее водоснабжение потребителей, выполнены гидравлические испытания."На данный момент выполнен ремонт семи котловых агрегатов, заменено около шести километров тепловых сетей, установлено 11 теплообменных аппаратов, 13 насосных агрегатов и 152 единицы запорной арматуры", – перечислил Артеменко.Также постоянно выполняются работы по ремонту нарушенной изоляции надземных тепловых сетей. Сейчас отремонтировано уже свыше шести километров теплосетей.На совещании также обсуждались вопросы работы общественного транспорта, контроль соблюдения правил благоустройства и работу по восстановлению уличного освещения на территории города.Ранее глава Совмина республики Юрий Гоцанюк сообщал, что систему теплоснабжения Крыма подготовят к грядущему отопительному сезону к 1 октября. По информации Гоцанюка, в этом году планируется заменить около 40 километров изношенных теплосетей, большая часть которых находится в Симферополе, где уже реконструировали более 300 метров теплотрассы на улицах Залесской и Аральской, и еще около 600 метров труб променяли на улице Ростовской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сократилось число аварий на теплосетяхГотовь сани летом: в Севастополе проверяют системы отопленияПрокуратура проверила строительство социальных объектов в Севастополе

симферополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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