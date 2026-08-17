Рейтинг@Mail.ru
Как Симферополь готовится к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260817/kak-simferopol-gotovitsya-k-otopitelnomu-sezonu-1158559401.html
Как Симферополь готовится к отопительному сезону
Как Симферополь готовится к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Как Симферополь готовится к отопительному сезону
В Симферополе к отопительному периоду готов 81 процент котельных, 79 процентов центральных тепловых пунктов и 88 процентов тепловых сетей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T19:30
2026-08-17T19:30
теплоснабжение
отопительный сезон в крыму
симферополь
новости крыма
жкх крыма и севастополя
отопление
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110804/28/1108042857_0:109:3014:1804_1920x0_80_0_0_60a45d058710e06eb68124d80e704aea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе к отопительному периоду готов 81 процент котельных, 79 процентов центральных тепловых пунктов и 88 процентов тепловых сетей. Об этом сообщили в администрации Симферополя по итогам оперативно-хозяйственного совещания.По словам начальника производственного управления тепловых сетей Симферополя "Крымтеплокомунэнерго" Сергея Артеменко, на всех котельных и тепловых сетях, не осуществляющих горячее водоснабжение потребителей, выполнены гидравлические испытания."На данный момент выполнен ремонт семи котловых агрегатов, заменено около шести километров тепловых сетей, установлено 11 теплообменных аппаратов, 13 насосных агрегатов и 152 единицы запорной арматуры", – перечислил Артеменко.Также постоянно выполняются работы по ремонту нарушенной изоляции надземных тепловых сетей. Сейчас отремонтировано уже свыше шести километров теплосетей.На совещании также обсуждались вопросы работы общественного транспорта, контроль соблюдения правил благоустройства и работу по восстановлению уличного освещения на территории города.Ранее глава Совмина республики Юрий Гоцанюк сообщал, что систему теплоснабжения Крыма подготовят к грядущему отопительному сезону к 1 октября. По информации Гоцанюка, в этом году планируется заменить около 40 километров изношенных теплосетей, большая часть которых находится в Симферополе, где уже реконструировали более 300 метров теплотрассы на улицах Залесской и Аральской, и еще около 600 метров труб променяли на улице Ростовской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сократилось число аварий на теплосетяхГотовь сани летом: в Севастополе проверяют системы отопленияПрокуратура проверила строительство социальных объектов в Севастополе
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110804/28/1108042857_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73d4069f0b835ce7033fe4f0ba50e6a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
теплоснабжение, отопительный сезон в крыму, симферополь, новости крыма, жкх крыма и севастополя, отопление
Как Симферополь готовится к отопительному сезону

В Симферополе к отопительному сезону заменили шесть километров тепловых сетей

19:30 17.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкТепловая станция. Архивное фото
Тепловая станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе к отопительному периоду готов 81 процент котельных, 79 процентов центральных тепловых пунктов и 88 процентов тепловых сетей. Об этом сообщили в администрации Симферополя по итогам оперативно-хозяйственного совещания.
По словам начальника производственного управления тепловых сетей Симферополя "Крымтеплокомунэнерго" Сергея Артеменко, на всех котельных и тепловых сетях, не осуществляющих горячее водоснабжение потребителей, выполнены гидравлические испытания.
"На данный момент выполнен ремонт семи котловых агрегатов, заменено около шести километров тепловых сетей, установлено 11 теплообменных аппаратов, 13 насосных агрегатов и 152 единицы запорной арматуры", – перечислил Артеменко.
Также постоянно выполняются работы по ремонту нарушенной изоляции надземных тепловых сетей. Сейчас отремонтировано уже свыше шести километров теплосетей.

"К отопительному периоду подготовлено: 81 % городских котельных, 79 % центральных тепловых пунктов (ЦТП) и 88 % тепловых сетей", – уточнил Артеменко.

На совещании также обсуждались вопросы работы общественного транспорта, контроль соблюдения правил благоустройства и работу по восстановлению уличного освещения на территории города.
Ранее глава Совмина республики Юрий Гоцанюк сообщал, что систему теплоснабжения Крыма подготовят к грядущему отопительному сезону к 1 октября. По информации Гоцанюка, в этом году планируется заменить около 40 километров изношенных теплосетей, большая часть которых находится в Симферополе, где уже реконструировали более 300 метров теплотрассы на улицах Залесской и Аральской, и еще около 600 метров труб променяли на улице Ростовской.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму сократилось число аварий на теплосетях
Готовь сани летом: в Севастополе проверяют системы отопления
Прокуратура проверила строительство социальных объектов в Севастополе
 
ТеплоснабжениеОтопительный сезон в КрымуСимферопольНовости КрымаЖКХ Крыма и СевастополяОтопление
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45Театры Крыма и Севастополя приготовили для зрителей яркую осень
17:36Рост цен на топливо: в Банке России рассказали об инфляции
17:28Красноперекопский район готов к отопительному сезону на 70 процентов
17:16Террор ВСУ в Белгородской области - пять человек ранены
17:10Первые симптомы перегрева и солнечного удара - как оказать помощь
16:54Зеленский внес в Раду представление о назначении глав Минобороны и МИД Украины
16:37Бизнесу в Севастополе ограничат потребление электричества 19 августа
16:27В Керчи на 17 улицах и переулках на день отключат газ
16:00Киев пригрозил России баллистикой до конца года – чего можно ожидать
15:48России и Мьянме нужно поработать на экономическом треке – Путин
15:37ФАС выявила нарушения у топливных компаний в пяти регионах России
15:19Что происходит на Крымском мосту - очередь выросла вдвое
15:01В Днепропетровской области еще из 16 сел принудительно эвакуируют людей
14:49Шумовая граната взорвалась в школе в Подмосковье - пострадали учителя
14:44Напавшую с ножом на сестер девушку в Уфе обвинили в покушении на убийство
14:37Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
14:13МИД России: Киев сорвал поездку Гросси на ЗАЭС и в Энергодар
14:08Дроны атаковали второе за сутки греческое судно в Черном море
13:57В Крыму подросток на питбайке сбил 9-летнего ребенка на самокате
13:36ВТБ: россияне назвали главные критерии идеальной зарплатной карты
Лента новостейМолния