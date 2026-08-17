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Как Симферополь готовится к отопительному сезону
Как Симферополь готовится к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Как Симферополь готовится к отопительному сезону
В Симферополе к отопительному периоду готов 81 процент котельных, 79 процентов центральных тепловых пунктов и 88 процентов тепловых сетей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T19:30
2026-08-17T19:30
2026-08-17T19:30
теплоснабжение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе к отопительному периоду готов 81 процент котельных, 79 процентов центральных тепловых пунктов и 88 процентов тепловых сетей. Об этом сообщили в администрации Симферополя по итогам оперативно-хозяйственного совещания.По словам начальника производственного управления тепловых сетей Симферополя "Крымтеплокомунэнерго" Сергея Артеменко, на всех котельных и тепловых сетях, не осуществляющих горячее водоснабжение потребителей, выполнены гидравлические испытания."На данный момент выполнен ремонт семи котловых агрегатов, заменено около шести километров тепловых сетей, установлено 11 теплообменных аппаратов, 13 насосных агрегатов и 152 единицы запорной арматуры", – перечислил Артеменко.Также постоянно выполняются работы по ремонту нарушенной изоляции надземных тепловых сетей. Сейчас отремонтировано уже свыше шести километров теплосетей.На совещании также обсуждались вопросы работы общественного транспорта, контроль соблюдения правил благоустройства и работу по восстановлению уличного освещения на территории города.Ранее глава Совмина республики Юрий Гоцанюк сообщал, что систему теплоснабжения Крыма подготовят к грядущему отопительному сезону к 1 октября. По информации Гоцанюка, в этом году планируется заменить около 40 километров изношенных теплосетей, большая часть которых находится в Симферополе, где уже реконструировали более 300 метров теплотрассы на улицах Залесской и Аральской, и еще около 600 метров труб променяли на улице Ростовской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сократилось число аварий на теплосетяхГотовь сани летом: в Севастополе проверяют системы отопленияПрокуратура проверила строительство социальных объектов в Севастополе
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теплоснабжение, отопительный сезон в крыму, симферополь, новости крыма, жкх крыма и севастополя, отопление
Как Симферополь готовится к отопительному сезону
В Симферополе к отопительному сезону заменили шесть километров тепловых сетей
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В Симферополе к отопительному периоду готов 81 процент котельных, 79 процентов центральных тепловых пунктов и 88 процентов тепловых сетей. Об этом сообщили в администрации Симферополя по итогам оперативно-хозяйственного совещания.
По словам начальника производственного управления тепловых сетей Симферополя "Крымтеплокомунэнерго" Сергея Артеменко, на всех котельных и тепловых сетях, не осуществляющих горячее водоснабжение потребителей, выполнены гидравлические испытания.
"На данный момент выполнен ремонт семи котловых агрегатов, заменено около шести километров тепловых сетей, установлено 11 теплообменных аппаратов, 13 насосных агрегатов и 152 единицы запорной арматуры", – перечислил Артеменко.
Также постоянно выполняются работы по ремонту нарушенной изоляции надземных тепловых сетей. Сейчас отремонтировано уже свыше шести километров теплосетей.
"К отопительному периоду подготовлено: 81 % городских котельных, 79 % центральных тепловых пунктов (ЦТП) и 88 % тепловых сетей", – уточнил Артеменко.
На совещании также обсуждались вопросы работы общественного транспорта, контроль соблюдения правил благоустройства и работу по восстановлению уличного освещения на территории города.
Ранее глава Совмина республики Юрий Гоцанюк сообщал, что систему теплоснабжения Крыма подготовят
к грядущему отопительному сезону к 1 октября. По информации Гоцанюка, в этом году планируется заменить около 40 километров изношенных теплосетей, большая часть которых находится в Симферополе, где уже реконструировали более 300 метров теплотрассы на улицах Залесской и Аральской, и еще около 600 метров труб променяли на улице Ростовской.
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