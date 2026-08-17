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К 2030 году в 35 регионах России появится инфраструктура для БПЛА

К 2030 году в 35 регионах России появится инфраструктура для БПЛА - РИА Новости Крым, 17.08.2026

К 2030 году в 35 регионах России появится инфраструктура для БПЛА

В 35 регионах России к 2030 году появится инфраструктура для беспилотной авиации, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы Росавиации Андрея Потемкина. РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T13:42

2026-08-17T13:42

2026-08-17T13:43

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беспилотные войска

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В 35 регионах России к 2030 году появится инфраструктура для беспилотной авиации, пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы Росавиации Андрея Потемкина.По словам Потемкина, подобная инфраструктура уже создана в Татарстане. Также развивается беспилотная инфраструктура и на Дальнем Востоке.В 2025 году в России было выполнено 178 тысяч полетов беспилотных воздушных аппаратов, что на 20% больше показателя 2024 года. Это полеты, которые были обеспечены органами обслуживания воздушного режима.Ранее Ростех впервые представил комплекс "Паутина" для защиты от дронов промышленных объектов, изделие проходит опытную эксплуатацию на ряде объектов ТЭК. "Паутина" может защищать объекты высотой более 25 метров и любой площади.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Импортозамещенный МС-21 готовят к первому полетуКогда в России появится "народный автомобиль" - мнениеПромышленные предприятия продолжают работу в Крыму вопреки кризису

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, росавиация