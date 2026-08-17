https://crimea.ria.ru/20260817/iran-i-ssha-gotovyatsya-k-eskalatsii-chego-zhdat-miru-i-rossii-1158553577.html

Иран и США готовятся к эскалации: чего ждать миру и России

Иран и США готовятся к эскалации: чего ждать миру и России - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Иран и США готовятся к эскалации: чего ждать миру и России

США в силу тех обстоятельств, в которые вогнал их президент Дональд Трамп войной в Иране, вполне могут в ходе эскалации на Ближнем Востоке нанести... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T22:54

2026-08-17T22:54

2026-08-17T22:54

ближний восток

иран

сша

обострение между ираном и сша

ядерное оружие

мнения

кирилл коктыш

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. США в силу тех обстоятельств, в которые вогнал их президент Дональд Трамп войной в Иране, вполне могут в ходе эскалации на Ближнем Востоке нанести стратегический ядерный удар по Ирану. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, профессор МГИМО Кирилл Коктыш, отметив, что новый виток конфликта неизбежен.Американская газета The Wall Street Journal сообщила о подготовке Ираном тотальной эскалации против США и их арабских союзников. По информации издания, об этом свидетельствуют данные разведки арабских государств, полученные в ходе перехватов переговоров иранцев с прокси-группировками в Йемене и Ираке. Одновременно экс-соратница американского президента Дональда Трампа, бывший член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин сообщила, что правительство США на стратегиических совещаниях обсуждает применение ядерного оружия против Ирана.Ближневосточная воронкаПо мнению Коктыша, новый виток конфликта неизбежен, поскольку ситуация имеет все черты так называемой воронки нестабильности."Это когда стороны ходят по краю воронки, но что бы ни делали, все равно делают и шаг в том числе вниз, все ближе приближаясь к прямому столкновению. Можно это откладывать, но невозможно решить. Это называется ближневосточная воронка. Процесс начался не с американо-израильской агрессии, а прослеживался как минимум лет 6-7 вполне явно", – прокомментировал Коктыш.Дело в том, что в текущей ситуации для Штатов ситуация недопустима, сказал политолог."И Марджори Тейлор Грин не случайно выступила с заявлением, что Трамп сейчас вынашивает планы ядерного удара по Ирану, что это всерьез обсуждаемая опция... Без контроля над Ормузским проливом Штаты не могут удержать Ближний Восток. А это в первую очередь Саудовская Аравия и другие нефтяные монархии, которые продают нефть за доллары", – сказал Коктыш.Нефтедоллар – это внешний контур доллара, то есть та самая волшебная палочка, которая позволяла США печатать неограниченное количество долларов и ни о чем не переживать, добавил он. С его помощью Штаты могли в нужный момент "сбрасывать инфляцию на все остальные страны, которые это оплатят, потому что если им нужна нефть, то они будут покупать доллары".По слова политолога, фактически мы можем наблюдать сегодня начало тех процессов, которые переживал Советский Союз в 1990-е годы."То есть это начало распада, вообще уже явное, системы гегемона. А потому Соединенные Штаты будут так или иначе бить по Ирану, поскольку такая ситуация для них абсолютно нетерпима", – отметил Коктыш.Иран же своей стороны прекрасно понимает, что победил в этой войне, получив весомую роль в мировой экономике в части контроля нефтяных потоков, и само собой разумеется, от своих успехов эта фактически главная держава Ближневосточного региона не откажется, уверен эксперт."И Иран не отступит, потому что для него это вопрос абсолютно экзистенциальный", – добавил Коктыш.Совершенно другой мирТаким образом, интенсивная подготовка к новому витку конфликта с обеих сторон вполне понятна, другой вопрос, что Штаты не могут одержать победу в конвенциональной войне, а значит, эскалация рискует стать крайне жесткой и разрушительной, добавил эксперт."Это действительно может привести к ядерному конфликту, который тоже войну не решит. Но это может сделать ближневосточную нефть токсичной в прямом смысле слова, а Ближний Восток превратит в место, не пригодное для жизни. Поскольку там тактическое оружие не поможет, а стратегическое будет уничтожать весь регион, включая Израиль", – сказал политолог.Разумеется, все, что происходит сейчас вокруг конфликта на Ближнем Востоке, сильно влияет на финансирование Украины, отметил он. Но гораздо серьезнее другое: "принципиальная неразрешимость ближневосточной воронки, предполагающая возможность ядерной эскалации, означает, что после будет совершенно другой мир".По словам Коктыша, пороговые цены на нефть, с которых начинаются качественные изменяя и распад, для Прибалтики, например, составляют около 90 долларов за баррель, а для Германии и Польши, которая более защищена в силу опоры и на свои ресурсы, это 110-120 долларов."Дальше мы получаем деиндустриализированную, дестабилизированную Европу, с правыми партиями пришедшими к власти и, естественно, утерей способности поддерживать проект "Украина", – сказал Коктыш.При таких "нефтяных раскладах" Россия, которая сегодня продолжает выступать за деэскалацию конфликта и скорейшее мирное урегулирование, "прекрасно отдавая себе отчет в тех издержках, которые могут наступить в ходе ядерного конфликта", ничего существенно не потеряет, а наоборот, приобретет, считает эксперт."В силу наличия природных ресурсов, запаса прочности России это, конечно, не касается. Для нас эти нефтяные расклады... не то что не во вред, это будет означать бюджетные доходы и весьма существенные", – подытожил эксперт.17 августа телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран договорились о продлении перемирия на 60 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп запустил процесс разложения вооруженных сил США – мнение Ситуация на Ближнем Востоке может угрожать энергетической безопасности - МИД РФ Трамп устроил выволочку главе Пентагона Хегсету: что это значит

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иран

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ближний восток, иран, сша, обострение между ираном и сша, ядерное оружие, мнения, кирилл коктыш, политика