https://crimea.ria.ru/20260817/gruzovik-protaranil-neskolko-legkovushek-v-adygee---est-zhertvy-1158539051.html

Грузовик протаранил несколько легковушек в Адыгее - есть жертвы

Грузовик протаранил несколько легковушек в Адыгее - есть жертвы - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Грузовик протаранил несколько легковушек в Адыгее - есть жертвы

Грузовик протаранил несколько легковых автомобилей на трассе в Адыгее, погиб 18-летний парень и ранена девушка-подросток. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T06:22

2026-08-17T06:22

2026-08-17T06:55

дтп

происшествия

республика адыгея

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Грузовик протаранил несколько легковых автомобилей на трассе в Адыгее, погиб 18-летний парень и ранена девушка-подросток. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.Массовое ДТП произошло накануне вечером вблизи аула Хатукай.В результате ДТП 18-летний водитель одного из легковых автомобилей скончался на месте, а 15-летняя девочка, находившаяся в салоне одного из авто, получила различные травмы. Оба являются жителями Краснодарского края. На месте аварии работала следственно-оперативная группа. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

республика адыгея

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, республика адыгея, новости