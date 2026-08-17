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Грузовик протаранил несколько легковушек в Адыгее - есть жертвы - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Грузовик протаранил несколько легковушек в Адыгее - есть жертвы
Грузовик протаранил несколько легковушек в Адыгее - есть жертвы - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Грузовик протаранил несколько легковушек в Адыгее - есть жертвы
Грузовик протаранил несколько легковых автомобилей на трассе в Адыгее, погиб 18-летний парень и ранена девушка-подросток. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T06:22
2026-08-17T06:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Грузовик протаранил несколько легковых автомобилей на трассе в Адыгее, погиб 18-летний парень и ранена девушка-подросток. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.Массовое ДТП произошло накануне вечером вблизи аула Хатукай.В результате ДТП 18-летний водитель одного из легковых автомобилей скончался на месте, а 15-летняя девочка, находившаяся в салоне одного из авто, получила различные травмы. Оба являются жителями Краснодарского края. На месте аварии работала следственно-оперативная группа. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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дтп, происшествия, республика адыгея, новости
Грузовик протаранил несколько легковушек в Адыгее - есть жертвы

В Адыгее неуправляемый грузовик врезался в несколько легковушек - есть жертвы

06:22 17.08.2026 (обновлено: 06:55 17.08.2026)
 
© МВД по Республике АдыгеяМассовое ДТП в Адыгее
Массовое ДТП в Адыгее
© МВД по Республике Адыгея
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Грузовик протаранил несколько легковых автомобилей на трассе в Адыгее, погиб 18-летний парень и ранена девушка-подросток. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Массовое ДТП произошло накануне вечером вблизи аула Хатукай.
"На перекрестке произошло столкновение большегрузного автомобиля и легковушки. После этого водитель грузовика потерял управление машиной и столкнулся еще с семью автомобилями, припаркованными на обочине проезжей части", - рассказали в полиции.
© МВД по Республике АдыгеяМассовое ДТП в Адыгее
Массовое ДТП в Адыгее
© МВД по Республике Адыгея
Массовое ДТП в Адыгее
В результате ДТП 18-летний водитель одного из легковых автомобилей скончался на месте, а 15-летняя девочка, находившаяся в салоне одного из авто, получила различные травмы. Оба являются жителями Краснодарского края.
На месте аварии работала следственно-оперативная группа. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины аварии.
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