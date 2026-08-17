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Глава Минпросвещения России посетил школу Симферополя
Глава Минпросвещения России посетил школу Симферополя - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Глава Минпросвещения России посетил школу Симферополя
Министр просвещения России Сергей Кравцов посетил Крым. Вместе с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым он побывал в симферопольской школе-гимназии, детском... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T16:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Министр просвещения России Сергей Кравцов посетил Крым. Вместе с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым он побывал в симферопольской школе-гимназии, детском саду №25, где ранее провели капитальный ремонт. Об этом Аксенов написал в своем канале в МАКС.Он рассказал, что в школе-гимназии открыт музей специальной военной операции. Это - результат совместных усилий учеников, педагогов и общественности. Музей интегрирован в воспитательный процесс: проводятся уроки мужества, встречи с участниками СВО, реализуются исследовательские проекты школьников, ведется волонтерская деятельность.По словам Аксенова, в Крыму при поддержке президента России и федерального центра продолжается активная модернизация образовательных учреждений.Министерство просвещения Российской Федерации подготовило к новому учебному году, который стартует 1 сентября, ряд важных обновлений в программе обучения школьников. Главная их цель - унифицировать программу обучения между субъектами РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стандартный и специальный: для школ Крыма разработали два режима работыОхрана и генераторы: как готовят крымские школы к учебному годуКак изменится обучение в школаx с 1 сентября - эксперт
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крым, новости крыма, сергей аксенов, сергей кравцов, образование в крыму и севастополе, школа, симферополь
Глава Минпросвещения России посетил школу Симферополя
Министр просвещения России Сергей Кравцов оценил ремонт в школе-гимназии Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Министр просвещения России Сергей Кравцов посетил Крым. Вместе с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым он побывал в симферопольской школе-гимназии, детском саду №25, где ранее провели капитальный ремонт. Об этом Аксенов написал в своем канале в МАКС.
"В рамках национального проекта "Молодежь и дети" в школе проведен капитальный ремонт. Здесь созданы условия для реализации программы профильной подготовки, классы и спецкабинеты оснащены современным оборудованием по самым высоким стандартам. Активно ведется проектная деятельность и профориентационная работа", – отметил глава Крыма.
Он рассказал, что в школе-гимназии открыт музей специальной военной операции. Это - результат совместных усилий учеников, педагогов и общественности. Музей интегрирован в воспитательный процесс: проводятся уроки мужества, встречи с участниками СВО, реализуются исследовательские проекты школьников, ведется волонтерская деятельность.
По словам Аксенова, в Крыму при поддержке президента России и федерального центра продолжается активная модернизация образовательных учреждений.
"Многое уже сделано, но на достигнутом мы не останавливаемся. Нужно и далее системно повышать качество образования и воспитательного процесса, выстраивать эффективную систему профориентации. Это одна из ключевых задач", – подчеркнул Аксенов.
Министерство просвещения Российской Федерации подготовило к новому учебному году
, который стартует 1 сентября, ряд важных обновлений в программе обучения школьников. Главная их цель - унифицировать программу обучения между субъектами РФ.
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