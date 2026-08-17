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Глава Минпросвещения России посетил школу Симферополя

Глава Минпросвещения России посетил школу Симферополя - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Глава Минпросвещения России посетил школу Симферополя

Министр просвещения России Сергей Кравцов посетил Крым. Вместе с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым он побывал в симферопольской школе-гимназии, детском... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T16:03

2026-08-17T16:03

2026-08-17T16:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Министр просвещения России Сергей Кравцов посетил Крым. Вместе с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым он побывал в симферопольской школе-гимназии, детском саду №25, где ранее провели капитальный ремонт. Об этом Аксенов написал в своем канале в МАКС.Он рассказал, что в школе-гимназии открыт музей специальной военной операции. Это - результат совместных усилий учеников, педагогов и общественности. Музей интегрирован в воспитательный процесс: проводятся уроки мужества, встречи с участниками СВО, реализуются исследовательские проекты школьников, ведется волонтерская деятельность.По словам Аксенова, в Крыму при поддержке президента России и федерального центра продолжается активная модернизация образовательных учреждений.Министерство просвещения Российской Федерации подготовило к новому учебному году, который стартует 1 сентября, ряд важных обновлений в программе обучения школьников. Главная их цель - унифицировать программу обучения между субъектами РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стандартный и специальный: для школ Крыма разработали два режима работыОхрана и генераторы: как готовят крымские школы к учебному годуКак изменится обучение в школаx с 1 сентября - эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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