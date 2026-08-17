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"Герани" сожгли склад БПЛА и логистический центр на Украине - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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"Герани" сожгли склад БПЛА и логистический центр на Украине
"Герани" сожгли склад БПЛА и логистический центр на Украине - РИА Новости Крым, 17.08.2026
"Герани" сожгли склад БПЛА и логистический центр на Украине
Вооруженные силы России нанесли удары по складу украинских беспилотников в Днепропетровской области и логистическому центру "Новая почта" в Одессе. Об этом... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T09:05
2026-08-17T13:20
министерство обороны рф
удары по украине
одесса
потери всу
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по складу украинских беспилотников в Днепропетровской области и логистическому центру "Новая почта" в Одессе. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ударов по логистическому центру "Новая почта" на западной окраине Одессы, складу беспилотников в Дмитровке Днепропетровской области.Также представлены кадры уничтожения пункта временной дислокации подразделений ВСУ в Доброполье Донецкой Народной Республики.Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удары по трем сухогрузам и двум танкерам в порту "Одесса", доставлявшим грузы военного назначения для ВСУ.Также в одесском порту уничтожены резервуары с топливом и склады с военным имуществом.Кроме того, нанесен групповой удар ракетами и БПЛА по предприятиям военной промышленности в различных городах Украины. В числе пораженных объектов – "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывший комбинат "Криворожсталь"), производящий стальной прокат для производства вооружения и военной техники.В Полтавской области поражен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ.В Киеве нанесены удары по предприятию ООО "Файер Поинт", выпускающему комплектующие для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", и заводу "Укрдефенс кампани", производящему компоненты для ударных дронов, беспилотников-перехватчиков "Хрущ" и зенитных БПЛА "Гарпия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУВС РФ поразили военные склады ВСУ в порту ОдессыНовые удары по портам на Украине: какие объекты уничтожены
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
Удары "Геранями" по логистическому центру и складу дронов ВСУ
Российские бойцы уничтожили несколько военных объектов, связанных с ВСУ, сообщили в Минобороны.
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министерство обороны рф, удары по украине, одесса, потери всу , вооруженные силы россии, видео
"Герани" сожгли склад БПЛА и логистический центр на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по складу украинских беспилотников в Днепропетровской области и логистическому центру "Новая почта" в Одессе. Об этом сообщает Минобороны РФ.
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"Герани" сожгли склад БПЛА и логистический центр на Украине

Армия России ударила "Геранями" по складу БПЛА и логистическому центру на Украине

09:05 17.08.2026 (обновлено: 13:20 17.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по складу украинских беспилотников в Днепропетровской области и логистическому центру "Новая почта" в Одессе. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ударов по логистическому центру "Новая почта" на западной окраине Одессы, складу беспилотников в Дмитровке Днепропетровской области.
Также представлены кадры уничтожения пункта временной дислокации подразделений ВСУ в Доброполье Донецкой Народной Республики.
"Удары наносились беспилотными летательными аппаратами "Герань-4 Сикер". Объективным контролем зафиксировано успешное уничтожение всех целей", - говорится в описании к видео.
Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удары по трем сухогрузам и двум танкерам в порту "Одесса", доставлявшим грузы военного назначения для ВСУ.
Также в одесском порту уничтожены резервуары с топливом и склады с военным имуществом.
Кроме того, нанесен групповой удар ракетами и БПЛА по предприятиям военной промышленности в различных городах Украины. В числе пораженных объектов – "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывший комбинат "Криворожсталь"), производящий стальной прокат для производства вооружения и военной техники.
В Полтавской области поражен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ.
В Киеве нанесены удары по предприятию ООО "Файер Поинт", выпускающему комплектующие для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", и заводу "Укрдефенс кампани", производящему компоненты для ударных дронов, беспилотников-перехватчиков "Хрущ" и зенитных БПЛА "Гарпия".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Министерство обороны РФУдары по УкраинеОдессаПотери ВСУВооруженные силы России
 
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