https://crimea.ria.ru/20260817/gerani-sozhgli-sklad-bpla-i-logisticheskiy-tsentr-na-ukraine-1158541082.html

"Герани" сожгли склад БПЛА и логистический центр на Украине

"Герани" сожгли склад БПЛА и логистический центр на Украине - РИА Новости Крым, 17.08.2026

"Герани" сожгли склад БПЛА и логистический центр на Украине

Вооруженные силы России нанесли удары по складу украинских беспилотников в Днепропетровской области и логистическому центру "Новая почта" в Одессе. Об этом... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T09:05

2026-08-17T09:05

2026-08-17T13:20

министерство обороны рф

удары по украине

одесса

потери всу

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по складу украинских беспилотников в Днепропетровской области и логистическому центру "Новая почта" в Одессе. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ударов по логистическому центру "Новая почта" на западной окраине Одессы, складу беспилотников в Дмитровке Днепропетровской области.Также представлены кадры уничтожения пункта временной дислокации подразделений ВСУ в Доброполье Донецкой Народной Республики.Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удары по трем сухогрузам и двум танкерам в порту "Одесса", доставлявшим грузы военного назначения для ВСУ.Также в одесском порту уничтожены резервуары с топливом и склады с военным имуществом.Кроме того, нанесен групповой удар ракетами и БПЛА по предприятиям военной промышленности в различных городах Украины. В числе пораженных объектов – "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывший комбинат "Криворожсталь"), производящий стальной прокат для производства вооружения и военной техники.В Полтавской области поражен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ.В Киеве нанесены удары по предприятию ООО "Файер Поинт", выпускающему комплектующие для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", и заводу "Укрдефенс кампани", производящему компоненты для ударных дронов, беспилотников-перехватчиков "Хрущ" и зенитных БПЛА "Гарпия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУВС РФ поразили военные склады ВСУ в порту ОдессыНовые удары по портам на Украине: какие объекты уничтожены

одесса

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Удары "Геранями" по логистическому центру и складу дронов ВСУ Российские бойцы уничтожили несколько военных объектов, связанных с ВСУ, сообщили в Минобороны. 2026-08-17T09:05 true PT0M33S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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