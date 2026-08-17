https://crimea.ria.ru/20260817/ekonomika-rossii-vozvraschaetsya-na-traektoriyu-rosta--kabmin-1158554541.html

Экономика России возвращается на траекторию роста – кабмин

Экономика России возвращается на траекторию роста – кабмин - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Экономика России возвращается на траекторию роста – кабмин

Экономика России в 2026 году выросла на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T15:40

2026-08-17T15:40

2026-08-17T15:40

экономика

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правительство россии

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ввп (валовый внутренний продукт)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Экономика России в 2026 году выросла на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам совещания под руководством вице-премьера РФ Александра Новака.Кроме того, уровень безработицы в июне составил 2,2% рабочей силы. Рост реальных денежных доходов населения во втором квартале продолжился, добавили в пресс-службе.Отмечается, что в ходе совещания Александр Новак поручил продолжить детальный мониторинг ключевых макроэкономических индикаторов, держать на контроле вопросы координации программ развития отрасли сельского хозяйства, топливно-энергетического комплекса для сохранения динамики развития экономики.Ранее сообщалось, что по прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Мишустин оценил вклад туризма в ВВП РоссииВТБ пересмотрел прогноз по ключевой ставке и росту ВВП на 2026 годНазвано условие всплеска ипотечного кредитования в России

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россия, правительство россии, новости, ввп (валовый внутренний продукт)