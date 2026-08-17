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Экономика России возвращается на траекторию роста – кабмин
Экономика России возвращается на траекторию роста – кабмин - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Экономика России возвращается на траекторию роста – кабмин
Экономика России в 2026 году выросла на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T15:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Экономика России в 2026 году выросла на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам совещания под руководством вице-премьера РФ Александра Новака.Кроме того, уровень безработицы в июне составил 2,2% рабочей силы. Рост реальных денежных доходов населения во втором квартале продолжился, добавили в пресс-службе.Отмечается, что в ходе совещания Александр Новак поручил продолжить детальный мониторинг ключевых макроэкономических индикаторов, держать на контроле вопросы координации программ развития отрасли сельского хозяйства, топливно-энергетического комплекса для сохранения динамики развития экономики.Ранее сообщалось, что по прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Мишустин оценил вклад туризма в ВВП РоссииВТБ пересмотрел прогноз по ключевой ставке и росту ВВП на 2026 годНазвано условие всплеска ипотечного кредитования в России
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экономика, россия, правительство россии, новости, ввп (валовый внутренний продукт)
Экономика России возвращается на траекторию роста – кабмин
Рост экономики России в первом полугодии 2026 года составил 0,6%
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Экономика России в 2026 году выросла на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам совещания под руководством вице-премьера РФ Александра Новака.
"По оценке Минэкономразвития, за прошедшие шесть месяцев экономика выросла на 0,6%, что свидетельствует о возвращении на траекторию роста. Потребительский спрос – розничная торговля, платные услуги населению и общественное питание – по итогам первого полугодия вырос на 4,8%", – говорится в сообщении.
Кроме того, уровень безработицы в июне составил 2,2% рабочей силы. Рост реальных денежных доходов населения во втором квартале продолжился, добавили в пресс-службе.
Отмечается, что в ходе совещания Александр Новак поручил продолжить детальный мониторинг ключевых макроэкономических индикаторов, держать на контроле вопросы координации программ развития отрасли сельского хозяйства, топливно-энергетического комплекса для сохранения динамики развития экономики.
Ранее сообщалось, что по прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит
6–7% в 2026 году.
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