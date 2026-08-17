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Два человека погибли при атаке на автомобиль в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Два человека погибли при атаке на автомобиль в Запорожской области
Два человека погибли при атаке на автомобиль в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Два человека погибли при атаке на автомобиль в Запорожской области
ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Запорожской области. В результате атаки погибли двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T12:01
2026-08-17T12:01
запорожская область
евгений балицкий
новости
атаки всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Запорожской области. В результате атаки погибли двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его информации, под ударами также оказались Черниговский и Акимовский муниципальные округа. В результате уничтожения вражеского БПЛА произошло возгорание посевов. Пожары ликвидировали сотрудники МЧС.В Токмакском муниципальном округе в результате атаки дрона повреждено здание "Почты Таврии" и служебные автомобили.Кроме того, вблизи Мелитополя в результате атаки беспилотника по гражданскому грузовому автомобилю пострадал водитель.В городе Днепрорудном Васильевского округа повреждены четыре гражданских автомобиля, пострадавших нет.В городе Васильевке под удар попал автомобиль скорой помощи, из медперсонала никто не пострадал. Кроме того, в Васильевке при обстреле пострадала женщина 1988 года рождения, ей оказывается медицинская помощь.Ранее двое детей и пятеро взрослых пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область. Кроме того, три человека пострадали в Мелитополе, где под вражеский удар попала территория вблизи областного онкологического центра.Также утром в понедельник украинские БПЛА атаковали Астраханскую область – погибла женщина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атакуют Московскую область – ранены ребенок и взрослыйНад Севастополем ликвидировали 11 беспилотников ВСУ72 беспилотника ВСУ ликвидировали над Крымом и еще тремя регионами России
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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запорожская область, евгений балицкий, новости, атаки всу, происшествия
Два человека погибли при атаке на автомобиль в Запорожской области

ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Запорожской области – двое человек погибли

12:01 17.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Запорожской области. В результате атаки погибли двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В Акимовском муниципальном округе, вблизи села Черноземное, также был атакован гражданский автомобиль. Погибли мужчина 1962 года рождения и женщина 1964 года рождения", - написал в своем канале в МАКС Балицкий.
По его информации, под ударами также оказались Черниговский и Акимовский муниципальные округа. В результате уничтожения вражеского БПЛА произошло возгорание посевов. Пожары ликвидировали сотрудники МЧС.
В Токмакском муниципальном округе в результате атаки дрона повреждено здание "Почты Таврии" и служебные автомобили.
Кроме того, вблизи Мелитополя в результате атаки беспилотника по гражданскому грузовому автомобилю пострадал водитель.
В городе Днепрорудном Васильевского округа повреждены четыре гражданских автомобиля, пострадавших нет.
В городе Васильевке под удар попал автомобиль скорой помощи, из медперсонала никто не пострадал. Кроме того, в Васильевке при обстреле пострадала женщина 1988 года рождения, ей оказывается медицинская помощь.
Ранее двое детей и пятеро взрослых пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область. Кроме того, три человека пострадали в Мелитополе, где под вражеский удар попала территория вблизи областного онкологического центра.
Также утром в понедельник украинские БПЛА атаковали Астраханскую область – погибла женщина.
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