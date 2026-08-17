https://crimea.ria.ru/20260817/dva-cheloveka-pogibli-pri-atake-na-avtomobil-v-zaporozhskoy-oblasti-1158548328.html

Два человека погибли при атаке на автомобиль в Запорожской области

Два человека погибли при атаке на автомобиль в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Два человека погибли при атаке на автомобиль в Запорожской области

ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Запорожской области. В результате атаки погибли двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T12:01

2026-08-17T12:01

2026-08-17T12:01

запорожская область

евгений балицкий

новости

атаки всу

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798730_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_043ab90edc3bbdba552c828f10c18d92.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Запорожской области. В результате атаки погибли двое мирных жителей, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его информации, под ударами также оказались Черниговский и Акимовский муниципальные округа. В результате уничтожения вражеского БПЛА произошло возгорание посевов. Пожары ликвидировали сотрудники МЧС.В Токмакском муниципальном округе в результате атаки дрона повреждено здание "Почты Таврии" и служебные автомобили.Кроме того, вблизи Мелитополя в результате атаки беспилотника по гражданскому грузовому автомобилю пострадал водитель.В городе Днепрорудном Васильевского округа повреждены четыре гражданских автомобиля, пострадавших нет.В городе Васильевке под удар попал автомобиль скорой помощи, из медперсонала никто не пострадал. Кроме того, в Васильевке при обстреле пострадала женщина 1988 года рождения, ей оказывается медицинская помощь.Ранее двое детей и пятеро взрослых пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область. Кроме того, три человека пострадали в Мелитополе, где под вражеский удар попала территория вблизи областного онкологического центра.Также утром в понедельник украинские БПЛА атаковали Астраханскую область – погибла женщина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Дроны ВСУ атакуют Московскую область – ранены ребенок и взрослыйНад Севастополем ликвидировали 11 беспилотников ВСУ72 беспилотника ВСУ ликвидировали над Крымом и еще тремя регионами России

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, новости, атаки всу, происшествия