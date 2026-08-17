Рейтинг@Mail.ru
Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Новороссийск - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260817/dva-cheloveka-ostayutsya-v-tyazhelom-sostoyanii-posle-ataki-vsu-na-novorossiysk-1158568855.html
Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Новороссийск
Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Новороссийск - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Новороссийск
Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 12 августа. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T19:05
2026-08-17T19:19
краснодарский край
новости
атаки всу
новороссийск
андрей кравченко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0c/1158431599_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_500a5710fbb2e23e9e6be5cff26c5fd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 12 августа. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.По информации Кравченко, рабочие группы районных администраций завершили подомовые обходы, остались только точечные обращения.Также коммунальщики убирают строительный мусор, осколки и поваленные деревья, добавил он.В ночь на 12 августа Кубань подверглась атаке украинских беспилотников. В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. Также в результате атаки на Краснодарский край погибли еще двое. Пострадали 24 человека. Возбуждено дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Новороссийске при атаке БПЛА повреждены 185 домовКондратьев рассказал о повреждениях в Новороссийске после атаки ВСУВ Геленджике ввели локальный режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ
краснодарский край
новороссийск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0c/1158431599_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_050f2e5294ee3cc3f736d4ec22f04992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, новости, атаки всу, новороссийск, андрей кравченко
Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Новороссийск

Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Новороссийск - Кравченко

19:05 17.08.2026 (обновлено: 19:19 17.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 12 августа. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
"Двое человек остаются в тяжелом состоянии в Краевой больнице, один пациент находится под наблюдением медиков в Городской больнице", - написал он в МАКС.
По информации Кравченко, рабочие группы районных администраций завершили подомовые обходы, остались только точечные обращения.
"Всего известно о повреждениях в 705 квартирах и 106 частных домах. Основной ущерб – поврежденное остекление <…> На данный момент в списках на получение компенсаций – 521 человек", - уточнил он, отметив, что прием документов и формирование списков пострадавших продолжается.
Также коммунальщики убирают строительный мусор, осколки и поваленные деревья, добавил он.
В ночь на 12 августа Кубань подверглась атаке украинских беспилотников. В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. Также в результате атаки на Краснодарский край погибли еще двое. Пострадали 24 человека. Возбуждено дело о теракте.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Новороссийске при атаке БПЛА повреждены 185 домов
Кондратьев рассказал о повреждениях в Новороссийске после атаки ВСУ
В Геленджике ввели локальный режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ
 
Краснодарский крайНовостиАтаки ВСУНовороссийскАндрей Кравченко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45Театры Крыма и Севастополя приготовили для зрителей яркую осень
17:36Рост цен на топливо: в Банке России рассказали об инфляции
17:28Красноперекопский район готов к отопительному сезону на 70 процентов
17:16Террор ВСУ в Белгородской области - пять человек ранены
17:10Первые симптомы перегрева и солнечного удара - как оказать помощь
16:54Зеленский внес в Раду представление о назначении глав Минобороны и МИД Украины
16:37Бизнесу в Севастополе ограничат потребление электричества 19 августа
16:27В Керчи на 17 улицах и переулках на день отключат газ
16:00Киев пригрозил России баллистикой до конца года – чего можно ожидать
15:48России и Мьянме нужно поработать на экономическом треке – Путин
15:37ФАС выявила нарушения у топливных компаний в пяти регионах России
15:19Что происходит на Крымском мосту - очередь выросла вдвое
15:01В Днепропетровской области еще из 16 сел принудительно эвакуируют людей
14:49Шумовая граната взорвалась в школе в Подмосковье - пострадали учителя
14:44Напавшую с ножом на сестер девушку в Уфе обвинили в покушении на убийство
14:37Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
14:13МИД России: Киев сорвал поездку Гросси на ЗАЭС и в Энергодар
14:08Дроны атаковали второе за сутки греческое судно в Черном море
13:57В Крыму подросток на питбайке сбил 9-летнего ребенка на самокате
13:36ВТБ: россияне назвали главные критерии идеальной зарплатной карты
Лента новостейМолния