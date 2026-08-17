Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Новороссийск
Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Новороссийск - Кравченко
19:05 17.08.2026 (обновлено: 19:19 17.08.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 12 августа. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
"Двое человек остаются в тяжелом состоянии в Краевой больнице, один пациент находится под наблюдением медиков в Городской больнице", - написал он в МАКС.
По информации Кравченко, рабочие группы районных администраций завершили подомовые обходы, остались только точечные обращения.
"Всего известно о повреждениях в 705 квартирах и 106 частных домах. Основной ущерб – поврежденное остекление <…> На данный момент в списках на получение компенсаций – 521 человек", - уточнил он, отметив, что прием документов и формирование списков пострадавших продолжается.
Также коммунальщики убирают строительный мусор, осколки и поваленные деревья, добавил он.
В ночь на 12 августа Кубань подверглась атаке украинских беспилотников. В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. Также в результате атаки на Краснодарский край погибли еще двое. Пострадали 24 человека. Возбуждено дело о теракте.
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