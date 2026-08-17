https://crimea.ria.ru/20260817/dva-cheloveka-ostayutsya-v-tyazhelom-sostoyanii-posle-ataki-vsu-na-novorossiysk-1158568855.html

Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Новороссийск

Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Новороссийск - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Новороссийск

Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 12 августа. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T19:05

2026-08-17T19:05

2026-08-17T19:19

краснодарский край

новости

атаки всу

новороссийск

андрей кравченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 12 августа. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.По информации Кравченко, рабочие группы районных администраций завершили подомовые обходы, остались только точечные обращения.Также коммунальщики убирают строительный мусор, осколки и поваленные деревья, добавил он.В ночь на 12 августа Кубань подверглась атаке украинских беспилотников. В Новороссийске погиб восьмилетний ребенок. Также в результате атаки на Краснодарский край погибли еще двое. Пострадали 24 человека. Возбуждено дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Новороссийске при атаке БПЛА повреждены 185 домовКондратьев рассказал о повреждениях в Новороссийске после атаки ВСУВ Геленджике ввели локальный режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ

краснодарский край

новороссийск

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, атаки всу, новороссийск, андрей кравченко