https://crimea.ria.ru/20260817/chernomorskiy-rayon-kryma-polnostyu-obestochen-1158540773.html

Черноморский район Крыма полностью обесточен

Черноморский район Крыма полностью обесточен - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Черноморский район Крыма полностью обесточен

Черноморский район Крыма полностью обесточен в результате внешнего воздействия на объекты энергетики. Об этом утром в понедельник сообщил и.о. главы... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T08:52

2026-08-17T08:52

2026-08-17T08:52

черноморский район

отключение электроэнергии в крыму

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срочные новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Черноморский район Крыма полностью обесточен в результате внешнего воздействия на объекты энергетики. Об этом утром в понедельник сообщил и.о. главы администрации Черноморского района Андрей Шатыренко.Сейчас весь район обесточен. Бригады РЭС уже работают над восстановлением электросетей, добавил Шатыренко.Как сообщалось, на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Как заявил на прошлой неделе глава РК Сергей Аксенов, вопрос с обеспечением электроэнергией крымчан остается сложным, на данный момент введение точных графиков подачи электричества технически невозможно.26 июня в Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это было сделано в целях упорядочивания финансовых, договорных и других отношений, поясняли власти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черноморский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черноморский район, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема украины, атаки всу на крым, крым, новости крыма, срочные новости крыма