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Черноморский район Крыма полностью обесточен - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Черноморский район Крыма полностью обесточен
Черноморский район Крыма полностью обесточен - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Черноморский район Крыма полностью обесточен
Черноморский район Крыма полностью обесточен в результате внешнего воздействия на объекты энергетики. Об этом утром в понедельник сообщил и.о. главы... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T08:52
2026-08-17T08:52
черноморский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Черноморский район Крыма полностью обесточен в результате внешнего воздействия на объекты энергетики. Об этом утром в понедельник сообщил и.о. главы администрации Черноморского района Андрей Шатыренко.Сейчас весь район обесточен. Бригады РЭС уже работают над восстановлением электросетей, добавил Шатыренко.Как сообщалось, на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Как заявил на прошлой неделе глава РК Сергей Аксенов, вопрос с обеспечением электроэнергией крымчан остается сложным, на данный момент введение точных графиков подачи электричества технически невозможно.26 июня в Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это было сделано в целях упорядочивания финансовых, договорных и других отношений, поясняли власти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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черноморский район, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема украины, атаки всу на крым, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Черноморский район Крыма полностью обесточен

Черноморский район Крыма полностью обесточен

08:52 17.08.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваЛЭП
ЛЭП
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Черноморский район Крыма полностью обесточен в результате внешнего воздействия на объекты энергетики. Об этом утром в понедельник сообщил и.о. главы администрации Черноморского района Андрей Шатыренко.
"Уважаемые жители и гости Черноморского района! В результате внешнего воздействия на объекты энергетической инфраструктуры произошло аварийное отключение электроснабжения. Затронуты западные электрические сети района", - написал он в своем канале в МАКС.
Сейчас весь район обесточен. Бригады РЭС уже работают над восстановлением электросетей, добавил Шатыренко.
Как сообщалось, на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Как заявил на прошлой неделе глава РК Сергей Аксенов, вопрос с обеспечением электроэнергией крымчан остается сложным, на данный момент введение точных графиков подачи электричества технически невозможно.
26 июня в Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это было сделано в целях упорядочивания финансовых, договорных и других отношений, поясняли власти.
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Черноморский районОтключение электроэнергии в КрымуЭнергосистема УкраиныАтаки ВСУ на КрымКрымНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
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