https://crimea.ria.ru/20260817/chernomorskiy-rayon-kryma-polnostyu-obestochen-1158540773.html
Черноморский район Крыма полностью обесточен
Черноморский район Крыма полностью обесточен - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Черноморский район Крыма полностью обесточен
Черноморский район Крыма полностью обесточен в результате внешнего воздействия на объекты энергетики. Об этом утром в понедельник сообщил и.о. главы... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T08:52
2026-08-17T08:52
2026-08-17T08:52
черноморский район
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема украины
атаки всу на крым
крым
новости крыма
срочные новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148523622_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_519b904fb6cc43dc414f0b99661e06a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Черноморский район Крыма полностью обесточен в результате внешнего воздействия на объекты энергетики. Об этом утром в понедельник сообщил и.о. главы администрации Черноморского района Андрей Шатыренко.Сейчас весь район обесточен. Бригады РЭС уже работают над восстановлением электросетей, добавил Шатыренко.Как сообщалось, на всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. Как заявил на прошлой неделе глава РК Сергей Аксенов, вопрос с обеспечением электроэнергией крымчан остается сложным, на данный момент введение точных графиков подачи электричества технически невозможно.26 июня в Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это было сделано в целях упорядочивания финансовых, договорных и других отношений, поясняли власти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черноморский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148523622_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_c1e275dcc0ebcc1ce927285efe841215.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черноморский район, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема украины, атаки всу на крым, крым, новости крыма, срочные новости крыма
Черноморский район Крыма полностью обесточен
Черноморский район Крыма полностью обесточен