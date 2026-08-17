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Часть производственных мощностей "Нафтогаза" выведена из строя - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Часть производственных мощностей "Нафтогаза" выведена из строя
Часть производственных мощностей "Нафтогаза" выведена из строя - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Часть производственных мощностей "Нафтогаза" выведена из строя
ВС РФ за последнюю неделю усилили удары по объектам группы "Нафтогаз Украины". Серьезно пострадало оборудование и производственные мощности, сообщила... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T11:02
2026-08-17T11:02
новости сво
удары по украине
вооруженные силы россии
украина
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"нафтогаз"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. ВС РФ за последнюю неделю усилили удары по объектам группы "Нафтогаз Украины". Серьезно пострадало оборудование и производственные мощности, сообщила пресс-служба компании.Отмечается, что под ударами, в частности, оказалась добывающая инфраструктура. Во время атак никто из сотрудников не пострадал.В понедельник утром в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ударили по причальному терминалу и ангарам с западной военной техникой в порту "Измаил" Одесской области.В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.Ранее был нанесен групповой удар ракетами и БПЛА по предприятиям военной промышленности в различных городах Украины. В числе пораженных объектов – "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывший комбинат "Криворожсталь"), производящий стальной прокат для производства вооружения и военной техники.В Полтавской области поражен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ.В Киеве нанесены удары по предприятию ООО "Файер Поинт", выпускающему комплектующие для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", и заводу "Укрдефенс кампани", производящему компоненты для ударных дронов, беспилотников-перехватчиков "Хрущ" и зенитных БПЛА "Гарпия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Герани" сожгли склад БПЛА и логистический центр на УкраинеВ Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУВС РФ поразили военные склады ВСУ в порту Одессы
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, удары по украине, вооруженные силы россии, украина, нафтогаз украины, "нафтогаз", нефть
Часть производственных мощностей "Нафтогаза" выведена из строя

Работа части объектов "Нафтогаза" остановлена после серии ударов ВС РФ

11:02 17.08.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции с требованием включить отопление в городах Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. ВС РФ за последнюю неделю усилили удары по объектам группы "Нафтогаз Украины". Серьезно пострадало оборудование и производственные мощности, сообщила пресс-служба компании.
"Имеются серьезные разрушения оборудования и производственных мощностей. Работа части объектов остановлена, утрачена часть объемов добычи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под ударами, в частности, оказалась добывающая инфраструктура. Во время атак никто из сотрудников не пострадал.
В понедельник утром в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ударили по причальному терминалу и ангарам с западной военной техникой в порту "Измаил" Одесской области.
В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
Ранее был нанесен групповой удар ракетами и БПЛА по предприятиям военной промышленности в различных городах Украины. В числе пораженных объектов – "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывший комбинат "Криворожсталь"), производящий стальной прокат для производства вооружения и военной техники.
В Полтавской области поражен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ.
В Киеве нанесены удары по предприятию ООО "Файер Поинт", выпускающему комплектующие для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", и заводу "Укрдефенс кампани", производящему компоненты для ударных дронов, беспилотников-перехватчиков "Хрущ" и зенитных БПЛА "Гарпия".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Новости СВОУдары по УкраинеВооруженные силы РоссииУкраинаНафтогаз Украины"Нафтогаз"Нефть
 
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