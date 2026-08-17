https://crimea.ria.ru/20260817/chast-proizvodstvennykh-moschnostey-naftogaza-vyvedena-iz-stroya-1158544261.html

Часть производственных мощностей "Нафтогаза" выведена из строя

Часть производственных мощностей "Нафтогаза" выведена из строя - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Часть производственных мощностей "Нафтогаза" выведена из строя

ВС РФ за последнюю неделю усилили удары по объектам группы "Нафтогаз Украины". Серьезно пострадало оборудование и производственные мощности, сообщила... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T11:02

2026-08-17T11:02

2026-08-17T11:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. ВС РФ за последнюю неделю усилили удары по объектам группы "Нафтогаз Украины". Серьезно пострадало оборудование и производственные мощности, сообщила пресс-служба компании.Отмечается, что под ударами, в частности, оказалась добывающая инфраструктура. Во время атак никто из сотрудников не пострадал.В понедельник утром в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ударили по причальному терминалу и ангарам с западной военной техникой в порту "Измаил" Одесской области.В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.Ранее был нанесен групповой удар ракетами и БПЛА по предприятиям военной промышленности в различных городах Украины. В числе пораженных объектов – "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывший комбинат "Криворожсталь"), производящий стальной прокат для производства вооружения и военной техники.В Полтавской области поражен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ.В Киеве нанесены удары по предприятию ООО "Файер Поинт", выпускающему комплектующие для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", и заводу "Укрдефенс кампани", производящему компоненты для ударных дронов, беспилотников-перехватчиков "Хрущ" и зенитных БПЛА "Гарпия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:"Герани" сожгли склад БПЛА и логистический центр на УкраинеВ Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУВС РФ поразили военные склады ВСУ в порту Одессы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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