Часть производственных мощностей "Нафтогаза" выведена из строя
Работа части объектов "Нафтогаза" остановлена после серии ударов ВС РФ
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции с требованием включить отопление в городах Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. ВС РФ за последнюю неделю усилили удары по объектам группы "Нафтогаз Украины". Серьезно пострадало оборудование и производственные мощности, сообщила пресс-служба компании.
"Имеются серьезные разрушения оборудования и производственных мощностей. Работа части объектов остановлена, утрачена часть объемов добычи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под ударами, в частности, оказалась добывающая инфраструктура. Во время атак никто из сотрудников не пострадал.
В понедельник утром в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ударили по причальному терминалу и ангарам с западной военной техникой в порту "Измаил" Одесской области.
В Министерстве обороны РФ подчеркнули, что Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
Ранее был нанесен групповой удар ракетами и БПЛА по предприятиям военной промышленности в различных городах Украины. В числе пораженных объектов – "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывший комбинат "Криворожсталь"), производящий стальной прокат для производства вооружения и военной техники.
В Полтавской области поражен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ.
В Киеве нанесены удары по предприятию ООО "Файер Поинт", выпускающему комплектующие для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", и заводу "Укрдефенс кампани", производящему компоненты для ударных дронов, беспилотников-перехватчиков "Хрущ" и зенитных БПЛА "Гарпия".
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