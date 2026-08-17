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БПЛА "Молния-2" срывают ротацию врага в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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БПЛА "Молния-2" срывают ротацию врага в Запорожской области
БПЛА "Молния-2" срывают ротацию врага в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.08.2026
БПЛА "Молния-2" срывают ротацию врага в Запорожской области
При помощи расчетов БПЛА "Молния-2" бойцы российской группировки войск "Днепр" успешно срывают ротацию подразделений противника на Ореховском направлении в... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T20:43
2026-08-17T20:43
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
потери всу
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. При помощи расчетов БПЛА "Молния-2" бойцы российской группировки войск "Днепр" успешно срывают ротацию подразделений противника на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Операторы БПЛА работают в круглосуточном режиме. Военнослужащие ведут мониторинг линии боевого соприкосновения и прилегающих территорий. Информация о воздушной обстановке передается на командный пункт в режиме реального времени, что позволяет своевременно наносить удары по обнаруженным целям и корректировать огонь артиллерии.В ходе очередной боевой работы были уничтожены опорные пункты ВСУ, что способствовало нарушению наступательных действий противника, добавил техник-взрывник.Тесное взаимодействие расчетов ударных и разведывательных беспилотников позволяет дезорганизовать систему управления и ротации подразделений ВСУ.Ранее бойцы группировки войск "Днепр" ликвидировали пехоту ВСУ в укрытиях опорных пунктах и пункты управления БПЛА противника на Ореховском направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Работают гаубицы: десантники-артиллеристы "Днепра" громят опорники ВСУРасчет "Молния-2" уничтожил пункт ВСУ в Запорожской областиДроноводы уничтожили укрытие врага в лесополосе Запорожской области
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, потери всу , видео, видео
БПЛА "Молния-2" срывают ротацию врага в Запорожской области

Бойцы группировки "Днепр" срывают ротацию противника в Запорожской области

20:43 17.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. При помощи расчетов БПЛА "Молния-2" бойцы российской группировки войск "Днепр" успешно срывают ротацию подразделений противника на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Операторы БПЛА работают в круглосуточном режиме. Военнослужащие ведут мониторинг линии боевого соприкосновения и прилегающих территорий. Информация о воздушной обстановке передается на командный пункт в режиме реального времени, что позволяет своевременно наносить удары по обнаруженным целям и корректировать огонь артиллерии.
"Высокая эффективность применения БПЛА "Молния-2" достигается за счет слаженности расчетов и надежной системы автономности аппаратов, а успешность поражения целей гарантируется постоянным контролем оператора всего маршрута полета от момента взлёта до сближения с объектом поражения", - рассказал техник-взрывник с позывным "Сурок".
В ходе очередной боевой работы были уничтожены опорные пункты ВСУ, что способствовало нарушению наступательных действий противника, добавил техник-взрывник.
Тесное взаимодействие расчетов ударных и разведывательных беспилотников позволяет дезорганизовать систему управления и ротации подразделений ВСУ.
Ранее бойцы группировки войск "Днепр" ликвидировали пехоту ВСУ в укрытиях опорных пунктах и пункты управления БПЛА противника на Ореховском направлении.
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Новости СВОМинистерство обороны РФГруппировка войск "Днепр"Беспилотник (БПЛА, дрон)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУВидео
 
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