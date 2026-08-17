https://crimea.ria.ru/20260817/bpla-molniya-2-sryvayut-rotatsiyu-vraga-v-zaporozhskoy-oblasti-1158542293.html

БПЛА "Молния-2" срывают ротацию врага в Запорожской области

БПЛА "Молния-2" срывают ротацию врага в Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.08.2026

БПЛА "Молния-2" срывают ротацию врага в Запорожской области

При помощи расчетов БПЛА "Молния-2" бойцы российской группировки войск "Днепр" успешно срывают ротацию подразделений противника на Ореховском направлении в... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T20:43

2026-08-17T20:43

2026-08-17T20:43

новости сво

министерство обороны рф

группировка войск "днепр"

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. При помощи расчетов БПЛА "Молния-2" бойцы российской группировки войск "Днепр" успешно срывают ротацию подразделений противника на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Операторы БПЛА работают в круглосуточном режиме. Военнослужащие ведут мониторинг линии боевого соприкосновения и прилегающих территорий. Информация о воздушной обстановке передается на командный пункт в режиме реального времени, что позволяет своевременно наносить удары по обнаруженным целям и корректировать огонь артиллерии.В ходе очередной боевой работы были уничтожены опорные пункты ВСУ, что способствовало нарушению наступательных действий противника, добавил техник-взрывник.Тесное взаимодействие расчетов ударных и разведывательных беспилотников позволяет дезорганизовать систему управления и ротации подразделений ВСУ.Ранее бойцы группировки войск "Днепр" ликвидировали пехоту ВСУ в укрытиях опорных пунктах и пункты управления БПЛА противника на Ореховском направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Работают гаубицы: десантники-артиллеристы "Днепра" громят опорники ВСУРасчет "Молния-2" уничтожил пункт ВСУ в Запорожской областиДроноводы уничтожили укрытие врага в лесополосе Запорожской области

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, потери всу , видео, видео