Рейтинг@Mail.ru
316 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще восемь регионов России - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260817/316-bespilotnikov-vsu-atakovali-krym-i-esche-vosem-regionov-rossii-1158570197.html
316 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще восемь регионов России
316 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще восемь регионов России - РИА Новости Крым, 17.08.2026
316 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще восемь регионов России
В течение дня понедельника над российскими регионами перехватили и уничтожили 316 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T20:27
2026-08-17T20:39
срочные новости крыма
крым
черное море
белгородская область
брянская область
калужская область
курская область
орловская область
ростовская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f1a6c3a9137eec9ac60c5d3c6d68a24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В течение дня понедельника над российскими регионами перехватили и уничтожили 316 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Черным морями, а также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, перечислили в МО РФ.Ранее в понедельник сообщалось, что российские военные нанесли удары по складу украинских беспилотников в Днепропетровской области. Также сообщалось, что силы ПВО сбили за ночь 205 беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом.Накануне днем было уничтожено 180 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и Черным морем. В Севастополе дважды за вечер объявляли воздушную тревогу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Порты Одессы и Николаева под ударом ВС РоссииНовости СВО: армия России уничтожила 1450 киевских боевиков за суткиЧасть производственных мощностей "Нафтогаза" выведена из строя
крым
черное море
белгородская область
брянская область
калужская область
курская область
орловская область
ростовская область
смоленская область
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_29c794421aafaba6e044cad269c1a98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
срочные новости крыма, крым, черное море, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, орловская область, ростовская область, смоленская область, московская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
316 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще восемь регионов России

316 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще восемь регионов России в понедельник

20:27 17.08.2026 (обновлено: 20:39 17.08.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В течение дня понедельника над российскими регионами перехватили и уничтожили 316 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 316 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении российского военного ведомства.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Черным морями, а также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, перечислили в МО РФ.
Ранее в понедельник сообщалось, что российские военные нанесли удары по складу украинских беспилотников в Днепропетровской области. Также сообщалось, что силы ПВО сбили за ночь 205 беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом.
Накануне днем было уничтожено 180 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и Черным морем. В Севастополе дважды за вечер объявляли воздушную тревогу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Порты Одессы и Николаева под ударом ВС России
Новости СВО: армия России уничтожила 1450 киевских боевиков за сутки
Часть производственных мощностей "Нафтогаза" выведена из строя
 
Срочные новости КрымаКрымЧерное мореБелгородская областьБрянская областьКалужская областьКурская областьОрловская областьРостовская областьСмоленская областьМосковская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45Театры Крыма и Севастополя приготовили для зрителей яркую осень
17:36Рост цен на топливо: в Банке России рассказали об инфляции
17:28Красноперекопский район готов к отопительному сезону на 70 процентов
17:16Террор ВСУ в Белгородской области - пять человек ранены
17:10Первые симптомы перегрева и солнечного удара - как оказать помощь
16:54Зеленский внес в Раду представление о назначении глав Минобороны и МИД Украины
16:37Бизнесу в Севастополе ограничат потребление электричества 19 августа
16:27В Керчи на 17 улицах и переулках на день отключат газ
16:00Киев пригрозил России баллистикой до конца года – чего можно ожидать
15:48России и Мьянме нужно поработать на экономическом треке – Путин
15:37ФАС выявила нарушения у топливных компаний в пяти регионах России
15:19Что происходит на Крымском мосту - очередь выросла вдвое
15:01В Днепропетровской области еще из 16 сел принудительно эвакуируют людей
14:49Шумовая граната взорвалась в школе в Подмосковье - пострадали учителя
14:44Напавшую с ножом на сестер девушку в Уфе обвинили в покушении на убийство
14:37Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
14:13МИД России: Киев сорвал поездку Гросси на ЗАЭС и в Энергодар
14:08Дроны атаковали второе за сутки греческое судно в Черном море
13:57В Крыму подросток на питбайке сбил 9-летнего ребенка на самокате
13:36ВТБ: россияне назвали главные критерии идеальной зарплатной карты
Лента новостейМолния