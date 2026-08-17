https://crimea.ria.ru/20260817/316-bespilotnikov-vsu-atakovali-krym-i-esche-vosem-regionov-rossii-1158570197.html

316 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще восемь регионов России

316 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще восемь регионов России - РИА Новости Крым, 17.08.2026

316 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще восемь регионов России

В течение дня понедельника над российскими регионами перехватили и уничтожили 316 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T20:27

2026-08-17T20:27

2026-08-17T20:39

срочные новости крыма

крым

черное море

белгородская область

брянская область

калужская область

курская область

орловская область

ростовская область

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f1a6c3a9137eec9ac60c5d3c6d68a24.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. В течение дня понедельника над российскими регионами перехватили и уничтожили 316 украинских беспилотников, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Черным морями, а также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, перечислили в МО РФ.Ранее в понедельник сообщалось, что российские военные нанесли удары по складу украинских беспилотников в Днепропетровской области. Также сообщалось, что силы ПВО сбили за ночь 205 беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом.Накануне днем было уничтожено 180 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и Черным морем. В Севастополе дважды за вечер объявляли воздушную тревогу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Порты Одессы и Николаева под ударом ВС РоссииНовости СВО: армия России уничтожила 1450 киевских боевиков за суткиЧасть производственных мощностей "Нафтогаза" выведена из строя

крым

черное море

белгородская область

брянская область

калужская область

курская область

орловская область

ростовская область

смоленская область

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

срочные новости крыма, крым, черное море, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, орловская область, ростовская область, смоленская область, московская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)