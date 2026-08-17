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205 вражеских дронов сбила ПВО над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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205 вражеских дронов сбила ПВО над Крымом и другими регионами России
205 вражеских дронов сбила ПВО над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 17.08.2026
205 вражеских дронов сбила ПВО над Крымом и другими регионами России
м. Силы ПВО сбили за ночь 205 беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T07:35
2026-08-17T07:35
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СИМФЕРОПОЛЬ. 17 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь 205 беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны.Накануне днем было уничтожено 180 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и Черным морем. В Севастополе дважды за вечер объявляли воздушную тревогу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), пво
205 вражеских дронов сбила ПВО над Крымом и другими регионами России

Над Крымом и другими регионами России за ночь сбили 205 украинских беспилотников

07:35 17.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ. 17 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь 205 беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 205 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Накануне днем было уничтожено 180 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и Черным морем. В Севастополе дважды за вечер объявляли воздушную тревогу.
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Министерство обороны РФНовости СВОАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВО
 
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