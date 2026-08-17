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205 вражеских дронов сбила ПВО над Крымом и другими регионами России
205 вражеских дронов сбила ПВО над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 17.08.2026
205 вражеских дронов сбила ПВО над Крымом и другими регионами России
м. Силы ПВО сбили за ночь 205 беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T07:35
2026-08-17T07:35
2026-08-17T07:35
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ. 17 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь 205 беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны.Накануне днем было уничтожено 180 украинских беспилотников, в том числе над Крымом и Черным морем. В Севастополе дважды за вечер объявляли воздушную тревогу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), пво
205 вражеских дронов сбила ПВО над Крымом и другими регионами России
Над Крымом и другими регионами России за ночь сбили 205 украинских беспилотников