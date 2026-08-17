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1 сентября в Крыму начнут работу три современных школы

1 сентября в Крыму начнут работу три современных школы - РИА Новости Крым, 17.08.2026

1 сентября в Крыму начнут работу три современных школы

С 1 сентября в Крыму начнут работать три современные школы в Феодосии, Симферополе и Симферопольском районе. Об этом сообщили в министерстве образования РК. РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T17:42

2026-08-17T17:42

2026-08-17T17:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. С 1 сентября в Крыму начнут работать три современные школы в Феодосии, Симферополе и Симферопольском районе. Об этом сообщили в министерстве образования РК.Всего с осени в республике появится 900 новых школьных мест. До конца года завершится строительство учебного заведения на 350 мест в микрорайоне Луговое в Симферополе. Также к концу года отремонтируют еще одну школу Симферополе.Кроме того, планируется запустить строительство пяти крупных объектов образовательной инфраструктуры. Отмечается, что мероприятия реализуются в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" и федерального проекта "Образование".Ранее сообщалось, что в Крыму по госпрограмме, направленной на социально-экономическое развитие региона, ввели в эксплуатацию 542 объекта капитального строительства на сумму свыше 436 миллиардов рублей.Также глава Крыма Сергей Аксенов выбрал единственного подрядчика, который проведет противоаварийные работы в гимназии №1 Симферополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле построят рекреационный комплекс за 10 млрдРемонт набережной Феодосии вызвал вопросы у горожан – ответы мэрииВ ДНР одобрено строительство 2,7 млн "квадратов" жилья

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крым, новости крыма, школа, минобраз крыма, дети, образование в крыму и севастополе