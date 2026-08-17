1 сентября в Крыму начнут работу три современных школы
С 1 сентября в Крыму начнут работу три современных школы - Минобраз
© Министерство образования Республики КрымНовая школа
© Министерство образования Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. С 1 сентября в Крыму начнут работать три современные школы в Феодосии, Симферополе и Симферопольском районе. Об этом сообщили в министерстве образования РК.
"К началу нового учебного года свои двери откроют 3 современные школы: в Феодосии – на 800 мест, в Симферопольском районе – на 600 мест и в Симферополе – на 500", – рассказали в ведомстве.
© Министерство образования Республики КрымНовая школа
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Новая школа
© Министерство образования Республики Крым
© Министерство образования Республики КрымНовая школа
2 из 4
Новая школа
© Министерство образования Республики Крым
© Министерство образования Республики КрымНовая школа
3 из 4
Новая школа
© Министерство образования Республики Крым
© Министерство образования Республики КрымНовая школа
4 из 4
Новая школа
© Министерство образования Республики Крым
1 из 4
Новая школа
© Министерство образования Республики Крым
2 из 4
Новая школа
© Министерство образования Республики Крым
3 из 4
Новая школа
© Министерство образования Республики Крым
4 из 4
Новая школа
© Министерство образования Республики Крым
Всего с осени в республике появится 900 новых школьных мест. До конца года завершится строительство учебного заведения на 350 мест в микрорайоне Луговое в Симферополе. Также к концу года отремонтируют еще одну школу Симферополе.
Кроме того, планируется запустить строительство пяти крупных объектов образовательной инфраструктуры. Отмечается, что мероприятия реализуются в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" и федерального проекта "Образование".
Ранее сообщалось, что в Крыму по госпрограмме, направленной на социально-экономическое развитие региона, ввели в эксплуатацию 542 объекта капитального строительства на сумму свыше 436 миллиардов рублей.
Также глава Крыма Сергей Аксенов выбрал единственного подрядчика, который проведет противоаварийные работы в гимназии №1 Симферополя.
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