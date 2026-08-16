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Жара возвращается: погода в Крыму в воскресенье
Жара возвращается: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Жара возвращается: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму будет комфортная теплая погода без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T00:01
2026-08-16T00:01
2026-08-16T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму будет комфортная теплая погода без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +27...29.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29.На побережье осадков тоже не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +14...20, днем +28...308.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Жара возвращается: погода в Крыму в воскресенье
Погода в Крыму в воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму будет комфортная теплая погода без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму, благодаря влиянию антициклона, сохранится сухая погода. Ветер северо-восточный, ночью 4-9 м/с; днем 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11…16°, на побережье до +20; днем +28…30, в горах +20…25", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +27...29.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29.
На побережье осадков тоже не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +14...20, днем +28...308.
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