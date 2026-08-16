https://crimea.ria.ru/20260816/zhara-vozvraschaetsya-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1158519390.html

Жара возвращается: погода в Крыму в воскресенье

Жара возвращается: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Жара возвращается: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму будет комфортная теплая погода без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T00:01

2026-08-16T00:01

2026-08-16T00:01

погода

погода в крыму

крым

новости крыма

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму будет комфортная теплая погода без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +27...29.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29.На побережье осадков тоже не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +14...20, днем +28...308.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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