https://crimea.ria.ru/20260816/zhara-v-krymu-poydet-v-nastuplenie--prognoz-na-nedelyu-ot-fobos-1158493786.html

Жара в Крыму пойдет в наступление – прогноз на неделю от ФОБОС

Жара в Крыму пойдет в наступление – прогноз на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Жара в Крыму пойдет в наступление – прогноз на неделю от ФОБОС

Предстоящая неделя в Крыму начнется с умеренных температур и достигнет рекордных показателей к завершению семидневки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T18:52

2026-08-16T18:52

2026-08-16T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Предстоящая неделя в Крыму начнется с умеренных температур и достигнет рекордных показателей к завершению семидневки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Неделя начнется с простой погоды – малооблачно, без осадков, под утро в понедельник +12…+15 градусов, днем +28…+31. Во вторник, по прогнозу эксперта, в сумерках +13…+16, днем +29…+32 градуса. В среду в ночное время в Симферополе +14…+17, а днем +30…+33 градуса.Во второй же части предстоящей семидневки, предупредил Евгений Тишковец, жара пойдет в наступление. Уже в четверг ночью +15…+20 градусов, а днем +30…+35 и солнечно.Специалист предупредил, что 22 августа даже возможен повтор температурного рекорда 1957 года, когда в Симферополе было +37,1.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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