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Жара в Крыму пойдет в наступление – прогноз на неделю от ФОБОС
Жара в Крыму пойдет в наступление – прогноз на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Жара в Крыму пойдет в наступление – прогноз на неделю от ФОБОС
Предстоящая неделя в Крыму начнется с умеренных температур и достигнет рекордных показателей к завершению семидневки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T18:52
2026-08-16T18:52
2026-08-16T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Предстоящая неделя в Крыму начнется с умеренных температур и достигнет рекордных показателей к завершению семидневки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Неделя начнется с простой погоды – малооблачно, без осадков, под утро в понедельник +12…+15 градусов, днем +28…+31. Во вторник, по прогнозу эксперта, в сумерках +13…+16, днем +29…+32 градуса. В среду в ночное время в Симферополе +14…+17, а днем +30…+33 градуса.Во второй же части предстоящей семидневки, предупредил Евгений Тишковец, жара пойдет в наступление. Уже в четверг ночью +15…+20 градусов, а днем +30…+35 и солнечно.Специалист предупредил, что 22 августа даже возможен повтор температурного рекорда 1957 года, когда в Симферополе было +37,1.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Жара в Крыму пойдет в наступление – прогноз на неделю от ФОБОС
Рекордная жара в Крыму может вернуться на полуостров в конце следующей недели – ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым.
Предстоящая неделя в Крыму начнется с умеренных температур и достигнет рекордных показателей к завершению семидневки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Следующая неделя не разочарует крымчан – никаких "камней с неба" на прогностическом горизонте я не вижу", – поделился мнением специалист.
Неделя начнется с простой погоды – малооблачно, без осадков, под утро в понедельник +12…+15 градусов, днем +28…+31. Во вторник, по прогнозу эксперта, в сумерках +13…+16, днем +29…+32 градуса. В среду в ночное время в Симферополе +14…+17, а днем +30…+33 градуса.
"Хотя в среду некоторые прогностические модели и дают какие-то локальные дожди, но я с этим не согласен. Считаю, что антициклон будет держать оборону до упора", – прогнозирует метеоролог.
Во второй же части предстоящей семидневки, предупредил Евгений Тишковец, жара пойдет в наступление. Уже в четверг ночью +15…+20 градусов, а днем +30…+35 и солнечно.
"В пятницу +17…+22 под утро, днем +31…+36 градусов. Ну и к следующим выходным просто настоящее крымское лето, возврат в самую макушку сезона, когда по ночам будет +19…+24 и днем +33…+38 градусов", – сказал эксперт.
Специалист предупредил, что 22 августа даже возможен повтор температурного рекорда 1957 года, когда в Симферополе было +37,1.
"Будем свидетелями такой мощи лета – оно не собирается уходить с юга нашей страны, хотя недавно и наблюдалось арктическое похолодание практически на всей территории Русской равнины. Погодные условия будут превосходными, заслуживающими самой высокой оценки", – подытожил собеседник.
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