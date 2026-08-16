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ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области – погибла женщина и ранены девять человек - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области – погибла женщина и ранены девять человек
ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области – погибла женщина и ранены девять человек - РИА Новости Крым, 16.08.2026
ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области – погибла женщина и ранены девять человек
Женщина погибла и девять человек ранены после удара беспилотника ВСУ по автобусу с работниками предприятия в Белгородской области. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T10:51
2026-08-16T11:00
обстрелы белгородской области
белгородская область
александр шуваев
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Женщина погибла и девять человек ранены после удара беспилотника ВСУ по автобусу с работниками предприятия в Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.Кроме того, одна женщина получила открытую черепно-мозговую травму, медики оценивают ее состояние как тяжелое. Еще три женщины и четверо мужчин получили осколочные ранения. У еще одной женщины, предварительно, акубаротравма, добавил Шуваев.Всем пострадавшим оказана помощь местной больнице, для продолжения лечения их переведут в городскую больницу №2 Белгорода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар ВСУ по Подмосковью – погиб человек, ранены еще шестеро, горят складыДвое детей и взрослые пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую областьПри ракетной атаке ВСУ по Самаре пострадали люди
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, александр шуваев, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области – погибла женщина и ранены девять человек

При ударе ВСУ по автобусу в Белгородской области погибла женщина и ранены девять человек

10:51 16.08.2026 (обновлено: 11:00 16.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Женщина погибла и девять человек ранены после удара беспилотника ВСУ по автобусу с работниками предприятия в Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
"Террористический киевский режим ударил по гражданскому автобусу с работниками одного из предприятий в Ракитянском округе. К большому сожалению, погиб мирный житель. Одна женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась от полученных травм на месте", – написал он в своем канале в МАКС.
Кроме того, одна женщина получила открытую черепно-мозговую травму, медики оценивают ее состояние как тяжелое. Еще три женщины и четверо мужчин получили осколочные ранения. У еще одной женщины, предварительно, акубаротравма, добавил Шуваев.
Всем пострадавшим оказана помощь местной больнице, для продолжения лечения их переведут в городскую больницу №2 Белгорода.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьАлександр ШуваевНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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