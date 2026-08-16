https://crimea.ria.ru/20260816/vsu-udarili-po-avtobusu-v-belgorodskoy-oblasti--pogib-muzhchina-i-raneny-devyat-chelovek-1158524268.html

ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области – погибла женщина и ранены девять человек

ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области – погибла женщина и ранены девять человек - РИА Новости Крым, 16.08.2026

ВСУ ударили по автобусу в Белгородской области – погибла женщина и ранены девять человек

Женщина погибла и девять человек ранены после удара беспилотника ВСУ по автобусу с работниками предприятия в Белгородской области. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T10:51

2026-08-16T10:51

2026-08-16T11:00

обстрелы белгородской области

белгородская область

александр шуваев

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Женщина погибла и девять человек ранены после удара беспилотника ВСУ по автобусу с работниками предприятия в Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.Кроме того, одна женщина получила открытую черепно-мозговую травму, медики оценивают ее состояние как тяжелое. Еще три женщины и четверо мужчин получили осколочные ранения. У еще одной женщины, предварительно, акубаротравма, добавил Шуваев.Всем пострадавшим оказана помощь местной больнице, для продолжения лечения их переведут в городскую больницу №2 Белгорода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар ВСУ по Подмосковью – погиб человек, ранены еще шестеро, горят складыДвое детей и взрослые пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую областьПри ракетной атаке ВСУ по Самаре пострадали люди

белгородская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, александр шуваев, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу