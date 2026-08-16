https://crimea.ria.ru/20260816/vsu-atakovali-moskvu-sotnyami-dronov--v-rayone-mkad-raneny-lyudi-1158521131.html

ВСУ атаковали Москву сотнями дронов – в районе МКАД ранены люди

ВСУ атаковали Москву сотнями дронов – в районе МКАД ранены люди - РИА Новости Крым, 16.08.2026

ВСУ атаковали Москву сотнями дронов – в районе МКАД ранены люди

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о массированном налете атаке украинских беспилотников на Московскую область и столицу России. РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T07:27

2026-08-16T07:27

2026-08-16T07:45

москва

сергей собянин

московская область

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о массированном налете атаке украинских беспилотников на Московскую область и столицу России.Попытки ВСУ атаковать Москву продолжались всю ночь. Собянин информировал о количестве сбитых беспилотников в своем официальном канале в мессенджере МАКС – по информации градоначальника, с вечера субботы, 15 августа, к утру воскресенья количество сбитых дронов ВСУ на подлете к Москве превысило 200 единиц.Всего, по информации Собянина, в период со вечера субботы по 06:30 утра воскресенья в сторону Московского региона летели 600 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260816/150-bespilotnikov-i-rakety-atakovali-rostovskuyu-oblast--pogibli-lyudi-1158521173.html

москва

московская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, московская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу