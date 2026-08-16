https://crimea.ria.ru/20260816/vsu-atakovali-moskvu-sotnyami-dronov--v-rayone-mkad-raneny-lyudi-1158521131.html
ВСУ атаковали Москву сотнями дронов – в районе МКАД ранены люди
ВСУ атаковали Москву сотнями дронов – в районе МКАД ранены люди - РИА Новости Крым, 16.08.2026
ВСУ атаковали Москву сотнями дронов – в районе МКАД ранены люди
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о массированном налете атаке украинских беспилотников на Московскую область и столицу России. РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T07:27
2026-08-16T07:27
2026-08-16T07:45
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новости
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о массированном налете атаке украинских беспилотников на Московскую область и столицу России.Попытки ВСУ атаковать Москву продолжались всю ночь. Собянин информировал о количестве сбитых беспилотников в своем официальном канале в мессенджере МАКС – по информации градоначальника, с вечера субботы, 15 августа, к утру воскресенья количество сбитых дронов ВСУ на подлете к Москве превысило 200 единиц.Всего, по информации Собянина, в период со вечера субботы по 06:30 утра воскресенья в сторону Московского региона летели 600 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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москва, сергей собянин, московская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
ВСУ атаковали Москву сотнями дронов – в районе МКАД ранены люди
В Москве после налета дронов ВСУ в районе МКАД ранены три человека
07:27 16.08.2026 (обновлено: 07:45 16.08.2026)