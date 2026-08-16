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ВСУ атаковали Москву сотнями дронов – в районе МКАД ранены люди - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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ВСУ атаковали Москву сотнями дронов – в районе МКАД ранены люди
ВСУ атаковали Москву сотнями дронов – в районе МКАД ранены люди - РИА Новости Крым, 16.08.2026
ВСУ атаковали Москву сотнями дронов – в районе МКАД ранены люди
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о массированном налете атаке украинских беспилотников на Московскую область и столицу России. РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T07:27
2026-08-16T07:45
москва
сергей собянин
московская область
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о массированном налете атаке украинских беспилотников на Московскую область и столицу России.Попытки ВСУ атаковать Москву продолжались всю ночь. Собянин информировал о количестве сбитых беспилотников в своем официальном канале в мессенджере МАКС – по информации градоначальника, с вечера субботы, 15 августа, к утру воскресенья количество сбитых дронов ВСУ на подлете к Москве превысило 200 единиц.Всего, по информации Собянина, в период со вечера субботы по 06:30 утра воскресенья в сторону Московского региона летели 600 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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москва, сергей собянин, московская область, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
ВСУ атаковали Москву сотнями дронов – в районе МКАД ранены люди

В Москве после налета дронов ВСУ в районе МКАД ранены три человека

07:27 16.08.2026 (обновлено: 07:45 16.08.2026)
 
© РИА Новости КрымМашины полиции
Машины полиции - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает о массированном налете атаке украинских беспилотников на Московскую область и столицу России.
Попытки ВСУ атаковать Москву продолжались всю ночь. Собянин информировал о количестве сбитых беспилотников в своем официальном канале в мессенджере МАКС – по информации градоначальника, с вечера субботы, 15 августа, к утру воскресенья количество сбитых дронов ВСУ на подлете к Москве превысило 200 единиц.
Всего, по информации Собянина, в период со вечера субботы по 06:30 утра воскресенья в сторону Московского региона летели 600 беспилотников.
"Три человека в районе МКАД пострадали, им оказывается вся необходимая помощь", – написал Собянин в своем канале в МАКС утром 16 августа.
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Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
Вчера, 07:20
ВСУ ударили ракетами и беспилотниками по Ростовской области – погибли люди
 
МоскваСергей СобянинМосковская областьНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
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