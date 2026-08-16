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ВС России ударили по двум танкерам и трем сухогрузам в порту Одессы - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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ВС России ударили по двум танкерам и трем сухогрузам в порту Одессы
ВС России ударили по двум танкерам и трем сухогрузам в порту Одессы - РИА Новости Крым, 16.08.2026
ВС России ударили по двум танкерам и трем сухогрузам в порту Одессы
Вооруженные силы России во воскресенье нанесли удары по трем сухогрузам и двум танкерам в порту Одессы, доставлявшим грузы военного назначения и... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T17:52
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новости сво
одесса
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России во воскресенье нанесли удары по трем сухогрузам и двум танкерам в порту Одессы, доставлявшим грузы военного назначения и горюче-смазочные материалы для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также в одесском порту уничтожены резервуары с топливом и склады с военным имуществом.Кроме того, в Вилково Одесской области поражена стоянка патрульных катеров военно-морских сил Украины, привлекавшихся к проводке в порты морских судов с грузами военного назначения и топливом.Как информировало ранее Минобороны РФ, вооруженные силы России нанесли групповой удар ракетами и БПЛА по предприятиям военной промышленности в различных городах Украины. В числе пораженных объектов – "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывший комбинат "Криворожсталь"), производящий стальной прокат для производства вооружения и военной техники.В Полтавской области поражен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ.В Киеве нанесены удары по предприятию ООО "Файер Поинт", выпускающему комплектующие для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", и заводу "Укрдефенс кампани", производящему компоненты для ударных дронов, беспилотников-перехватчиков "Хрущ" и зенитных БПЛА "Гарпия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, одесса, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине
ВС России ударили по двум танкерам и трем сухогрузам в порту Одессы

Армия России нанесла удары по трем сухогрузам и двум танкерам в порту Одессы – Минобороны

17:52 16.08.2026 (обновлено: 17:57 16.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА
Боевая работа расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России во воскресенье нанесли удары по трем сухогрузам и двум танкерам в порту Одессы, доставлявшим грузы военного назначения и горюче-смазочные материалы для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту "Одесса" – три судна типа "сухогруз" и два морских танкера, использовавшиеся для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ", – говорится в сообщении.
Также в одесском порту уничтожены резервуары с топливом и склады с военным имуществом.
Кроме того, в Вилково Одесской области поражена стоянка патрульных катеров военно-морских сил Украины, привлекавшихся к проводке в порты морских судов с грузами военного назначения и топливом.
Как информировало ранее Минобороны РФ, вооруженные силы России нанесли групповой удар ракетами и БПЛА по предприятиям военной промышленности в различных городах Украины. В числе пораженных объектов – "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывший комбинат "Криворожсталь"), производящий стальной прокат для производства вооружения и военной техники.
В Полтавской области поражен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ.
В Киеве нанесены удары по предприятию ООО "Файер Поинт", выпускающему комплектующие для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", и заводу "Укрдефенс кампани", производящему компоненты для ударных дронов, беспилотников-перехватчиков "Хрущ" и зенитных БПЛА "Гарпия".
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Новости СВООдессаВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФУдары по Украине
 
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