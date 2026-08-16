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ВС России ударили по двум танкерам и трем сухогрузам в порту Одессы

ВС России ударили по двум танкерам и трем сухогрузам в порту Одессы - РИА Новости Крым, 16.08.2026

ВС России ударили по двум танкерам и трем сухогрузам в порту Одессы

Вооруженные силы России во воскресенье нанесли удары по трем сухогрузам и двум танкерам в порту Одессы, доставлявшим грузы военного назначения и... РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T17:52

2026-08-16T17:52

2026-08-16T17:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России во воскресенье нанесли удары по трем сухогрузам и двум танкерам в порту Одессы, доставлявшим грузы военного назначения и горюче-смазочные материалы для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также в одесском порту уничтожены резервуары с топливом и склады с военным имуществом.Кроме того, в Вилково Одесской области поражена стоянка патрульных катеров военно-морских сил Украины, привлекавшихся к проводке в порты морских судов с грузами военного назначения и топливом.Как информировало ранее Минобороны РФ, вооруженные силы России нанесли групповой удар ракетами и БПЛА по предприятиям военной промышленности в различных городах Украины. В числе пораженных объектов – "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывший комбинат "Криворожсталь"), производящий стальной прокат для производства вооружения и военной техники.В Полтавской области поражен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ.В Киеве нанесены удары по предприятию ООО "Файер Поинт", выпускающему комплектующие для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", и заводу "Укрдефенс кампани", производящему компоненты для ударных дронов, беспилотников-перехватчиков "Хрущ" и зенитных БПЛА "Гарпия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, одесса, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, удары по украине