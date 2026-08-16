ВС России ударили по двум танкерам и трем сухогрузам в порту Одессы
Армия России нанесла удары по трем сухогрузам и двум танкерам в порту Одессы – Минобороны
17:52 16.08.2026 (обновлено: 17:57 16.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России во воскресенье нанесли удары по трем сухогрузам и двум танкерам в порту Одессы, доставлявшим грузы военного назначения и горюче-смазочные материалы для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту "Одесса" – три судна типа "сухогруз" и два морских танкера, использовавшиеся для доставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ", – говорится в сообщении.
Также в одесском порту уничтожены резервуары с топливом и склады с военным имуществом.
Кроме того, в Вилково Одесской области поражена стоянка патрульных катеров военно-морских сил Украины, привлекавшихся к проводке в порты морских судов с грузами военного назначения и топливом.
Как информировало ранее Минобороны РФ, вооруженные силы России нанесли групповой удар ракетами и БПЛА по предприятиям военной промышленности в различных городах Украины. В числе пораженных объектов – "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывший комбинат "Криворожсталь"), производящий стальной прокат для производства вооружения и военной техники.
В Полтавской области поражен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы в интересах ВСУ.
В Киеве нанесены удары по предприятию ООО "Файер Поинт", выпускающему комплектующие для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", и заводу "Укрдефенс кампани", производящему компоненты для ударных дронов, беспилотников-перехватчиков "Хрущ" и зенитных БПЛА "Гарпия".