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В Старом Крыму раскапывают древний армянский монастырь
В Старом Крыму раскапывают древний армянский монастырь - РИА Новости Крым, 16.08.2026
В Старом Крыму раскапывают древний армянский монастырь
В Старом Крыму археологи исследуют храмовый комплекс под существовавшей до 1926 года часовней святой Анны и нашли более древние христианские постройки на месте... РИА Новости Крым, 16.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Старом Крыму археологи исследуют храмовый комплекс под существовавшей до 1926 года часовней святой Анны и нашли более древние христианские постройки на месте этого некогда существовавшего храма, построенного на деньги живописца Айвазовского. О раскопках в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал старший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН, заведующий кафедрой истории Крымского инженерно-педагогического университета им. Ф. Якубова, начальник Старокрымской археологической экспедиции Эмиль Сейдалиев.По мнению исследователей, скорее всего, это был монастырь, связанный с армянской общиной. В прошлом году археологи углубились до слоя XVII века рядом с предполагаемым местом расположения часовни.В ходе раскопок был найден антропологический материал, а также огромное количество бытовых предметов – посуда, это предметы обихода, монеты. Также рядом в ходе раскопок были найдены трубы, которые, вероятнее всего, еще с золотоордынского периода подводили воду к фонтану, который существовал на этой территории еще в начале ХХ века и тогда назывался Мартыновским.Он убежден, что исследования будут продолжены, а территория раскопок расширена, так как в истории существования армянской общины в Старом Крыму и в целом в Крыму есть много белых пятен.Также исследования помогут понять историческую топографию Старого Крыма, убежден Сейдалиев, и выяснить, в какой его части проживала та или иная религиозная и этническая община.Старокрымская археологическая экспедиция проводится под эгидой Института археологии Крыма Российской Академии наук, Государственного Эрмитажа и Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Археолог Бутягин читает открытые лекции для крымчанНовые раскопки на Неаполе Скифском в Крыму пока нецелесообразны – археологСтаринные серьги и арабскую вязь обнаружили в мавзолее в Старом Крыму
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новости крыма, крым, археология в крыму, раскопки, история
В Старом Крыму раскапывают древний армянский монастырь
В Крыму археологи изучают древний армянский монастырь
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым.
В Старом Крыму археологи исследуют храмовый комплекс под существовавшей до 1926 года часовней святой Анны и нашли более древние христианские постройки на месте этого некогда существовавшего храма, построенного на деньги живописца Айвазовского. О раскопках в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
рассказал старший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН, заведующий кафедрой истории Крымского инженерно-педагогического университета им. Ф. Якубова, начальник Старокрымской археологической экспедиции Эмиль Сейдалиев.
"К нам обратились местные общественные деятели, которые два года тому попросили провести разведку на территории, где располагалась эта часовня. Мы там заложили небольшой шурф и выяснили, что действительно какие-то остатки постройки есть. Часовня была разрушена. Но, анализируя данные письменных источников, мы выяснили, что часовня эта была построена на месте более древнего религиозного комплекса", – рассказал ученый.
По мнению исследователей, скорее всего, это был монастырь, связанный с армянской общиной. В прошлом году археологи углубились до слоя XVII века рядом с предполагаемым местом расположения часовни.
"Рядом с этой постройкой был расположен некрополь, несколько погребальных сооружений нам удалось раскопать. И мы выделили слой периода Крымского ханства. То есть, по всей вероятности в золотоордынский период и период Крымского ханства монастырь функционировал", – сказал Сейдалиев.
В ходе раскопок был найден антропологический материал, а также огромное количество бытовых предметов – посуда, это предметы обихода, монеты. Также рядом в ходе раскопок были найдены трубы, которые, вероятнее всего, еще с золотоордынского периода подводили воду к фонтану, который существовал на этой территории еще в начале ХХ века и тогда назывался Мартыновским.
"В этом году была очень интересная находка: три монеты вместе на кусочке ткани. Когда нумизмат посмотрел, он сказал, что это что-то связанное с арабским миром. Эти небольшие монетки еще предстоит почистить и более точно посмотреть – либо это был кошелек, либо нашивка как предмет одежды", – отметил эксперт.
Он убежден, что исследования будут продолжены, а территория раскопок расширена, так как в истории существования армянской общины в Старом Крыму и в целом в Крыму есть много белых пятен.
Также исследования помогут понять историческую топографию Старого Крыма, убежден Сейдалиев, и выяснить, в какой его части проживала та или иная религиозная и этническая община.
"В городе того периода были представлены три основных конфессии. И если по мусульманской общине у нас уже достаточно много материалов, которые были накоплены с начала экспедиции, то есть с 1978 года, то по христианской и иудейской достаточно их пока мало", – резюмировал археолог.
Старокрымская археологическая экспедиция проводится под эгидой Института археологии Крыма Российской Академии наук, Государственного Эрмитажа и Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова.
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