Рейтинг@Mail.ru
В Старом Крыму раскапывают древний армянский монастырь - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260816/v-starom-krymu-raskapyvayut-drevniy-armyanskiy-monastyr-1158525072.html
В Старом Крыму раскапывают древний армянский монастырь
В Старом Крыму раскапывают древний армянский монастырь - РИА Новости Крым, 16.08.2026
В Старом Крыму раскапывают древний армянский монастырь
В Старом Крыму археологи исследуют храмовый комплекс под существовавшей до 1926 года часовней святой Анны и нашли более древние христианские постройки на месте... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T20:11
2026-08-16T20:11
новости крыма
крым
археология в крыму
раскопки
история
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/10/1158524953_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_77ed0bcfdb83dee5ea94eaead3110d94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Старом Крыму археологи исследуют храмовый комплекс под существовавшей до 1926 года часовней святой Анны и нашли более древние христианские постройки на месте этого некогда существовавшего храма, построенного на деньги живописца Айвазовского. О раскопках в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал старший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН, заведующий кафедрой истории Крымского инженерно-педагогического университета им. Ф. Якубова, начальник Старокрымской археологической экспедиции Эмиль Сейдалиев.По мнению исследователей, скорее всего, это был монастырь, связанный с армянской общиной. В прошлом году археологи углубились до слоя XVII века рядом с предполагаемым местом расположения часовни.В ходе раскопок был найден антропологический материал, а также огромное количество бытовых предметов – посуда, это предметы обихода, монеты. Также рядом в ходе раскопок были найдены трубы, которые, вероятнее всего, еще с золотоордынского периода подводили воду к фонтану, который существовал на этой территории еще в начале ХХ века и тогда назывался Мартыновским.Он убежден, что исследования будут продолжены, а территория раскопок расширена, так как в истории существования армянской общины в Старом Крыму и в целом в Крыму есть много белых пятен.Также исследования помогут понять историческую топографию Старого Крыма, убежден Сейдалиев, и выяснить, в какой его части проживала та или иная религиозная и этническая община.Старокрымская археологическая экспедиция проводится под эгидой Института археологии Крыма Российской Академии наук, Государственного Эрмитажа и Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Археолог Бутягин читает открытые лекции для крымчанНовые раскопки на Неаполе Скифском в Крыму пока нецелесообразны – археологСтаринные серьги и арабскую вязь обнаружили в мавзолее в Старом Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/10/1158524953_58:0:979:691_1920x0_80_0_0_53767fc28404b9c34a4b05210f2aa1d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, археология в крыму, раскопки, история
В Старом Крыму раскапывают древний армянский монастырь

В Крыму археологи изучают древний армянский монастырь

20:11 16.08.2026
 
© Фото с сайта КИПУЧасовня св. Анны в Старом Крыму. Со стариной открытки
Часовня св. Анны в Старом Крыму. Со стариной открытки
© Фото с сайта КИПУ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Старом Крыму археологи исследуют храмовый комплекс под существовавшей до 1926 года часовней святой Анны и нашли более древние христианские постройки на месте этого некогда существовавшего храма, построенного на деньги живописца Айвазовского. О раскопках в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал старший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН, заведующий кафедрой истории Крымского инженерно-педагогического университета им. Ф. Якубова, начальник Старокрымской археологической экспедиции Эмиль Сейдалиев.
"К нам обратились местные общественные деятели, которые два года тому попросили провести разведку на территории, где располагалась эта часовня. Мы там заложили небольшой шурф и выяснили, что действительно какие-то остатки постройки есть. Часовня была разрушена. Но, анализируя данные письменных источников, мы выяснили, что часовня эта была построена на месте более древнего религиозного комплекса", – рассказал ученый.
По мнению исследователей, скорее всего, это был монастырь, связанный с армянской общиной. В прошлом году археологи углубились до слоя XVII века рядом с предполагаемым местом расположения часовни.
"Рядом с этой постройкой был расположен некрополь, несколько погребальных сооружений нам удалось раскопать. И мы выделили слой периода Крымского ханства. То есть, по всей вероятности в золотоордынский период и период Крымского ханства монастырь функционировал", – сказал Сейдалиев.
В ходе раскопок был найден антропологический материал, а также огромное количество бытовых предметов – посуда, это предметы обихода, монеты. Также рядом в ходе раскопок были найдены трубы, которые, вероятнее всего, еще с золотоордынского периода подводили воду к фонтану, который существовал на этой территории еще в начале ХХ века и тогда назывался Мартыновским.
"В этом году была очень интересная находка: три монеты вместе на кусочке ткани. Когда нумизмат посмотрел, он сказал, что это что-то связанное с арабским миром. Эти небольшие монетки еще предстоит почистить и более точно посмотреть – либо это был кошелек, либо нашивка как предмет одежды", – отметил эксперт.
Он убежден, что исследования будут продолжены, а территория раскопок расширена, так как в истории существования армянской общины в Старом Крыму и в целом в Крыму есть много белых пятен.
Также исследования помогут понять историческую топографию Старого Крыма, убежден Сейдалиев, и выяснить, в какой его части проживала та или иная религиозная и этническая община.
"В городе того периода были представлены три основных конфессии. И если по мусульманской общине у нас уже достаточно много материалов, которые были накоплены с начала экспедиции, то есть с 1978 года, то по христианской и иудейской достаточно их пока мало", – резюмировал археолог.
Старокрымская археологическая экспедиция проводится под эгидой Института археологии Крыма Российской Академии наук, Государственного Эрмитажа и Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Археолог Бутягин читает открытые лекции для крымчан
Новые раскопки на Неаполе Скифском в Крыму пока нецелесообразны – археолог
Старинные серьги и арабскую вязь обнаружили в мавзолее в Старом Крыму
 
Новости КрымаКрымАрхеология в КрымуРаскопкиИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:56В Крыму изменится расписание четырех электричек
17:421 сентября в Крыму начнут работу три современных школы
17:31Взрывы гремят на Украине - что известно
17:20Путин поздравил российских гимнасток с победой на Чемпионате мира
17:08В 2027 году во всех регионах России появятся центры здорового долголетия
16:52Пьяный крымчанин разругался с родителями и сжег их машины
16:40В Севастополе 18 августа бизнесу ограничат потребление электричества
16:25Кто будет строить дорогу в объезд Чонгарского моста
16:13Россия остается главным поставщиком пшеницы на мировые рынки
16:03Глава Минпросвещения России посетил школу Симферополя
15:47Умер бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев
15:40Экономика России возвращается на траекторию роста – кабмин
15:22В Севастополе легковушка столкнулась с байкером на BMW
15:08Крымский мост: собрались очереди с двух сторон транспортного перехода
14:59Япония перешла черту приличий – Лавров
14:52Под Севастополем частично обесточены пять населенных пунктов
14:46В Севастополе отбили налет БПЛА - сбиты 10 вражеских дронов
14:28В России могут появиться корпоративные детсады при предприятиях
14:10Ялтинский медцентр ФМБА стал федеральным научно-клиническим центром
14:00Опасность по БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть набережные и площади
Лента новостейМолния