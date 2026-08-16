https://crimea.ria.ru/20260816/v-starom-krymu-raskapyvayut-drevniy-armyanskiy-monastyr-1158525072.html

В Старом Крыму раскапывают древний армянский монастырь

В Старом Крыму раскапывают древний армянский монастырь - РИА Новости Крым, 16.08.2026

В Старом Крыму раскапывают древний армянский монастырь

В Старом Крыму археологи исследуют храмовый комплекс под существовавшей до 1926 года часовней святой Анны и нашли более древние христианские постройки на месте... РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T20:11

2026-08-16T20:11

2026-08-16T20:11

новости крыма

крым

археология в крыму

раскопки

история

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/10/1158524953_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_77ed0bcfdb83dee5ea94eaead3110d94.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Старом Крыму археологи исследуют храмовый комплекс под существовавшей до 1926 года часовней святой Анны и нашли более древние христианские постройки на месте этого некогда существовавшего храма, построенного на деньги живописца Айвазовского. О раскопках в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал старший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН, заведующий кафедрой истории Крымского инженерно-педагогического университета им. Ф. Якубова, начальник Старокрымской археологической экспедиции Эмиль Сейдалиев.По мнению исследователей, скорее всего, это был монастырь, связанный с армянской общиной. В прошлом году археологи углубились до слоя XVII века рядом с предполагаемым местом расположения часовни.В ходе раскопок был найден антропологический материал, а также огромное количество бытовых предметов – посуда, это предметы обихода, монеты. Также рядом в ходе раскопок были найдены трубы, которые, вероятнее всего, еще с золотоордынского периода подводили воду к фонтану, который существовал на этой территории еще в начале ХХ века и тогда назывался Мартыновским.Он убежден, что исследования будут продолжены, а территория раскопок расширена, так как в истории существования армянской общины в Старом Крыму и в целом в Крыму есть много белых пятен.Также исследования помогут понять историческую топографию Старого Крыма, убежден Сейдалиев, и выяснить, в какой его части проживала та или иная религиозная и этническая община.Старокрымская археологическая экспедиция проводится под эгидой Института археологии Крыма Российской Академии наук, Государственного Эрмитажа и Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Археолог Бутягин читает открытые лекции для крымчанНовые раскопки на Неаполе Скифском в Крыму пока нецелесообразны – археологСтаринные серьги и арабскую вязь обнаружили в мавзолее в Старом Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, археология в крыму, раскопки, история