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В Севастополе воздушная тревога
В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 16.08.2026
В Севастополе воздушная тревога
Воздушная тревога снова объявлена в Севастополе – в городе включили сирены и призвали людей на время угрозы укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T19:09
2026-08-16T19:09
2026-08-16T19:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Воздушная тревога снова объявлена в Севастополе – в городе включили сирены и призвали людей на время угрозы укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Сигнал воздушной тревоги в Севастополе в момент возможной угрозы включают с сентября 2023 года - после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Севастополе воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога