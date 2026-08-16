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В Севастополе воздушная тревога

В Севастополе воздушная тревога - РИА Новости Крым, 16.08.2026

В Севастополе воздушная тревога

Воздушная тревога снова объявлена в Севастополе – в городе включили сирены и призвали людей на время угрозы укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T19:09

2026-08-16T19:09

2026-08-16T19:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Воздушная тревога снова объявлена в Севастополе – в городе включили сирены и призвали людей на время угрозы укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Сигнал воздушной тревоги в Севастополе в момент возможной угрозы включают с сентября 2023 года - после того, как ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ в центре города. Годом ранее в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 власти Севастополя предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Это не значит, что угроза миновала – необходимо оставаться в безопасном месте до сигнала отбоя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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