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В Севастополе молодые аграрии получат 2,5 миллиона рублей господдержки - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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В Севастополе молодые аграрии получат 2,5 миллиона рублей господдержки
В Севастополе молодые аграрии получат 2,5 миллиона рублей господдержки - РИА Новости Крым, 16.08.2026
В Севастополе молодые аграрии получат 2,5 миллиона рублей господдержки
В Севастополе десять молодых специалистов, занятых в сельском хозяйстве, получат господдержку в общем размере 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T18:28
2026-08-16T18:28
новости севастополя
севастополь
сельское хозяйство
михаил развожаев
господдержка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе десять молодых специалистов, занятых в сельском хозяйстве, получат господдержку в общем размере 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Руководитель региона напомнил, что в этом году правительство города выделило указанную сумму из бюджета для поддержки молодых специалистов до 35 лет, которые трудоустроились в предприятиях сельского хозяйства во время обучения или в течение трех лет после окончания колледжа, техникума или вуза.Он отметил, что выплаты помогут не только привлечь специалистов в сельское хозяйство, но и удержать их, поэтому меры поддержки будут продолжены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сельское хозяйство и 3D: какие сферы выбирают ветераны СВО для бизнесаАграрии Крыма и новых регионов РФ получили тысячи карантинных сертификатовСоберем 800 миллионов тонн: что в Крыму с продовольственной безопасностью
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новости севастополя, севастополь, сельское хозяйство, михаил развожаев, господдержка
В Севастополе молодые аграрии получат 2,5 миллиона рублей господдержки

Власти Севастополя выделят 2,5 миллиона рублей десяти молодым специалистам-аграриям

18:28 16.08.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВиноград
Виноград
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе десять молодых специалистов, занятых в сельском хозяйстве, получат господдержку в общем размере 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Руководитель региона напомнил, что в этом году правительство города выделило указанную сумму из бюджета для поддержки молодых специалистов до 35 лет, которые трудоустроились в предприятиях сельского хозяйства во время обучения или в течение трех лет после окончания колледжа, техникума или вуза.
"Конкурсные отборы закончились, выплаты получат 10 специалистов... Размер выплат – от 200 тысяч для выпускников колледжей и техникумов до 250 тысяч для окончивших вузы", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Он отметил, что выплаты помогут не только привлечь специалистов в сельское хозяйство, но и удержать их, поэтому меры поддержки будут продолжены.
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Новости СевастополяСевастопольСельское хозяйствоМихаил РазвожаевГосподдержка
 
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