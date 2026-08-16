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В Крыму открылась выставка уникальных предметов времен античности

В Крыму открылась выставка уникальных предметов времен античности - РИА Новости Крым, 16.08.2026

В Крыму открылась выставка уникальных предметов времен античности

В Симферополе открылась выставка керамических изделий времен античности, обнаруженных за несколько столетий в ходе раскопок античных городищ Боспорского царства РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T13:30

2026-08-16T13:30

2026-08-16T13:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе открылась выставка керамических изделий времен античности, обнаруженных за несколько столетий в ходе раскопок античных городищ Боспорского царства на Керченском полуострове, сообщили в музее-заповеднике "Неаполь Скифский".На выставке представлено 137 оригинальных археологических находок из фондов Восточно-Крымского историко-культурного музея заповедника, рассказала замдиректора музея-заповедника "Неаполь Скифский" Ирина Шкрибляк. Возраст артефактов – от VI века до нашей эры до III века нашей эры.Изюминка коллекции – расписные боспорские пелики (погребальные сосуды, которые клали в могилы знатных людей) с изображением амазонок, грифонов и лошадей. Также на выставке представлены чернолаковая и краснолаковая посуда, сосуды, игрушки, керамические светильники и дарственные чаши.Находки были сделаны на Керченском полуострове в ходе раскопок, которые проводились в разные времена, начиная от XIX века до наших дней.Выставка проходит ежедневно со среды по воскресенье на в усадьбе академика Палласа в Ботаническом саду Крымского федерального университета им. Вернадского в Симферополе. Она продлится до 7 ноября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать при обнаружени артефакта - совет археологаИзделия античности и Золотой Орды покажут в Херсонесе в День АрхеологаАнтропологи восстановят внешность 18-летней херсонеситки по ее черепу

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферополь, выставка, культура, история