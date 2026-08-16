https://crimea.ria.ru/20260816/v-kieve-porazhen-zavod-komplektuyuschikh-dlya-raket-flamingo-1158522919.html

В Киеве поражен завод комплектующих для ракет "Фламинго"

В Киеве поражен завод комплектующих для ракет "Фламинго" - РИА Новости Крым, 16.08.2026

В Киеве поражен завод комплектующих для ракет "Фламинго"

В результате удара Вооруженных сил России в Киеве поражено предприятие, выпускающее комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет... РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T09:39

2026-08-16T09:39

2026-08-16T09:39

новости сво

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ракета "фламинго"

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удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В результате удара Вооруженных сил России в Киеве поражено предприятие, выпускающее комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет "Фламинго". Об этом сообщает Минобороны РФ.Утром в воскресенье ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности по предприятиям военной промышленности в различных городах Украины.Также в украинской столице поражено предприятие "Укрдефенс кампани", производящее компоненты для ударных дронов, беспилотников-перехватчиков "Хрущ" и зенитных БПЛА "Гарпия".В Кривом Роге Днепропетровской области нанесены удары по металлургическому комбинату, производящему стальной прокат для производства вооружения и военной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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киев

украина

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, киев, ракета "фламинго", министерство обороны рф, вооруженные силы россии, украина, удары по украине