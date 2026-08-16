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В Киеве поражен завод комплектующих для ракет "Фламинго" - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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В Киеве поражен завод комплектующих для ракет "Фламинго"
В Киеве поражен завод комплектующих для ракет "Фламинго" - РИА Новости Крым, 16.08.2026
В Киеве поражен завод комплектующих для ракет "Фламинго"
В результате удара Вооруженных сил России в Киеве поражено предприятие, выпускающее комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T09:39
2026-08-16T09:39
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ракета "фламинго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В результате удара Вооруженных сил России в Киеве поражено предприятие, выпускающее комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет "Фламинго". Об этом сообщает Минобороны РФ.Утром в воскресенье ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности по предприятиям военной промышленности в различных городах Украины.Также в украинской столице поражено предприятие "Укрдефенс кампани", производящее компоненты для ударных дронов, беспилотников-перехватчиков "Хрущ" и зенитных БПЛА "Гарпия".В Кривом Роге Днепропетровской области нанесены удары по металлургическому комбинату, производящему стальной прокат для производства вооружения и военной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, киев, ракета "фламинго", министерство обороны рф, вооруженные силы россии, украина, удары по украине
В Киеве поражен завод комплектующих для ракет "Фламинго"

Армия России поразила в Киеве завод по производству комплектующих для ракет "Фламинго"

09:39 16.08.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУдары по Украине
Удары по Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В результате удара Вооруженных сил России в Киеве поражено предприятие, выпускающее комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет "Фламинго". Об этом сообщает Минобороны РФ.
Утром в воскресенье ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного, воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности по предприятиям военной промышленности в различных городах Украины.
"В городе Киеве поражены: промышленное предприятие ООО "Файер Поинт" выпускающее комплектующие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", – говорится в сообщении.
Также в украинской столице поражено предприятие "Укрдефенс кампани", производящее компоненты для ударных дронов, беспилотников-перехватчиков "Хрущ" и зенитных БПЛА "Гарпия".
В Кривом Роге Днепропетровской области нанесены удары по металлургическому комбинату, производящему стальной прокат для производства вооружения и военной техники.
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Новости СВОКиевРакета "Фламинго"Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииУкраинаУдары по Украине
 
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