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В Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУ - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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В Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУ
В Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУ - РИА Новости Крым, 16.08.2026
В Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУ
Вооруженные силы России в воскресенье нанесли удар по сухогрузу в Черном море, перевозившему западное вооружение для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T17:37
2026-08-16T17:42
новости сво
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вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в воскресенье нанесли удар по сухогрузу в Черном море, перевозившему западное вооружение для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в городе Белгород-Днестровский близ Одессы поражен цех производства, склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров, применявшихся для совершения атак на морские суда и объекты энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря, а также российские города на черноморском побережье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, черное море, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, сухогруз
В Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУ

Армия России ударила по сухогрузу с западным вооружением для ВСУ в Черном море

17:37 16.08.2026 (обновлено: 17:42 16.08.2026)
 
© Кадр видеоПожар на судне
Пожар на судне
© Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в воскресенье нанесли удар по сухогрузу в Черном море, перевозившему западное вооружение для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В акватории Черного моря восточнее Одессы поражен сухогруз, доставлявший на Украину западное вооружение", – сказано в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, в городе Белгород-Днестровский близ Одессы поражен цех производства, склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров, применявшихся для совершения атак на морские суда и объекты энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря, а также российские города на черноморском побережье.
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