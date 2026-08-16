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В Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУ
В Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУ - РИА Новости Крым, 16.08.2026
В Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУ
Вооруженные силы России в воскресенье нанесли удар по сухогрузу в Черном море, перевозившему западное вооружение для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T17:37
2026-08-16T17:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в воскресенье нанесли удар по сухогрузу в Черном море, перевозившему западное вооружение для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в городе Белгород-Днестровский близ Одессы поражен цех производства, склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров, применявшихся для совершения атак на морские суда и объекты энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря, а также российские города на черноморском побережье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, черное море, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, сухогруз
В Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУ
Армия России ударила по сухогрузу с западным вооружением для ВСУ в Черном море
17:37 16.08.2026 (обновлено: 17:42 16.08.2026)