https://crimea.ria.ru/20260816/v-chernom-more-porazhen-sukhogruz-s-zapadnym-oruzhiem-dlya-vsu-1158532770.html

В Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУ

В Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУ - РИА Новости Крым, 16.08.2026

В Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУ

Вооруженные силы России в воскресенье нанесли удар по сухогрузу в Черном море, перевозившему западное вооружение для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T17:37

2026-08-16T17:37

2026-08-16T17:42

новости сво

черное море

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

сухогруз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в воскресенье нанесли удар по сухогрузу в Черном море, перевозившему западное вооружение для ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в городе Белгород-Днестровский близ Одессы поражен цех производства, склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров, применявшихся для совершения атак на морские суда и объекты энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря, а также российские города на черноморском побережье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260816/krupneyshiy-metallurgicheskiy-kombinat-ukrainy-krivorozhstal-vstal-posle-udara-vs-rf-1158530422.html

черное море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, черное море, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, сухогруз