https://crimea.ria.ru/20260816/uvelichilos-chislo-pogibshikh-pri-atake-vsu-na-rostovskuyu-oblast-1158523184.html
Увеличилось число погибших при атаке ВСУ на Ростовскую область
Увеличилось число погибших при атаке ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Увеличилось число погибших при атаке ВСУ на Ростовскую область
Число погибших из-за атаки ВСУ на Ростовскую область увеличилось до пяти, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T09:47
2026-08-16T09:47
2026-08-16T09:50
ростовская область
юрий слюсарь
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:446:2057:1603_1920x0_80_0_0_d7d43301bee8c93348ac2b09fcb5fe43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Число погибших из-за атаки ВСУ на Ростовскую область увеличилось до пяти, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.В ночь на воскресенье украинские боевики массированно атаковали Ростовскую область. Над регионом были сбиты ракеты и более 150 беспилотников.Губернатор заверил, что семьям погибших будет оказана помощь.В ночь на воскресенье ВСУ также атаковали Подмосковье. В результате один человек погиб и шестеро ранены, сообщил губернатор Андрей Воробьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260816/vsu-atakovali-moskvu-sotnyami-dronov--v-rayone-mkad-raneny-lyudi-1158521131.html
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:253:2057:1795_1920x0_80_0_0_4fca929ffa1abcf122f412e96e36cb7f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, юрий слюсарь, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Увеличилось число погибших при атаке ВСУ на Ростовскую область
Число погибших при ударе ВСУ по Ростовской области увеличилось до пяти
09:47 16.08.2026 (обновлено: 09:50 16.08.2026)