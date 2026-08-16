https://crimea.ria.ru/20260816/uvelichilos-chislo-pogibshikh-pri-atake-vsu-na-rostovskuyu-oblast-1158523184.html

Увеличилось число погибших при атаке ВСУ на Ростовскую область

Увеличилось число погибших при атаке ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Увеличилось число погибших при атаке ВСУ на Ростовскую область

Число погибших из-за атаки ВСУ на Ростовскую область увеличилось до пяти, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T09:47

2026-08-16T09:47

2026-08-16T09:50

ростовская область

юрий слюсарь

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Число погибших из-за атаки ВСУ на Ростовскую область увеличилось до пяти, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.В ночь на воскресенье украинские боевики массированно атаковали Ростовскую область. Над регионом были сбиты ракеты и более 150 беспилотников.Губернатор заверил, что семьям погибших будет оказана помощь.В ночь на воскресенье ВСУ также атаковали Подмосковье. В результате один человек погиб и шестеро ранены, сообщил губернатор Андрей Воробьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260816/vsu-atakovali-moskvu-sotnyami-dronov--v-rayone-mkad-raneny-lyudi-1158521131.html

ростовская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу