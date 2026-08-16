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Увеличилось число погибших при атаке ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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Увеличилось число погибших при атаке ВСУ на Ростовскую область
Увеличилось число погибших при атаке ВСУ на Ростовскую область - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Увеличилось число погибших при атаке ВСУ на Ростовскую область
Число погибших из-за атаки ВСУ на Ростовскую область увеличилось до пяти, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T09:47
2026-08-16T09:50
ростовская область
юрий слюсарь
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Число погибших из-за атаки ВСУ на Ростовскую область увеличилось до пяти, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.В ночь на воскресенье украинские боевики массированно атаковали Ростовскую область. Над регионом были сбиты ракеты и более 150 беспилотников.Губернатор заверил, что семьям погибших будет оказана помощь.В ночь на воскресенье ВСУ также атаковали Подмосковье. В результате один человек погиб и шестеро ранены, сообщил губернатор Андрей Воробьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260816/vsu-atakovali-moskvu-sotnyami-dronov--v-rayone-mkad-raneny-lyudi-1158521131.html
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ростовская область, юрий слюсарь, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Увеличилось число погибших при атаке ВСУ на Ростовскую область

Число погибших при ударе ВСУ по Ростовской области увеличилось до пяти

09:47 16.08.2026 (обновлено: 09:50 16.08.2026)
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Число погибших из-за атаки ВСУ на Ростовскую область увеличилось до пяти, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В ночь на воскресенье украинские боевики массированно атаковали Ростовскую область. Над регионом были сбиты ракеты и более 150 беспилотников.
"Количество жертв вражеской ночной атаки возросло: обнаружены погибшими еще два человека. Их нашли спасатели", – написал Слюсарь в своем канале в МАКС.
Губернатор заверил, что семьям погибших будет оказана помощь.
В ночь на воскресенье ВСУ также атаковали Подмосковье. В результате один человек погиб и шестеро ранены, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
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Машины полиции - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
Вчера, 07:27
ВСУ атаковали Москву сотнями дронов – в районе МКАД ранены люди
Ростовская областьЮрий СлюсарьНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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