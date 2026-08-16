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Увеличение или снижение возраста молодежи в России повредит реализации нацпроектов – мнение - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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Увеличение или снижение возраста молодежи в России повредит реализации нацпроектов – мнение
Увеличение или снижение возраста молодежи в России повредит реализации нацпроектов – мнение - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Увеличение или снижение возраста молодежи в России повредит реализации нацпроектов – мнение
Повышать возраст молодежи в России не нужно, но и снижать нет необходимости. В этом убежден председатель Государственного комитета молодежной политики... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T17:10
2026-08-16T17:10
мнения
семья
общество
алексей зинченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Повышать возраст молодежи в России не нужно, но и снижать нет необходимости. В этом убежден председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко. На вопрос корреспондента РИА Новости Крым он ответил во время брифинга в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.В настоящее время в России согласно действующему закону "О молодежной политике" молодежью официально считаются граждане от 14 до 35 лет. Академик РАН Геннадий Онищенко заявлял, что возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной и физической активности. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал новую классификацию ВОЗ, согласно которой к молодежи относятся люди до 44 лет.По мнению Алексея Зинченко, повышать возраст не только не нужно, но и вредно, потому что это помешает государству реализовывать различные государственные и национальные проекты, направленные на повышения уровня жизни молодежи.При этом он отметил, что и снижать возрастную планку на законодательном уровне не стоит также по государственным причинам."Основная специфика повышения возраста была прежде всего в поддержке молодых семей, так как все прекрасно понимали, что первый ребенок в семье в последние годы часто появлялся, когда родителям уже исполнилось 30 и более лет. Основная направленность – поддержка молодых семей и те программы, которые будут распространяться в сфере молодежной политики, но на молодые семьи", – объяснил чиновник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали главные условия для повышения рождаемостиВ Севастополе молодым семьям компенсируют расходы на съемное жильеКолыбель жизни: каким является образ современной крымской семьи
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мнения, семья, общество, алексей зинченко
Увеличение или снижение возраста молодежи в России повредит реализации нацпроектов – мнение

Увеличение или снижение возраста молодежи в РФ помешает реализовывать нацпроекты – мнение

17:10 16.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму
Отдыхающие на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Повышать возраст молодежи в России не нужно, но и снижать нет необходимости. В этом убежден председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко. На вопрос корреспондента РИА Новости Крым он ответил во время брифинга в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
В настоящее время в России согласно действующему закону "О молодежной политике" молодежью официально считаются граждане от 14 до 35 лет. Академик РАН Геннадий Онищенко заявлял, что возраст молодежи в России необходимо увеличить до 40 лет, поскольку сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной и физической активности. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал новую классификацию ВОЗ, согласно которой к молодежи относятся люди до 44 лет.
По мнению Алексея Зинченко, повышать возраст не только не нужно, но и вредно, потому что это помешает государству реализовывать различные государственные и национальные проекты, направленные на повышения уровня жизни молодежи.
"У нас реализуется национальный проект, который предусматривает понятные системные блага для молодых людей, которые подтверждены каждым рублем в бюджете, каждой штатной единицей в госоргане либо в муниципальном органе и так далее. И, на мой взгляд, нам прежде всего нужно грамотно и качественно реализовать имеющиеся возможности и институты для того, чтобы они везде успешно функционировали, а потом уже переходить к следующему этапу", – убежден Зинченко.
При этом он отметил, что и снижать возрастную планку на законодательном уровне не стоит также по государственным причинам.
"Основная специфика повышения возраста была прежде всего в поддержке молодых семей, так как все прекрасно понимали, что первый ребенок в семье в последние годы часто появлялся, когда родителям уже исполнилось 30 и более лет. Основная направленность – поддержка молодых семей и те программы, которые будут распространяться в сфере молодежной политики, но на молодые семьи", – объяснил чиновник.
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