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Уведомления об уплате налогов придут на "Госуслуги": что нужно знать - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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Уведомления об уплате налогов придут на "Госуслуги": что нужно знать
Уведомления об уплате налогов придут на "Госуслуги": что нужно знать - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Уведомления об уплате налогов придут на "Госуслуги": что нужно знать
С 1 августа налоговые уведомления по имущественным налогам физических лиц начнут автоматически поступать в личные кабинеты пользователей на портале "Госуслуги". РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T16:07
2026-08-16T16:07
налоги
федеральная налоговая служба (фнс)
госуслуги
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. С 1 августа налоговые уведомления по имущественным налогам физических лиц начнут автоматически поступать в личные кабинеты пользователей на портале "Госуслуги". В Крыму рассылка уведомлений начнется в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по республике.Исключение составят налогоплательщики, направившие в налоговые органы уведомления о прекращении получения документов с использованием "Госуслуг". В таких случаях налоговые уведомления будут приходить по почте или через "Личный кабинет налогоплательщика".Независимо от способа направления налогового уведомления налогоплательщик может получить его на бумажном носителе лично или через представителя под расписку в любом налоговом органе либо через МФЦ, добавили в пресс-службе.Срок уплаты налогов – не позднее 1 декабря 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионеры и предпенсионеры получат льготы по налогам на недвижимостьПредприниматели Крыма заплатят более 1,3 млн за отсутствие онлайн-кассВ Крыму изменят условия для назначения регионального студенческого капитала
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налоги, федеральная налоговая служба (фнс), госуслуги, новости крыма
Уведомления об уплате налогов придут на "Госуслуги": что нужно знать

Крымчане с сентября начнут получать через "Госуслуги" уведомления об уплате налогов

16:07 16.08.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрием посетителей по различным вопросам налогообложения с физических лиц
Прием посетителей по различным вопросам налогообложения с физических лиц - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. С 1 августа налоговые уведомления по имущественным налогам физических лиц начнут автоматически поступать в личные кабинеты пользователей на портале "Госуслуги". В Крыму рассылка уведомлений начнется в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по республике.
"Если налогоплательщик зарегистрирован в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), налоговое уведомление в электронной форме будет направляться налоговым органом через личный кабинет на Едином портале Госуслуг. Рассылка налоговых уведомлений в Республике Крым начнется в сентябре", – рассказали в ведомстве.
Исключение составят налогоплательщики, направившие в налоговые органы уведомления о прекращении получения документов с использованием "Госуслуг". В таких случаях налоговые уведомления будут приходить по почте или через "Личный кабинет налогоплательщика".
Независимо от способа направления налогового уведомления налогоплательщик может получить его на бумажном носителе лично или через представителя под расписку в любом налоговом органе либо через МФЦ, добавили в пресс-службе.
Срок уплаты налогов – не позднее 1 декабря 2026 года.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
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НалогиФедеральная налоговая служба (ФНС)ГосуслугиНовости Крыма
 
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