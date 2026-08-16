https://crimea.ria.ru/20260816/uvedomleniya-ob-uplate-nalogov-pridut-na-gosuslugi-chto-nuzhno-znat-1158408765.html

Уведомления об уплате налогов придут на "Госуслуги": что нужно знать

Уведомления об уплате налогов придут на "Госуслуги": что нужно знать - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Уведомления об уплате налогов придут на "Госуслуги": что нужно знать

С 1 августа налоговые уведомления по имущественным налогам физических лиц начнут автоматически поступать в личные кабинеты пользователей на портале "Госуслуги". РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T16:07

2026-08-16T16:07

2026-08-16T16:07

налоги

федеральная налоговая служба (фнс)

госуслуги

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. С 1 августа налоговые уведомления по имущественным налогам физических лиц начнут автоматически поступать в личные кабинеты пользователей на портале "Госуслуги". В Крыму рассылка уведомлений начнется в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по республике.Исключение составят налогоплательщики, направившие в налоговые органы уведомления о прекращении получения документов с использованием "Госуслуг". В таких случаях налоговые уведомления будут приходить по почте или через "Личный кабинет налогоплательщика".Независимо от способа направления налогового уведомления налогоплательщик может получить его на бумажном носителе лично или через представителя под расписку в любом налоговом органе либо через МФЦ, добавили в пресс-службе.Срок уплаты налогов – не позднее 1 декабря 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионеры и предпенсионеры получат льготы по налогам на недвижимостьПредприниматели Крыма заплатят более 1,3 млн за отсутствие онлайн-кассВ Крыму изменят условия для назначения регионального студенческого капитала

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

налоги, федеральная налоговая служба (фнс), госуслуги, новости крыма