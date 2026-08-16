https://crimea.ria.ru/20260816/trekh-podrostkov-na-sap-bordakh-uneslo-v-otkrytoe-more-1158534995.html

Трех подростков на сап-бордах унесло в открытое море

Трех подростков на сап-бордах унесло в открытое море - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Трех подростков на сап-бордах унесло в открытое море

Трех подростков на сап-бордах унесло в море в Туапсинском округе Краснодарского края. На помощь им пришли сотрудники Туапсинского отряда "Кубань-СПАС"... РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T19:10

2026-08-16T19:10

2026-08-16T19:10

краснодарский край

туапсе

черное море

сап-борд

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Трех подростков на сап-бордах унесло в море в Туапсинском округе Краснодарского края. На помощь им пришли сотрудники Туапсинского отряда "Кубань-СПАС". Школьников нашли в километре от берега и доставили на сушу, сообщает Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба.Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась, уточнили в ведомстве.Текущие погодные условия на побережье создают серьезную угрозу, предупреждают спасатели. Северо-восточный ветер быстро формирует прибрежное течение, способное отнести легкую доску далеко от суши за считанные минуты."Кубань-СПАС" напоминает:• не выходите на воду при усилении ветра;• всегда используйте страховочный лиш (поводок), пристегивающий к доске;• обязательно надевайте спасательный жилет;• сообщайте близким о месте катания и предполагаемом времени возвращения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260805/sapbordistov-prizhalo-k-skalam-spasatelnaya-operatsiya-v-more-u-sevastopolya-1158279295.html

краснодарский край

туапсе

черное море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, туапсе, черное море, сап-борд, происшествия