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Трех подростков на сап-бордах унесло в открытое море
Трех подростков на сап-бордах унесло в открытое море - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Трех подростков на сап-бордах унесло в открытое море
Трех подростков на сап-бордах унесло в море в Туапсинском округе Краснодарского края. На помощь им пришли сотрудники Туапсинского отряда "Кубань-СПАС"... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T19:10
2026-08-16T19:10
2026-08-16T19:10
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Трех подростков на сап-бордах унесло в море в Туапсинском округе Краснодарского края. На помощь им пришли сотрудники Туапсинского отряда "Кубань-СПАС". Школьников нашли в километре от берега и доставили на сушу, сообщает Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба.Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась, уточнили в ведомстве.Текущие погодные условия на побережье создают серьезную угрозу, предупреждают спасатели. Северо-восточный ветер быстро формирует прибрежное течение, способное отнести легкую доску далеко от суши за считанные минуты."Кубань-СПАС" напоминает:• не выходите на воду при усилении ветра;• всегда используйте страховочный лиш (поводок), пристегивающий к доске;• обязательно надевайте спасательный жилет;• сообщайте близким о месте катания и предполагаемом времени возвращения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260805/sapbordistov-prizhalo-k-skalam-spasatelnaya-operatsiya-v-more-u-sevastopolya-1158279295.html
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краснодарский край, туапсе, черное море, сап-борд, происшествия
Трех подростков на сап-бордах унесло в открытое море
Трех подростков унесло в открытое море при катании на сап-бордах в Туапсинском округе
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Трех подростков на сап-бордах унесло в море в Туапсинском округе Краснодарского края. На помощь им пришли сотрудники Туапсинского отряда "Кубань-СПАС". Школьников нашли в километре от берега и доставили на сушу, сообщает Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба.
"Группу из трех подростков-сапбордистов стало относить в открытое море. Спасатели обнаружили их в километре от берега, всех троих эвакуировали на берег", – сказано в сообщении "Кубань-СПАС" в канале в МАКС.
Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась, уточнили в ведомстве.
Текущие погодные условия на побережье создают серьезную угрозу, предупреждают спасатели. Северо-восточный ветер быстро формирует прибрежное течение, способное отнести легкую доску далеко от суши за считанные минуты.
"Кубань-СПАС" напоминает:
• не выходите на воду при усилении ветра;
• всегда используйте страховочный лиш (поводок), пристегивающий к доске;
• обязательно надевайте спасательный жилет;
• сообщайте близким о месте катания и предполагаемом времени возвращения.
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