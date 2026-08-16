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Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Ореховом - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Ореховом
Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Ореховом - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Ореховом
Новороссийские десантники уничтожили пехоту ВСУ точными попаданиями квадрокоптеров со сбросами на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T13:52
2026-08-16T13:57
новости сво
запорожская область
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Новороссийские десантники уничтожили пехоту ВСУ точными попаданиями квадрокоптеров со сбросами на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает Минобороны России.Операторы разведывательных квадрокоптеров точными сбросами боеприпасов полностью ликвидировали группу пехоты ВСУ. Все обнаруженные цели уничтожены.Как отметили в ведомстве, особенностью боевой работы десантников на данном участке является непрерывный контроль перемещений противника в зоне своей ответственности. Это позволяет оперативно вскрывать любые его попытки совершать какой-либо маневр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новороссийские десантники уничтожили вражескую технику на ЗапорожьеТанкисты "Днепра" жгут укрытия врага в лесополосах на Ореховском направленииНовейшее вооружение: как МОГи защищают трассу Новороссия
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новости сво, запорожская область, вооруженные силы россии, потери всу
Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Ореховом

Новороссийские десантники попаданиями квадрокоптеров уничтожили пехоту ВСУ под Ореховом

13:52 16.08.2026 (обновлено: 13:57 16.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Новороссийские десантники уничтожили пехоту ВСУ точными попаданиями квадрокоптеров со сбросами на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает Минобороны России.
"Благодаря грамотно выстроенной системе воздушной разведки по вскрытию маршрутов перемещения живой силы и техники ВСУ, операторами квадрокоптеров со сбросами было своевременно обнаружено выдвижение нескольких групп пехоты противника от передовых позиций в тыл после проведения ротации", – говорится в сообщении.
Операторы разведывательных квадрокоптеров точными сбросами боеприпасов полностью ликвидировали группу пехоты ВСУ. Все обнаруженные цели уничтожены.
Как отметили в ведомстве, особенностью боевой работы десантников на данном участке является непрерывный контроль перемещений противника в зоне своей ответственности. Это позволяет оперативно вскрывать любые его попытки совершать какой-либо маневр.
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