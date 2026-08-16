https://crimea.ria.ru/20260816/tochno-v-tsel-rossiyskie-desantniki-unichtozhili-pekhotu-vsu-pod-orekhovom-1158523764.html

Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Ореховом

Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Ореховом - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Российские десантники уничтожили пехоту ВСУ под Ореховом

Новороссийские десантники уничтожили пехоту ВСУ точными попаданиями квадрокоптеров со сбросами на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает... РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T13:52

2026-08-16T13:52

2026-08-16T13:57

новости сво

запорожская область

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Новороссийские десантники уничтожили пехоту ВСУ точными попаданиями квадрокоптеров со сбросами на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает Минобороны России.Операторы разведывательных квадрокоптеров точными сбросами боеприпасов полностью ликвидировали группу пехоты ВСУ. Все обнаруженные цели уничтожены.Как отметили в ведомстве, особенностью боевой работы десантников на данном участке является непрерывный контроль перемещений противника в зоне своей ответственности. Это позволяет оперативно вскрывать любые его попытки совершать какой-либо маневр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новороссийские десантники уничтожили вражескую технику на ЗапорожьеТанкисты "Днепра" жгут укрытия врага в лесополосах на Ореховском направленииНовейшее вооружение: как МОГи защищают трассу Новороссия

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, запорожская область, вооруженные силы россии, потери всу