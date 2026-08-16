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Сводки с фронта: что произошло в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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Сводки с фронта: что произошло в зоне СВО за сутки
Сводки с фронта: что произошло в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Сводки с фронта: что произошло в зоне СВО за сутки
Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили два населенных пункта, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T12:47
2026-08-16T12:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили два населенных пункта, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков фронта. Потери противника составили около 1400 боевиков. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Группировка войск "Север" освободила населенный пункт Кудиевка на Харьковщине и разбила вражеские формирования в районах 10 населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял до 200 военнослужащих, боевую бронемашину, 1й автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение противнику в районах пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 210 боевиков, четыре бронемашины, 15 автомобилей, три орудия полевой артиллерии.Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Першомарьевка ДНР. Разбиты формирования противника в районах пяти населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима в зоне ответственности группировки потеряли убитыми и ранеными до 250 солдат и офицеров, боевую бронемашину, 21 автомобиль и артиллерийское орудие.Бойцы группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника. Украинские формирования разгромлены в районах шести населенных пунктов ДНР. Потери врага составили 365 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и и боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Формирования ВСУ потерпели поражения в районах пяти населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери украинской армии – 330 боевиков убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия.Бойцы группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение и разгромили противника в районах четырех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 35 военных ВСУ, 17 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве поражен завод комплектующих для ракет "Фламинго"Российская ПВО сбила девять ракет "Фламинго" почти 1500 беспилотников за суткиПодразделения "Востока" освободили Рыбальское Запорожской области
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РИА Новости Крым
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новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу
Сводки с фронта: что произошло в зоне СВО за сутки

ВСУ потеряли почти 1400 боевиков за прошедшие сутки – Минобороны

12:47 16.08.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили два населенных пункта, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков фронта. Потери противника составили около 1400 боевиков. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Группировка войск "Север" освободила населенный пункт Кудиевка на Харьковщине и разбила вражеские формирования в районах 10 населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял до 200 военнослужащих, боевую бронемашину, 1й автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение противнику в районах пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 210 боевиков, четыре бронемашины, 15 автомобилей, три орудия полевой артиллерии.
Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Першомарьевка ДНР. Разбиты формирования противника в районах пяти населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима в зоне ответственности группировки потеряли убитыми и ранеными до 250 солдат и офицеров, боевую бронемашину, 21 автомобиль и артиллерийское орудие.
Бойцы группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника. Украинские формирования разгромлены в районах шести населенных пунктов ДНР. Потери врага составили 365 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и и боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Формирования ВСУ потерпели поражения в районах пяти населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери украинской армии – 330 боевиков убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия.
Бойцы группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение и разгромили противника в районах четырех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 35 военных ВСУ, 17 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
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Новости СВОХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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