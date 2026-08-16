https://crimea.ria.ru/20260816/svodki-s-fronta-chto-proizoshlo-v-zone-svo-za-sutki-1158529493.html

Сводки с фронта: что произошло в зоне СВО за сутки

Сводки с фронта: что произошло в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Сводки с фронта: что произошло в зоне СВО за сутки

Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили два населенных пункта, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на... РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T12:47

2026-08-16T12:47

2026-08-16T12:47

новости сво

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

вооруженные силы россии

потери всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки в зоне СВО освободили два населенных пункта, а также улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на ряде участков фронта. Потери противника составили около 1400 боевиков. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Группировка войск "Север" освободила населенный пункт Кудиевка на Харьковщине и разбила вражеские формирования в районах 10 населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял до 200 военнослужащих, боевую бронемашину, 1й автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение противнику в районах пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 210 боевиков, четыре бронемашины, 15 автомобилей, три орудия полевой артиллерии.Военнослужащие "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Першомарьевка ДНР. Разбиты формирования противника в районах пяти населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима в зоне ответственности группировки потеряли убитыми и ранеными до 250 солдат и офицеров, боевую бронемашину, 21 автомобиль и артиллерийское орудие.Бойцы группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника. Украинские формирования разгромлены в районах шести населенных пунктов ДНР. Потери врага составили 365 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и и боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Формирования ВСУ потерпели поражения в районах пяти населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери украинской армии – 330 боевиков убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия.Бойцы группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение и разгромили противника в районах четырех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 35 военных ВСУ, 17 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве поражен завод комплектующих для ракет "Фламинго"Российская ПВО сбила девять ракет "Фламинго" почти 1500 беспилотников за суткиПодразделения "Востока" освободили Рыбальское Запорожской области

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу