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Ситуация со светом в Крыму – данные на 16 августа
Ситуация со светом в Крыму – данные на 16 августа - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Ситуация со светом в Крыму – данные на 16 августа
В Крыму продолжают действовать ограничения в подаче электричества в населенные пункты полуострова, информирует "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T08:37
2026-08-16T08:37
2026-08-16T08:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Крыму продолжают действовать ограничения в подаче электричества в населенные пункты полуострова, информирует "Крымэнерго".Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайоне. Энергетики работают в круглосуточном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Ситуация со светом в Крыму – данные на 16 августа
В Крыму продолжают действовать ограничения в подаче электроэнергии