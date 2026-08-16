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Ситуация со светом в Крыму – данные на 16 августа - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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Ситуация со светом в Крыму – данные на 16 августа
Ситуация со светом в Крыму – данные на 16 августа - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Ситуация со светом в Крыму – данные на 16 августа
В Крыму продолжают действовать ограничения в подаче электричества в населенные пункты полуострова, информирует "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T08:37
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Крыму продолжают действовать ограничения в подаче электричества в населенные пункты полуострова, информирует "Крымэнерго".Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайоне. Энергетики работают в круглосуточном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
96
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Ситуация со светом в Крыму – данные на 16 августа

В Крыму продолжают действовать ограничения в подаче электроэнергии

08:37 16.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Крыму продолжают действовать ограничения в подаче электричества в населенные пункты полуострова, информирует "Крымэнерго".
"На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения", – сказано в сообщении.
Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайоне. Энергетики работают в круглосуточном режиме.
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