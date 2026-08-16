https://crimea.ria.ru/20260816/russkaya-skazka-v-krymu-bilibin-i-ego-batiliman-1130635227.html

Русская сказка в Крыму: Билибин и его Батилиман

Русская сказка в Крыму: Билибин и его Батилиман - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Русская сказка в Крыму: Билибин и его Батилиман

Художнику Билибину повезло: на его дачном участке, выпавшем ему при жеребьевке земельных участков, уже стоял дом. Не Бог весь какой – две комнаты и веранда. Но... РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T17:28

2026-08-16T17:28

2026-08-16T17:28

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Художнику Билибину повезло: на его дачном участке, выпавшем ему при жеребьевке земельных участков, уже стоял дом. Не Бог весь какой – две комнаты и веранда. Но там можно было жить. Такое крымское богатство досталось иллюстратору при распределении нарезов земли в деревеньке Батилиман на Южном берегу Крыма. В этом доме, на краю земли, он проведет несколько самых тяжелых для России лет гражданского противостояния.С русского севера на русский югРисунки Билибина знают практически все, даже если не читали проиллюстрированных им книг. Хотя как не читали? Русские сказки и сказки Пушкина с богатыми рисунками издавались и переиздавались многократно. Они – золотой фонд русского иллюстраторского искусства: созданные кропотливо, со знанием дела, с научным обоснованием того или иного орнамента, художественного элемента.Иван Яковлевич Билибин объездил весь русский север, фотографировал северные церкви, изучал традиционные вышивки и костюмы. Архангельская, Вологодская, Тверская, Олонецкая губернии, Карелия и Кижи – вот они, совсем рядом, но забытые и снова возвращенные России благодаря этнографическим экспедициям.Билибин сотоварищи, так сказать, прорубили окно в настоящую Русь. И иллюстрации у художника такие же, как окно, – с рамкой из орнамента.Но творчество Билибина знает и каждый, кто держал в руках бумажные российские рубли. Двуглавый орел на купюрах – без императорских регалий и корон - нарисован именно Билибиным. Именно такую птицу стали печатать на керенках, а потом повторили в денежных знаках современной России.В злополучном 1917 году за свой научный вклад художник был представлен к званию академика Императорской Академии художеств. Но тут грянула революционная буря.Дачи на скалах около ЛаспиМногое изменилось с тех пор, как в 1911 году в деревушке Батилиман между бухтами Ласпи и Балаклавской был построен настоящий городок интеллигентов. Тогда на скалах с большим уклоном, непригодных для сельскохозяйственных нужд, купленных на паях, вырос небольшой "дачный кооператив". Соседями Билибина оказались депутат Государственной Думы, глава партии конституционных демократов Петр Милюков, писатель Владимир Короленко, доктор-психиатр Петр Кащенко, академик Владимир Вернадский, врач и литератор Сергей Елпатьевский, режиссер Константин Станиславский и многие другие.Нормальной дороги для подвоза стройматериалов не было, и грузы приходилось подвозить морем. Потом выстроили и извилистую дорогу, спускавшуюся от трассы из Севастополя на Ялту, и засадили персиками, миндалем виноградом и розами территорию поселка.К рыбачьему домику грубой каменной кладки под черепицей-татаркой, построенному в типично крымской традиции – с открытой верандой на море, по заказу художника пристроили просторную светлую мастерскую для работы, установили цистерну для сбора ценной в засушливом Крыму воды, построили кухню.Несмотря на природную красоту местечка, Билибин первоначально достаточно сдержано оценивал свое крохотное южнобережное владение, – его душа принадлежала русскому северу. Даже на юге, в три летних месяца, которые Билибин с женой проводили у моря, он ходил в вышитой косоворотке.Но все же вид из окон на бухту и скальную стенку художник отмечал как красоту "грандиозную и героическую".Иван Яковлевич за лето успевал стать душой батилиманского общества: днем работал в мастерской, а по вечерам читал гостям шутливые стихи собственного сочинения, а также отрывки из античной поэзии. А что же еще декламировать на берегу Понта Эвксинского – Черного моря в местах, ранее заселенных греками!Вспоминая греческих царей, сам художник подписывал свои письма из Крыма шутливым именем – Иоанн Батилийманский Первый.На краю крымской землиОсенью 1917 года Билибин в мрачный Петербург не вернулся – остался жить на краю империи у моря. И это место стало его прибежищем до 1919 года.Он ходил по соседним поселкам с осликом, добывая дефицитные продукты, пил на берегу моря с рыбаками, у них же покупал рыбу на ужин. И работал: написал несколько удивительных крымских пейзажей и создал цикл рисунков на темы былин о Святогоре – богатыре - герое русского эпоса. И все это при дефиците керосина, под светом тусклого огонька лампы, топливо для которой было в страшном дефиците. Собирались все вместе у кого-то в доме, художники работали, дамы рукодельничали, могли и читать вслух.При скудном свете рисунок не был виден целиком, приходилось переворачивать его – то одной стороной под световое пятно, то другой. Но орнамент неизменно оставался четким и точным.В это время в Крыму, спасаясь от революции, оказались множество представителей петербургской творческой элиты. В октябре 1918 года они организовывают в Ялте большую выставку "Искусство в Крыму". Среди выставляемых 400 работ – произведения авторства Сергея Маковского, Максимилиана Волошина, Константина Богаевского, Вардегеса Сурьенянца, Глеба Судейкина и других, признанных, талантливых, именитых.В общем, несмотря на сложности, жизнь была достаточно насыщенной и… тихой.Писатель Евгений Чириков, сосед Билибина по даче, позже писал: "Здесь, в глухом уголке Крыма, было так удивительно спокойно, что все лично пережитое и все, что творилось во всей стране, представлялось теперь страшным сном"."Слово из пяти букв с двумя буквами "ю"С семьей Чирикова связана и другая, романтичная история. 41-летний художник платонически влюбляется в 20-летнюю дочь соседа-писателя Людмилу. Они вместе ходят на этюды, пишут скрученные суровыми зимними крымскими ветрами можжевельник и оливы над морем, дышат одним южным ветром, по-соседски делят последний керосин и последнюю рыбину, выменянную у греческих рыбаков.Пишет письма и пишет портреты – сестер Чириковых, их отца. И стихи тоже пишет:Людмилица — девочка славная.Ничто в ней не сделано зря.В глазу у ней точка забавная;Прорезана смело ноздря;А нос, вообще, хоть не греческий;Ведь ей не отчизна Лемнос;Он славный такой, человеческийТургеневской девушки нос…В 1919 году вслед за Чириковыми Билибин едет в Ростов, а затем с сестрами Валентиной и Людмилой оказывается в Новороссийске, где в прямом смысле слова спасает девушек от двух смертей. Первой – от тифа, а второй – от рук наступающих красных, достав билеты на пароход "Саратов" – последнее эвакуационное судно.Остатки русскогоБилибину повезло – он, в отличие от многих других эмигрантов, достаточно неплохо устроился в Египте, почти сразу получил заказы от богатых греков на оформление православных церквей. Он снимает в центре Каира мастерскую и две жилые комнаты. Но через несколько лет Людмилица, окончательно повзрослев и став на ноги, устраивает свою жизнь: переезжает к родителям в Берлин, так и не ответив художнику взаимностью. Для нее Иван Яковлевич всегда был только учителем, только маэстро.Поначалу восхищенный восточной сказкой, Билибин все больше скучает по России. И все 20 лет, проведенные за границей, с ностальгией вспоминает Батилиман, "где не надо было искать предмет для картины. Он был всюду, куда ни повернёшь голову". И так ностальгировал, что даже думал прикупить недвижимость на французской Ривьере, так похожей на Крым.Но Франция, даже самая красивая, – это не Россия. Современники вспоминали, что Билибин, особенно выпив, все чаще искал в себе остатки русского и очень боялся, что потеряет и их. И в итоге в 1935 году они с женой получают советские паспорта, а в 1936 приезжают в советскую Россию - домой.Последние богатыриТогда СССР взял курс на возвращение к истокам. Большевистские штучки с их отрицанием старого мира и постройкой всего абсолютно нового, без корней, признали неверными.Билибину как воспевателю этих самых сказочных корней и русской основы сразу же по возвращении дали квартиру в Ленинграде, должность профессора при Академии художеств, заказы. Он оформляет "Сказку о царе Салтане" и "Песнь о купце Калашникове", привлечён к декоративным работам для Дворца Советов в Москве, создает эскизы декораций и костюмов к театральным постановкам.Художник с супругой едет в советский Крым и даже посещает Батилиман. Дача художника стоит на месте, но теперь в ней располагается администрация небольшого приморского поселка.Главным последним делом Билибина стало оформление сборника русских былин "Слово о стольном Киеве и русских богатырях".Своих богатырей мастер прорабатывал и в блокадном Ленинграде, не желая покинуть город.В голодном и холодном, но не сломленном Ленинграде жил несломленный художник. По воспоминаниям искусствоведа Иосифа Бродского, Иван Яковлевич и в эти тяжелейшие времена следил за собой – был одет в ватник, но под ним носил галстук.Одной из последних работ Билибина стал рисунок "Русские витязи гонят рыцарей"."Работа продолжается... Книга должна выйти, когда наступит победоносный мир. Книга о нашем эпическом и героическом прошлом...", - такие слова он написал в письме в дирекцию Всероссийской Академии художеств.Заиндевевшее тело великого иллюстратора Ивана Яковлевича Билибина нашли 7 февраля 1942 года. Говорят, что когда человек замерзает, ему становится очень приятно и тепло. Может быть, в последние минуты художнику виделось крымское лето, разогретые сосновые стволы и солнечные пятна на здании дачи, которая до наших дней, увы, не сохранилась.Читайте по теме:"Даже кляча на скаку красива и живописна": 160 лет Николаю Самокишу"Русский Моне" Архип КуинджиКиммерийские миры Константина Богаевского

https://crimea.ria.ru/20230627/kulturnyy-front-khudozhnik-sever-sdelal-muraly-geroev-dnr-v-melitopole-1129588411.html

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

авторы, крым, севастополь, ялта, история, культура, искусство , великая отечественная война, россия