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Российские гимнастки – чемпионки Европы в командном многоборье

Российские гимнастки – чемпионки Европы в командном многоборье - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Российские гимнастки – чемпионки Европы в командном многоборье

Российские гимнастки стали чемпионками Европы в командном многоборье, сообщает Олимпийский комитет РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T19:31

2026-08-16T19:31

2026-08-16T19:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Российские гимнастки стали чемпионками Европы в командном многоборье, сообщает Олимпийский комитет РФ.В заключительный день чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе разыгрывался комплект наград в женском командном многоборье. Россию в этом виде программы представляли Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Елизавета Ус и Алена Глотова, выступающие в Хорватии в нейтральном статусе.Перед заключительным видом соревнований в активе российских спортсменок значилось 125,431 балла, в то время как ближайшие преследовательницы в лице итальянок отставали на 3,134 балла, а француженки уступали почти семь (6,800).Тем не менее догнать российских гимнасток они были не способны. В сумме сборная российских гимнасток набрала 164,797 балла и завоевала золото в командном многоборье. Серебро досталось Италии (160,931), бронза ушла Великобритании (160,795).Также завершились соревнования в отдельных видах в рамках юниорского первенства мира. Российские спортсменки завоевали шесть медалей, половина из них – золотые.В трех видах на высшую ступень пьедестала поднялась Полина Дмитриева – на бревне, брусьях и в вольных упражнениях. При этом в первом виде программы 14‑летняя уроженка Стерлитамака обошла француженку Луан Плиссон, в то время как в двух оставшихся была чуть сильнее своей соотечественницы Александры Андриановой, завоевавшей серебряные награды. Еще одну медаль в опорном прыжке взяла Дарья Миронова. С результатом 13,166 балла она уступила только румынке Аньеле Тудор (13,383). Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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