Рейтинг@Mail.ru
Российские гимнастки – чемпионки Европы в командном многоборье - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260816/rossiyskie-gimnastki--chempionki-evropy-v-komandnom-mnogobore-1158536129.html
Российские гимнастки – чемпионки Европы в командном многоборье
Российские гимнастки – чемпионки Европы в командном многоборье - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Российские гимнастки – чемпионки Европы в командном многоборье
Российские гимнастки стали чемпионками Европы в командном многоборье, сообщает Олимпийский комитет РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T19:31
2026-08-16T19:39
новости
спорт
спортивная гимнастика
соревнования
награды
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/10/1158536264_0:352:1024:928_1920x0_80_0_0_dce67fee6670e899754c6b6f54be7b8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Российские гимнастки стали чемпионками Европы в командном многоборье, сообщает Олимпийский комитет РФ.В заключительный день чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе разыгрывался комплект наград в женском командном многоборье. Россию в этом виде программы представляли Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Елизавета Ус и Алена Глотова, выступающие в Хорватии в нейтральном статусе.Перед заключительным видом соревнований в активе российских спортсменок значилось 125,431 балла, в то время как ближайшие преследовательницы в лице итальянок отставали на 3,134 балла, а француженки уступали почти семь (6,800).Тем не менее догнать российских гимнасток они были не способны. В сумме сборная российских гимнасток набрала 164,797 балла и завоевала золото в командном многоборье. Серебро досталось Италии (160,931), бронза ушла Великобритании (160,795).Также завершились соревнования в отдельных видах в рамках юниорского первенства мира. Российские спортсменки завоевали шесть медалей, половина из них – золотые.В трех видах на высшую ступень пьедестала поднялась Полина Дмитриева – на бревне, брусьях и в вольных упражнениях. При этом в первом виде программы 14‑летняя уроженка Стерлитамака обошла француженку Луан Плиссон, в то время как в двух оставшихся была чуть сильнее своей соотечественницы Александры Андриановой, завоевавшей серебряные награды. Еще одну медаль в опорном прыжке взяла Дарья Миронова. С результатом 13,166 балла она уступила только румынке Аньеле Тудор (13,383). Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260815/u-gimnastok-rossii--zoloto-chempionata-mira-i-evropy-1158519590.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/10/1158536264_0:256:1024:1024_1920x0_80_0_0_8663696d9e6897751edcbcde7de5b7e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, спорт, спортивная гимнастика, соревнования, награды
Российские гимнастки – чемпионки Европы в командном многоборье

Российские гимнастки стали чемпионками Европы в командном многоборье

19:31 16.08.2026 (обновлено: 19:39 16.08.2026)
 
© Олимпийский комитет РоссииРоссийские гимнастки
Российские гимнастки
© Олимпийский комитет России
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Российские гимнастки стали чемпионками Европы в командном многоборье, сообщает Олимпийский комитет РФ.
В заключительный день чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе разыгрывался комплект наград в женском командном многоборье. Россию в этом виде программы представляли Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Елизавета Ус и Алена Глотова, выступающие в Хорватии в нейтральном статусе.
Перед заключительным видом соревнований в активе российских спортсменок значилось 125,431 балла, в то время как ближайшие преследовательницы в лице итальянок отставали на 3,134 балла, а француженки уступали почти семь (6,800).
Тем не менее догнать российских гимнасток они были не способны. В сумме сборная российских гимнасток набрала 164,797 балла и завоевала золото в командном многоборье. Серебро досталось Италии (160,931), бронза ушла Великобритании (160,795).
Также завершились соревнования в отдельных видах в рамках юниорского первенства мира. Российские спортсменки завоевали шесть медалей, половина из них – золотые.
© Олимпийский комитет РоссииРоссийские гимнастки
Российские гимнастки
© Олимпийский комитет России
Российские гимнастки
В трех видах на высшую ступень пьедестала поднялась Полина Дмитриева – на бревне, брусьях и в вольных упражнениях. При этом в первом виде программы 14‑летняя уроженка Стерлитамака обошла француженку Луан Плиссон, в то время как в двух оставшихся была чуть сильнее своей соотечественницы Александры Андриановой, завоевавшей серебряные награды. Еще одну медаль в опорном прыжке взяла Дарья Миронова. С результатом 13,166 балла она уступила только румынке Аньеле Тудор (13,383).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Гимнастка Ангелина Мельникова - РИА Новости, 1920, 15.08.2026
15 августа, 20:12
У гимнасток России – золото чемпионата мира и Европы
 
НовостиСпортСпортивная гимнастикаСоревнованияНаграды
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:56В Крыму изменится расписание четырех электричек
17:421 сентября в Крыму начнут работу три современных школы
17:31Взрывы гремят на Украине - что известно
17:20Путин поздравил российских гимнасток с победой на Чемпионате мира
17:08В 2027 году во всех регионах России появятся центры здорового долголетия
16:52Пьяный крымчанин разругался с родителями и сжег их машины
16:40В Севастополе 18 августа бизнесу ограничат потребление электричества
16:25Кто будет строить дорогу в объезд Чонгарского моста
16:13Россия остается главным поставщиком пшеницы на мировые рынки
16:03Глава Минпросвещения России посетил школу Симферополя
15:47Умер бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев
15:40Экономика России возвращается на траекторию роста – кабмин
15:22В Севастополе легковушка столкнулась с байкером на BMW
15:08Крымский мост: собрались очереди с двух сторон транспортного перехода
14:59Япония перешла черту приличий – Лавров
14:52Под Севастополем частично обесточены пять населенных пунктов
14:46В Севастополе отбили налет БПЛА - сбиты 10 вражеских дронов
14:28В России могут появиться корпоративные детсады при предприятиях
14:10Ялтинский медцентр ФМБА стал федеральным научно-клиническим центром
14:00Опасность по БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть набережные и площади
Лента новостейМолния