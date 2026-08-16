https://crimea.ria.ru/20260816/rossiyskie-gimnastki--chempionki-evropy-v-komandnom-mnogobore-1158536129.html
Российские гимнастки – чемпионки Европы в командном многоборье
Российские гимнастки – чемпионки Европы в командном многоборье - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Российские гимнастки – чемпионки Европы в командном многоборье
Российские гимнастки стали чемпионками Европы в командном многоборье, сообщает Олимпийский комитет РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T19:31
2026-08-16T19:31
2026-08-16T19:39
новости
спорт
спортивная гимнастика
соревнования
награды
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/10/1158536264_0:352:1024:928_1920x0_80_0_0_dce67fee6670e899754c6b6f54be7b8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Российские гимнастки стали чемпионками Европы в командном многоборье, сообщает Олимпийский комитет РФ.В заключительный день чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе разыгрывался комплект наград в женском командном многоборье. Россию в этом виде программы представляли Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Елизавета Ус и Алена Глотова, выступающие в Хорватии в нейтральном статусе.Перед заключительным видом соревнований в активе российских спортсменок значилось 125,431 балла, в то время как ближайшие преследовательницы в лице итальянок отставали на 3,134 балла, а француженки уступали почти семь (6,800).Тем не менее догнать российских гимнасток они были не способны. В сумме сборная российских гимнасток набрала 164,797 балла и завоевала золото в командном многоборье. Серебро досталось Италии (160,931), бронза ушла Великобритании (160,795).Также завершились соревнования в отдельных видах в рамках юниорского первенства мира. Российские спортсменки завоевали шесть медалей, половина из них – золотые.В трех видах на высшую ступень пьедестала поднялась Полина Дмитриева – на бревне, брусьях и в вольных упражнениях. При этом в первом виде программы 14‑летняя уроженка Стерлитамака обошла француженку Луан Плиссон, в то время как в двух оставшихся была чуть сильнее своей соотечественницы Александры Андриановой, завоевавшей серебряные награды. Еще одну медаль в опорном прыжке взяла Дарья Миронова. С результатом 13,166 балла она уступила только румынке Аньеле Тудор (13,383). Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260815/u-gimnastok-rossii--zoloto-chempionata-mira-i-evropy-1158519590.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/10/1158536264_0:256:1024:1024_1920x0_80_0_0_8663696d9e6897751edcbcde7de5b7e8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, спорт, спортивная гимнастика, соревнования, награды
Российские гимнастки – чемпионки Европы в командном многоборье
Российские гимнастки стали чемпионками Европы в командном многоборье
19:31 16.08.2026 (обновлено: 19:39 16.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Российские гимнастки стали чемпионками Европы в командном многоборье, сообщает Олимпийский комитет РФ.
В заключительный день чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе разыгрывался комплект наград в женском командном многоборье. Россию в этом виде программы представляли Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Елизавета Ус и Алена Глотова, выступающие в Хорватии в нейтральном статусе.
Перед заключительным видом соревнований в активе российских спортсменок значилось 125,431 балла, в то время как ближайшие преследовательницы в лице итальянок отставали на 3,134 балла, а француженки уступали почти семь (6,800).
Тем не менее догнать российских гимнасток они были не способны. В сумме сборная российских гимнасток набрала 164,797 балла и завоевала золото в командном многоборье. Серебро досталось Италии (160,931), бронза ушла Великобритании (160,795).
Также завершились соревнования в отдельных видах в рамках юниорского первенства мира. Российские спортсменки завоевали шесть медалей, половина из них – золотые.
В трех видах на высшую ступень пьедестала поднялась Полина Дмитриева – на бревне, брусьях и в вольных упражнениях. При этом в первом виде программы 14‑летняя уроженка Стерлитамака обошла француженку Луан Плиссон, в то время как в двух оставшихся была чуть сильнее своей соотечественницы Александры Андриановой, завоевавшей серебряные награды. Еще одну медаль в опорном прыжке взяла Дарья Миронова. С результатом 13,166 балла она уступила только румынке Аньеле Тудор (13,383).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.