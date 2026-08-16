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Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области
Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области
Бойцы российской армии освободили еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T12:14
2026-08-16T12:14
2026-08-16T12:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Бойцы российской армии освободили еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Накануне российская группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Рыбальское в Запорожской области.Ранее сообщалось, что подразделения группировки "Восток" на неделе освободили село Новое Поле в Запорожской области уничтожили в зоне своей ответственности свыше 2405 боевиков, 25 броневиков и 87 автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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харьковская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости сво, харьковская область, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области
Еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области перешли под контроль ВС РФ
12:14 16.08.2026 (обновлено: 12:30 16.08.2026)