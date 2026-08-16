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Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области
Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области
Бойцы российской армии освободили еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T12:14
2026-08-16T12:30
новости сво
харьковская область
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Бойцы российской армии освободили еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Накануне российская группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Рыбальское в Запорожской области.Ранее сообщалось, что подразделения группировки "Восток" на неделе освободили село Новое Поле в Запорожской области уничтожили в зоне своей ответственности свыше 2405 боевиков, 25 броневиков и 87 автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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харьковская область
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новости сво, харьковская область, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области

Еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области перешли под контроль ВС РФ

12:14 16.08.2026 (обновлено: 12:30 16.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа на Харьковском направлении
Боевая работа на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Бойцы российской армии освободили еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Першомарьевка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Кудиевка Харьковской области", – говорится в сводке российского ведомства.

Накануне российская группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Рыбальское в Запорожской области.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки "Восток" на неделе освободили село Новое Поле в Запорожской области уничтожили в зоне своей ответственности свыше 2405 боевиков, 25 броневиков и 87 автомобилей.
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