https://crimea.ria.ru/20260816/rossiyskie-boytsy-osvobodili-esche-dva-naselennykh-punkta-v-donbasse-i-kharkovskoy-oblasti-1158528009.html

Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области

Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области

Бойцы российской армии освободили еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T12:14

2026-08-16T12:14

2026-08-16T12:30

новости сво

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/10/1158528378_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_13085ebfed401fed9d2ddad121d0568c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Бойцы российской армии освободили еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской области, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Накануне российская группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Рыбальское в Запорожской области.Ранее сообщалось, что подразделения группировки "Восток" на неделе освободили село Новое Поле в Запорожской области уничтожили в зоне своей ответственности свыше 2405 боевиков, 25 броневиков и 87 автомобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260816/rossiyskaya-pvo-sbila-devyat-raket-flamingo-pochti-1500-bespilotnikov-za-sutki-1158528246.html

харьковская область

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф