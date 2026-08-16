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Российская ПВО сбила девять ракет "Фламинго" почти 1500 беспилотников за сутки
Российская ПВО сбила девять ракет "Фламинго" почти 1500 беспилотников за сутки - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Российская ПВО сбила девять ракет "Фламинго" почти 1500 беспилотников за сутки
Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России за прошедшие сутки сбили девять ракет ВСУ "Фламинго" и 1478 беспилотников – это абсолютный рекорд. Об... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T12:20
2026-08-16T12:20
2026-08-16T12:27
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ракета "фламинго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России за прошедшие сутки сбили девять ракет ВСУ "Фламинго" и 1478 беспилотников – это абсолютный рекорд. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в течение суток уничтожены 14 управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, ракета "фламинго", беспилотник (бпла, дрон), himars, пво, вооруженные силы россии, атаки всу
Российская ПВО сбила девять ракет "Фламинго" почти 1500 беспилотников за сутки
Девять ракет "Фламинго" и почти 1500 дронов сбила российская ПВО над регионами РФ за сутки
12:20 16.08.2026 (обновлено: 12:27 16.08.2026)