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Российская ПВО сбила девять ракет "Фламинго" почти 1500 беспилотников за сутки - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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Российская ПВО сбила девять ракет "Фламинго" почти 1500 беспилотников за сутки
Российская ПВО сбила девять ракет "Фламинго" почти 1500 беспилотников за сутки - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Российская ПВО сбила девять ракет "Фламинго" почти 1500 беспилотников за сутки
Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России за прошедшие сутки сбили девять ракет ВСУ "Фламинго" и 1478 беспилотников – это абсолютный рекорд. Об... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T12:20
2026-08-16T12:27
новости сво
ракета "фламинго"
беспилотник (бпла, дрон)
himars
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России за прошедшие сутки сбили девять ракет ВСУ "Фламинго" и 1478 беспилотников – это абсолютный рекорд. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, в течение суток уничтожены 14 управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, ракета "фламинго", беспилотник (бпла, дрон), himars, пво, вооруженные силы россии, атаки всу
Российская ПВО сбила девять ракет "Фламинго" почти 1500 беспилотников за сутки

Девять ракет "Фламинго" и почти 1500 дронов сбила российская ПВО над регионами РФ за сутки

12:20 16.08.2026 (обновлено: 12:27 16.08.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
Военнослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России за прошедшие сутки сбили девять ракет ВСУ "Фламинго" и 1478 беспилотников – это абсолютный рекорд. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты девять крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 1478 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
Кроме того, в течение суток уничтожены 14 управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, добавили в ведомстве.
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Боевая работа на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
Вчера, 12:14
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Новости СВОРакета "Фламинго"Беспилотник (БПЛА, дрон)HIMARSПВОВооруженные силы РоссииАтаки ВСУ
 
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