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Ремонт на Южнобережном шоссе в Ялте: где будет затруднено движение - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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Ремонт на Южнобережном шоссе в Ялте: где будет затруднено движение
Ремонт на Южнобережном шоссе в Ялте: где будет затруднено движение - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Ремонт на Южнобережном шоссе в Ялте: где будет затруднено движение
В Ялте с понедельника начинается ремонт двухкилометрового участка Южнобережного шоссе, в этой связи движение может быть затруднено. Об этом проинформировали в... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T11:28
2026-08-16T11:28
ялта
новости крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
транспорт
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Ялте с понедельника начинается ремонт двухкилометрового участка Южнобережного шоссе, в этой связи движение может быть затруднено. Об этом проинформировали в администрации города.Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее выбирать маршрут, учитывая дополнительное время в пути.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участок трассы М-4 "Дон" готовят к ремонтуВ городе Саки на месяц закроют для транспорта участок улицы СанаторнаяВ Симферополе в понедельник перекроют проезд по двум улицам – схема
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4.7
96
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ялта, новости крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, транспорт, ограничение движения
Ремонт на Южнобережном шоссе в Ялте: где будет затруднено движение

В Ялте с 17 августа будет затруднено движение на участке Южнобережного шоссе из-за ремонта

11:28 16.08.2026
 
© Минтранс КрымаРемонт участка Южнобережного шоссе
Ремонт участка Южнобережного шоссе
© Минтранс Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Ялте с понедельника начинается ремонт двухкилометрового участка Южнобережного шоссе, в этой связи движение может быть затруднено. Об этом проинформировали в администрации города.
"С 17 августа начинается ремонт важного участка дороги в районе Ялты. Работы затронут участок Южнобережного шоссе с 206 км 700 м по 208 км 418 м – от перекрестка с улицей Свердлова до троллейбусного парка. Движение может быть затруднено", – говорится в сообщении.
© Администрация ЯлтыРемонт дороги в районе Ялты
Ремонт дороги в районе Ялты
© Администрация Ялты
Ремонт дороги в районе Ялты
Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее выбирать маршрут, учитывая дополнительное время в пути.
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ЯлтаНовости КрымаРемонт и строительство дорог в КрымуТранспортОграничение движения
 
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