https://crimea.ria.ru/20260816/remont-na-yuzhnoberezhnom-shosse-v-yalte-gde-budet-zatrudneno-dvizhenie-1158525400.html

Ремонт на Южнобережном шоссе в Ялте: где будет затруднено движение

Ремонт на Южнобережном шоссе в Ялте: где будет затруднено движение - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Ремонт на Южнобережном шоссе в Ялте: где будет затруднено движение

В Ялте с понедельника начинается ремонт двухкилометрового участка Южнобережного шоссе, в этой связи движение может быть затруднено. Об этом проинформировали в... РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T11:28

2026-08-16T11:28

2026-08-16T11:28

ялта

новости крыма

ремонт и строительство дорог в крыму

транспорт

ограничение движения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Ялте с понедельника начинается ремонт двухкилометрового участка Южнобережного шоссе, в этой связи движение может быть затруднено. Об этом проинформировали в администрации города.Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее выбирать маршрут, учитывая дополнительное время в пути.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участок трассы М-4 "Дон" готовят к ремонтуВ городе Саки на месяц закроют для транспорта участок улицы СанаторнаяВ Симферополе в понедельник перекроют проезд по двум улицам – схема

ялта

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, новости крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, транспорт, ограничение движения