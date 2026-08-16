https://crimea.ria.ru/20260816/razumnaya-nastorozhennost-i-gigiena-ne-dadut-shansa-kishechnym-boleznyam-letom-1158441941.html
Разумная настороженность и гигиена не дадут шанса кишечным болезням летом
Разумная настороженность и гигиена не дадут шанса кишечным болезням летом - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Разумная настороженность и гигиена не дадут шанса кишечным болезням летом
В летний период растет количество кишечных заболеваний – причинами недугов становятся как банальные пищевые отравления, так и более серьезные инфекции и вирусы. РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T16:52
2026-08-16T16:52
2026-08-16T16:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В летний период растет количество кишечных заболеваний – причинами недугов становятся как банальные пищевые отравления, так и более серьезные инфекции и вирусы. Как уберечь организм с в эфире радио "Спутник в Крыму" дала советы врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы № 7 Асие Абдурашидова.По словам врача-инфекциониста, различными бывают и клинические проявления данных заболеваний."При пищевой токсикоинфекции будет и тошнота, и рвота, так же, как и при кишечной инфекции. На первый план при кишечной инфекции выйдет диарейный синдром, у человека будет сильная диарея. При токсикоинфекции диарея тоже может быть, но не такая частая", – разъяснила медик.Спикер отметила, что вопреки бытующему мнению, невозможно профилактировать данные заболевания предупредительным приемом сорбентов."Еда создана для того, чтобы давать нам энергию. Мы должны из нее получать белки, жиры, углеводы и витамины. А вот адсорбенты своей поверхностью адсорбируют то, что есть в желудке и кишечнике, не разбираясь. То есть они притягивают на себя все, забирают витамины, минералы, белки. Получается, что все, что мы съедим, мы утилизируем. Поэтому смысла нет принимать заранее. Сорбенты нужно применять после возникновения симптомов", – подчеркнула гостья эфира.По ее мнению, главное – профилактика кишечных инфекций, ведь с заболеванием и его последствиями бороться гораздо тяжелее."Необходимы разумная настороженность и гигиена. В первую очередь – гигиена. Чаще мыть руки, лучше обрабатывать термически и механически еду, доверять своим органам чувств, не пренебрегать органолептическими свойствами", – советует специалист.Все вышеперечисленные рекомендации нужно еще с большей внимательностью соблюдать в отношении детей, предупредила медик."Во-первых, это связано с их анатомо-физиологическими особенностями. Многие системы у детей незрелые, слизистые желудка, кишечника у них слабее. Дети также чаще подвержены вирусным инфекциям. Они находятся в коллективах, пренебрегают правилами гигиены. Влияет тесный контакт", – обратила внимание собеседница.Находясь на море, дети могут проглотить морскую воду, добавила Асие Абдурашидова."В морской воде могут содержаться и бактерии, и вирусы, такие как ротавирус, норовирус. Поэтому во фразе "наглотался морской воды" есть определенный смысл", – подтвердила инфекционист.Она подытожила, что обычно лечение подобных заболеваний не требует приема антибиотиков, а в некоторых случаях это может быть даже опасным."При некоторых кишечных инфекциях, особенно у детей, важно вовремя обращаться к врачу, потому что при употреблении антибиотиков не по показаниям может возникнуть грозное осложнение – гемолитико-уремический синдром, когда происходит распад бактерии и ее продукты жизнедеятельности выходят в кровь, поражая почки", – предупредила врач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон кишечных инфекций – чем чаще болеют в жаруОтравление мороженым: в чем опасность любимого летнего десертаОпасные бактерии: как не отравиться продуктами в летнюю жару
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совет эксперта, здоровье, инфекции
Разумная настороженность и гигиена не дадут шанса кишечным болезням летом
Как не допустить кишечных отравлений и инфекций в жару – советы врача-инфекциониста
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым.
В летний период растет количество кишечных заболеваний – причинами недугов становятся как банальные пищевые отравления, так и более серьезные инфекции и вирусы. Как уберечь организм с в эфире радио "Спутник в Крыму"
дала советы врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы № 7 Асие Абдурашидова.
"Много инфекционных агентов, много токсических агентов. Есть и то, и другое. Они различаются по проявлениям. Если это пищевая токсикоинфекция, она возникает после употребления продукта намного быстрее – в среднем 2-6 часов. Если мы говорим о кишечной инфекции, тут для размножения бактерий и вирусов нужно больше времени – около суток, а то и более", – пояснила специалист.
По словам врача-инфекциониста, различными бывают и клинические проявления данных заболеваний.
"При пищевой токсикоинфекции будет и тошнота, и рвота, так же, как и при кишечной инфекции. На первый план при кишечной инфекции выйдет диарейный синдром, у человека будет сильная диарея. При токсикоинфекции диарея тоже может быть, но не такая частая", – разъяснила медик.
Спикер отметила, что вопреки бытующему мнению, невозможно профилактировать данные заболевания предупредительным приемом сорбентов.
"Еда создана для того, чтобы давать нам энергию. Мы должны из нее получать белки, жиры, углеводы и витамины. А вот адсорбенты своей поверхностью адсорбируют то, что есть в желудке и кишечнике, не разбираясь. То есть они притягивают на себя все, забирают витамины, минералы, белки. Получается, что все, что мы съедим, мы утилизируем. Поэтому смысла нет принимать заранее. Сорбенты нужно применять после возникновения симптомов", – подчеркнула гостья эфира.
По ее мнению, главное – профилактика кишечных инфекций, ведь с заболеванием и его последствиями бороться гораздо тяжелее.
"Необходимы разумная настороженность и гигиена. В первую очередь – гигиена. Чаще мыть руки, лучше обрабатывать термически и механически еду, доверять своим органам чувств, не пренебрегать органолептическими свойствами", – советует специалист.
Все вышеперечисленные рекомендации нужно еще с большей внимательностью соблюдать в отношении детей, предупредила медик.
"Во-первых, это связано с их анатомо-физиологическими особенностями. Многие системы у детей незрелые, слизистые желудка, кишечника у них слабее. Дети также чаще подвержены вирусным инфекциям. Они находятся в коллективах, пренебрегают правилами гигиены. Влияет тесный контакт", – обратила внимание собеседница.
Находясь на море, дети могут проглотить морскую воду, добавила Асие Абдурашидова.
"В морской воде могут содержаться и бактерии, и вирусы, такие как ротавирус, норовирус. Поэтому во фразе "наглотался морской воды" есть определенный смысл", – подтвердила инфекционист.
Она подытожила, что обычно лечение подобных заболеваний не требует приема антибиотиков, а в некоторых случаях это может быть даже опасным.
"При некоторых кишечных инфекциях, особенно у детей, важно вовремя обращаться к врачу, потому что при употреблении антибиотиков не по показаниям может возникнуть грозное осложнение – гемолитико-уремический синдром, когда происходит распад бактерии и ее продукты жизнедеятельности выходят в кровь, поражая почки", – предупредила врач.
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