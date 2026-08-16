https://crimea.ria.ru/20260816/razumnaya-nastorozhennost-i-gigiena-ne-dadut-shansa-kishechnym-boleznyam-letom-1158441941.html

Разумная настороженность и гигиена не дадут шанса кишечным болезням летом

Разумная настороженность и гигиена не дадут шанса кишечным болезням летом - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Разумная настороженность и гигиена не дадут шанса кишечным болезням летом

В летний период растет количество кишечных заболеваний – причинами недугов становятся как банальные пищевые отравления, так и более серьезные инфекции и вирусы. РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T16:52

2026-08-16T16:52

2026-08-16T16:52

совет эксперта

здоровье

инфекции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В летний период растет количество кишечных заболеваний – причинами недугов становятся как банальные пищевые отравления, так и более серьезные инфекции и вирусы. Как уберечь организм с в эфире радио "Спутник в Крыму" дала советы врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы № 7 Асие Абдурашидова.По словам врача-инфекциониста, различными бывают и клинические проявления данных заболеваний."При пищевой токсикоинфекции будет и тошнота, и рвота, так же, как и при кишечной инфекции. На первый план при кишечной инфекции выйдет диарейный синдром, у человека будет сильная диарея. При токсикоинфекции диарея тоже может быть, но не такая частая", – разъяснила медик.Спикер отметила, что вопреки бытующему мнению, невозможно профилактировать данные заболевания предупредительным приемом сорбентов."Еда создана для того, чтобы давать нам энергию. Мы должны из нее получать белки, жиры, углеводы и витамины. А вот адсорбенты своей поверхностью адсорбируют то, что есть в желудке и кишечнике, не разбираясь. То есть они притягивают на себя все, забирают витамины, минералы, белки. Получается, что все, что мы съедим, мы утилизируем. Поэтому смысла нет принимать заранее. Сорбенты нужно применять после возникновения симптомов", – подчеркнула гостья эфира.По ее мнению, главное – профилактика кишечных инфекций, ведь с заболеванием и его последствиями бороться гораздо тяжелее."Необходимы разумная настороженность и гигиена. В первую очередь – гигиена. Чаще мыть руки, лучше обрабатывать термически и механически еду, доверять своим органам чувств, не пренебрегать органолептическими свойствами", – советует специалист.Все вышеперечисленные рекомендации нужно еще с большей внимательностью соблюдать в отношении детей, предупредила медик."Во-первых, это связано с их анатомо-физиологическими особенностями. Многие системы у детей незрелые, слизистые желудка, кишечника у них слабее. Дети также чаще подвержены вирусным инфекциям. Они находятся в коллективах, пренебрегают правилами гигиены. Влияет тесный контакт", – обратила внимание собеседница.Находясь на море, дети могут проглотить морскую воду, добавила Асие Абдурашидова."В морской воде могут содержаться и бактерии, и вирусы, такие как ротавирус, норовирус. Поэтому во фразе "наглотался морской воды" есть определенный смысл", – подтвердила инфекционист.Она подытожила, что обычно лечение подобных заболеваний не требует приема антибиотиков, а в некоторых случаях это может быть даже опасным."При некоторых кишечных инфекциях, особенно у детей, важно вовремя обращаться к врачу, потому что при употреблении антибиотиков не по показаниям может возникнуть грозное осложнение – гемолитико-уремический синдром, когда происходит распад бактерии и ее продукты жизнедеятельности выходят в кровь, поражая почки", – предупредила врач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон кишечных инфекций – чем чаще болеют в жаруОтравление мороженым: в чем опасность любимого летнего десертаОпасные бактерии: как не отравиться продуктами в летнюю жару

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье, инфекции