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Под Симферополем разгорелся пожар на 65 гектарах – МЧС спасло населенный пункт от огня

Под Симферополем разгорелся пожар на 65 гектарах – МЧС спасло населенный пункт от огня - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Под Симферополем разгорелся пожар на 65 гектарах – МЧС спасло населенный пункт от огня

Крымские спасатели ликвидировали масштабный пожар под Симферополем – горела сухая трава на площади 65 гектаров. Об этом сообщает крымский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T22:21

2026-08-16T22:21

2026-08-16T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Крымские спасатели ликвидировали масштабный пожар под Симферополем – горела сухая трава на площади 65 гектаров. Об этом сообщает крымский главк МЧС России.Поступило сообщение о возгорании сухой растительности вблизи села Ключи Симферопольского района – незамедлительно на место пожара были направлены силы и средства Главного управления МЧС России по РК пожарной охраны Крыма, водоподвозящая техника администрации сельского поселения и волонтеры, проинформировали в МЧС.И подчеркнули, что существовала угроза распространения огня на населенный пункт – работу спасателей осложняли сильный ветер и сухая жаркая погода.Была задействована группировка РСЧС численностью 46 человек и 14 единиц техники.Также крымские спасатели тушат пожар под Феодосией – горит лес на площади 70 гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферопольский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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