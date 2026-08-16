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Под Симферополем разгорелся пожар на 65 гектарах – МЧС спасло населенный пункт от огня - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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Под Симферополем разгорелся пожар на 65 гектарах – МЧС спасло населенный пункт от огня
Под Симферополем разгорелся пожар на 65 гектарах – МЧС спасло населенный пункт от огня - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Под Симферополем разгорелся пожар на 65 гектарах – МЧС спасло населенный пункт от огня
Крымские спасатели ликвидировали масштабный пожар под Симферополем – горела сухая трава на площади 65 гектаров. Об этом сообщает крымский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 16.08.2026
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новости крыма
симферопольский район
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Крымские спасатели ликвидировали масштабный пожар под Симферополем – горела сухая трава на площади 65 гектаров. Об этом сообщает крымский главк МЧС России.Поступило сообщение о возгорании сухой растительности вблизи села Ключи Симферопольского района – незамедлительно на место пожара были направлены силы и средства Главного управления МЧС России по РК пожарной охраны Крыма, водоподвозящая техника администрации сельского поселения и волонтеры, проинформировали в МЧС.И подчеркнули, что существовала угроза распространения огня на населенный пункт – работу спасателей осложняли сильный ветер и сухая жаркая погода.Была задействована группировка РСЧС численностью 46 человек и 14 единиц техники.Также крымские спасатели тушат пожар под Феодосией – горит лес на площади 70 гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости крыма, симферопольский район, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
Под Симферополем разгорелся пожар на 65 гектарах – МЧС спасло населенный пункт от огня

Пожар под Симферополем на 65 гектарах потушили крымские спасатели

22:21 16.08.2026 (обновлено: 22:55 16.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Крымские спасатели ликвидировали масштабный пожар под Симферополем – горела сухая трава на площади 65 гектаров. Об этом сообщает крымский главк МЧС России.
Поступило сообщение о возгорании сухой растительности вблизи села Ключи Симферопольского района – незамедлительно на место пожара были направлены силы и средства Главного управления МЧС России по РК пожарной охраны Крыма, водоподвозящая техника администрации сельского поселения и волонтеры, проинформировали в МЧС.
И подчеркнули, что существовала угроза распространения огня на населенный пункт – работу спасателей осложняли сильный ветер и сухая жаркая погода.
"Благодаря слаженным действиям всех задействованных служб распространение огня на населенный пункт не допущено. Пожар был ликвидирован на площади 65 гектаров", – проинформировали в МЧС.
Была задействована группировка РСЧС численностью 46 человек и 14 единиц техники.
Также крымские спасатели тушат пожар под Феодосией – горит лес на площади 70 гектаров.
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Новости КрымаСимферопольский районГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияПожар
 
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