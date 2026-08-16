Под Феодосией горит лес: пожар охватил 70 гектаров

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Крымские спасатели, лесники и волонтеры тушат пожар в Феодосии на горе Тепе-Оба площадью 70 гектаров, 25 из которых составляет лесной фонд. Об этом сообщает крымский главк МЧС России.На месте работают сотрудники МЧС России, части горной поисково-спасательной службы, беспилотные авиационные системы Главного управления МЧС Крыма, Феодосийского и Старокрымского лесоохотничьих хозяйств, семь водовозок и три трактора администрации. Также в ликвидации возгорания участвуют волонтеры.По данным МЧС, организовано три боевых участка, на каждом из которых проводится работа по ликвидации огня. Пожарные и волонтеры используют ранцевые огнетушители. Тракторы проводят опашку. Добровольцы на мотоциклах обеспечивают подвоз воды в труднодоступных местах, добавили в ведомстве.К тушению привлечены 331 человек и 80 единиц техники.Прокуратура Крыма контролирует ситуацию с пожаром в районе горы Тепе-Оба, сообщили в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Крымские спасатели, лесники и волонтеры тушат пожар в Феодосии на горе Тепе-Оба площадью 70 гектаров, 25 из которых составляет лесной фонд. Об этом сообщает крымский главк МЧС России.
"Огнеборцы ликвидируют пожар на Тепе-Оба. Общая площадь (пожара) 70 га, из них 25 га – лесной фонд", – говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники МЧС России, части горной поисково-спасательной службы, беспилотные авиационные системы Главного управления МЧС Крыма, Феодосийского и Старокрымского лесоохотничьих хозяйств, семь водовозок и три трактора администрации. Также в ликвидации возгорания участвуют волонтеры.
По данным МЧС, организовано три боевых участка, на каждом из которых проводится работа по ликвидации огня. Пожарные и волонтеры используют ранцевые огнетушители. Тракторы проводят опашку. Добровольцы на мотоциклах обеспечивают подвоз воды в труднодоступных местах, добавили в ведомстве.
К тушению привлечены 331 человек и 80 единиц техники.
Прокуратура Крыма контролирует ситуацию с пожаром в районе горы Тепе-Оба, сообщили в надзорном ведомстве.
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