https://crimea.ria.ru/20260816/pod-feodosiey-gorit-les-pozhar-okhvatil-70-gektarov-1158536702.html

Под Феодосией горит лес: пожар охватил 70 гектаров

Под Феодосией горит лес: пожар охватил 70 гектаров - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Под Феодосией горит лес: пожар охватил 70 гектаров

Крымские спасатели, лесники и волонтеры тушат пожар в Феодосии на горе Тепе-Оба площадью 70 гектаров, 25 из которых составляет лесной фонд. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T20:23

2026-08-16T20:23

2026-08-16T22:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Крымские спасатели, лесники и волонтеры тушат пожар в Феодосии на горе Тепе-Оба площадью 70 гектаров, 25 из которых составляет лесной фонд. Об этом сообщает крымский главк МЧС России.На месте работают сотрудники МЧС России, части горной поисково-спасательной службы, беспилотные авиационные системы Главного управления МЧС Крыма, Феодосийского и Старокрымского лесоохотничьих хозяйств, семь водовозок и три трактора администрации. Также в ликвидации возгорания участвуют волонтеры.По данным МЧС, организовано три боевых участка, на каждом из которых проводится работа по ликвидации огня. Пожарные и волонтеры используют ранцевые огнетушители. Тракторы проводят опашку. Добровольцы на мотоциклах обеспечивают подвоз воды в труднодоступных местах, добавили в ведомстве.К тушению привлечены 331 человек и 80 единиц техники.Прокуратура Крыма контролирует ситуацию с пожаром в районе горы Тепе-Оба, сообщили в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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