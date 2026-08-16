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Под Феодосией горит лес: пожар охватил 70 гектаров - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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Под Феодосией горит лес: пожар охватил 70 гектаров
Под Феодосией горит лес: пожар охватил 70 гектаров - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Под Феодосией горит лес: пожар охватил 70 гектаров
Крымские спасатели, лесники и волонтеры тушат пожар в Феодосии на горе Тепе-Оба площадью 70 гектаров, 25 из которых составляет лесной фонд. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T20:23
2026-08-16T22:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Крымские спасатели, лесники и волонтеры тушат пожар в Феодосии на горе Тепе-Оба площадью 70 гектаров, 25 из которых составляет лесной фонд. Об этом сообщает крымский главк МЧС России.На месте работают сотрудники МЧС России, части горной поисково-спасательной службы, беспилотные авиационные системы Главного управления МЧС Крыма, Феодосийского и Старокрымского лесоохотничьих хозяйств, семь водовозок и три трактора администрации. Также в ликвидации возгорания участвуют волонтеры.По данным МЧС, организовано три боевых участка, на каждом из которых проводится работа по ликвидации огня. Пожарные и волонтеры используют ранцевые огнетушители. Тракторы проводят опашку. Добровольцы на мотоциклах обеспечивают подвоз воды в труднодоступных местах, добавили в ведомстве.К тушению привлечены 331 человек и 80 единиц техники.Прокуратура Крыма контролирует ситуацию с пожаром в районе горы Тепе-Оба, сообщили в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, феодосия, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
Под Феодосией горит лес: пожар охватил 70 гектаров

Более 300 человек тушат лесной пожар под Феодосией на горе Тепе-Оба

20:23 16.08.2026 (обновлено: 22:52 16.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Крымские спасатели, лесники и волонтеры тушат пожар в Феодосии на горе Тепе-Оба площадью 70 гектаров, 25 из которых составляет лесной фонд. Об этом сообщает крымский главк МЧС России.
"Огнеборцы ликвидируют пожар на Тепе-Оба. Общая площадь (пожара) 70 га, из них 25 га – лесной фонд", – говорится в сообщении.
© МЧС РоссииПожар на Тепе-Оба
Пожар на Тепе-Оба
1 из 3
Пожар на Тепе-Оба
© МЧС России
© МЧС РоссииПожар на Тепе-Оба
Пожар на Тепе-Оба
2 из 3
Пожар на Тепе-Оба
© МЧС России
© МЧС России

Пожар на Тепе-Оба

Лесной пожар
3 из 3

Пожар на Тепе-Оба

© МЧС России
1 из 3
Пожар на Тепе-Оба
© МЧС России
2 из 3
Пожар на Тепе-Оба
© МЧС России
3 из 3

Пожар на Тепе-Оба

© МЧС России
На месте работают сотрудники МЧС России, части горной поисково-спасательной службы, беспилотные авиационные системы Главного управления МЧС Крыма, Феодосийского и Старокрымского лесоохотничьих хозяйств, семь водовозок и три трактора администрации. Также в ликвидации возгорания участвуют волонтеры.
По данным МЧС, организовано три боевых участка, на каждом из которых проводится работа по ликвидации огня. Пожарные и волонтеры используют ранцевые огнетушители. Тракторы проводят опашку. Добровольцы на мотоциклах обеспечивают подвоз воды в труднодоступных местах, добавили в ведомстве.
К тушению привлечены 331 человек и 80 единиц техники.
Прокуратура Крыма контролирует ситуацию с пожаром в районе горы Тепе-Оба, сообщили в надзорном ведомстве.
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