https://crimea.ria.ru/20260816/ogranichennoe-kolichestvo-ai-95-i-ai-92-gde-kupit-benzin-v-sevastopole-v-ponedelnik-1158537886.html

Ограниченное количество АИ-95 и АИ-92: где купить бензин в Севастополе в понедельник

Ограниченное количество АИ-95 и АИ-92: где купить бензин в Севастополе в понедельник - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Ограниченное количество АИ-95 и АИ-92: где купить бензин в Севастополе в понедельник

В Севастополе в понедельник бензин АИ-95 и АИ-92 на АЗС "ТЭС" поступит в продажу в ограниченном количестве. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T22:05

2026-08-16T22:05

2026-08-16T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник бензин АИ-95 и АИ-92 на АЗС "ТЭС" поступит в продажу в ограниченном количестве. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.И проинформировал, что помимо АИ-92 (лимит 20 литров) по кодам также будут доступны АИ-95 (лимит 20 литров). ДТ – без кодов и лимит 40 литров. Разрешена заправка в канистры (для работы домашних генераторов) – можно заправить часть объема в бак, а часть – налить в канистру.На трех АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 (лимит 20 литров) по адресам: Хрусталева, 62, Камышовое шоссе, 12 Б, Камышовое шоссе, 73. Остальные виды топлива в свободной продаже (лимит 20 литров), также сообщил Развожаев. Отпуск топлива по кодам на АЗС "АТАН" – с 10:00. Также разрешена заправка в канистры (для работы домашних генераторов) – можно заправить часть объема в бак, а часть – налить в канистру.Губернатор напомнил, что перед выездом необходимо обязательно проверить карту – топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, транспорт, топливо, бензин, михаил развожаев, автомобиль