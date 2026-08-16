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Ограниченное количество АИ-95 и АИ-92: где купить бензин в Севастополе в понедельник - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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Ограниченное количество АИ-95 и АИ-92: где купить бензин в Севастополе в понедельник
Ограниченное количество АИ-95 и АИ-92: где купить бензин в Севастополе в понедельник - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Ограниченное количество АИ-95 и АИ-92: где купить бензин в Севастополе в понедельник
В Севастополе в понедельник бензин АИ-95 и АИ-92 на АЗС "ТЭС" поступит в продажу в ограниченном количестве. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T22:05
2026-08-16T22:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник бензин АИ-95 и АИ-92 на АЗС "ТЭС" поступит в продажу в ограниченном количестве. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.И проинформировал, что помимо АИ-92 (лимит 20 литров) по кодам также будут доступны АИ-95 (лимит 20 литров). ДТ – без кодов и лимит 40 литров. Разрешена заправка в канистры (для работы домашних генераторов) – можно заправить часть объема в бак, а часть – налить в канистру.На трех АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 (лимит 20 литров) по адресам: Хрусталева, 62, Камышовое шоссе, 12 Б, Камышовое шоссе, 73. Остальные виды топлива в свободной продаже (лимит 20 литров), также сообщил Развожаев. Отпуск топлива по кодам на АЗС "АТАН" – с 10:00. Также разрешена заправка в канистры (для работы домашних генераторов) – можно заправить часть объема в бак, а часть – налить в канистру.Губернатор напомнил, что перед выездом необходимо обязательно проверить карту – топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости севастополя, севастополь, транспорт, топливо, бензин, михаил развожаев, автомобиль
Ограниченное количество АИ-95 и АИ-92: где купить бензин в Севастополе в понедельник

Бензин АИ-95 и АИ-92 в Севастополе в понедельник будет в продаже в ограниченном количестве

22:05 16.08.2026 (обновлено: 22:15 16.08.2026)
 
© РИА Новости КрымАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник бензин АИ-95 и АИ-92 на АЗС "ТЭС" поступит в продажу в ограниченном количестве. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"АЗС "ТЭС". Продажа двух непремиальных видов топлива (АИ-95 и АИ-92) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Топлива ограниченное количество: поэтому продавать бензин по кодам будут до 16:00. Если вы получили QR-код – нужно успеть заправиться в этот период. После 16:00 заправки по кодам уже не будет. Остальные виды топлива в свободной продаже с 05:00", – написал глава региона в своем канале в МАКС.

И проинформировал, что помимо АИ-92 (лимит 20 литров) по кодам также будут доступны АИ-95 (лимит 20 литров). ДТ – без кодов и лимит 40 литров. Разрешена заправка в канистры (для работы домашних генераторов) – можно заправить часть объема в бак, а часть – налить в канистру.
На трех АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 (лимит 20 литров) по адресам: Хрусталева, 62, Камышовое шоссе, 12 Б, Камышовое шоссе, 73. Остальные виды топлива в свободной продаже (лимит 20 литров), также сообщил Развожаев. Отпуск топлива по кодам на АЗС "АТАН" – с 10:00. Также разрешена заправка в канистры (для работы домашних генераторов) – можно заправить часть объема в бак, а часть – налить в канистру.
Губернатор напомнил, что перед выездом необходимо обязательно проверить карту – топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке.
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Новости СевастополяСевастопольТранспортТопливоБензинМихаил РазвожаевАвтомобиль
 
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