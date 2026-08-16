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Один человек убит и двое детей ранены при стрельбе в парке в США
Один человек убит и двое детей ранены при стрельбе в парке в США - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Один человек убит и двое детей ранены при стрельбе в парке в США
Один человек погиб и четверо, в том числе двое детей, получили ранения в результате стрельбы в парке города Лексингтон в американском штате Кентукки. Об этом... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T12:07
2026-08-16T12:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо, в том числе двое детей, получили ранения в результате стрельбы в парке города Лексингтон в американском штате Кентукки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора штата Энди Бешира и местную полицию.Как сообщает телеканал LEX18 со ссылкой на главу полиции Лексингтона Лоренса Уэзерса, в общей сложности в результате стрельбы были ранены пятеро, включая двух детей в возрасте четырех и 14 лет. Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице.В полиции добавили, что угрозы жителям в настоящее время нет.Личность стрелявшего не сообщается. Также пока нет информации о том, удалось ли его задержать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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сша, новости, стрельба, убийство
Один человек убит и двое детей ранены при стрельбе в парке в США
Неизвестный открыл стрельбу в парке в США – один человек погиб и двое детей ранены
12:07 16.08.2026 (обновлено: 18:20 16.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо, в том числе двое детей, получили ранения в результате стрельбы в парке города Лексингтон в американском штате Кентукки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора штата Энди Бешира и местную полицию.
"Пятеро, я полагаю, получили ранения и, по всей вероятности, один скончался", – заявил губернатор, которого цитирует телеканал Fox56.
Как сообщает телеканал LEX18 со ссылкой на главу полиции Лексингтона Лоренса Уэзерса, в общей сложности в результате стрельбы были ранены пятеро, включая двух детей в возрасте четырех и 14 лет. Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице.
В полиции добавили, что угрозы жителям в настоящее время нет.
Личность стрелявшего не сообщается. Также пока нет информации о том, удалось ли его задержать.
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