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Один человек убит и двое детей ранены при стрельбе в парке в США

Один человек убит и двое детей ранены при стрельбе в парке в США - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Один человек убит и двое детей ранены при стрельбе в парке в США

Один человек погиб и четверо, в том числе двое детей, получили ранения в результате стрельбы в парке города Лексингтон в американском штате Кентукки. Об этом... РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T12:07

2026-08-16T12:07

2026-08-16T18:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо, в том числе двое детей, получили ранения в результате стрельбы в парке города Лексингтон в американском штате Кентукки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора штата Энди Бешира и местную полицию.Как сообщает телеканал LEX18 со ссылкой на главу полиции Лексингтона Лоренса Уэзерса, в общей сложности в результате стрельбы были ранены пятеро, включая двух детей в возрасте четырех и 14 лет. Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице.В полиции добавили, что угрозы жителям в настоящее время нет.Личность стрелявшего не сообщается. Также пока нет информации о том, удалось ли его задержать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, новости, стрельба, убийство