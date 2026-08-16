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Новости Крыма и Севастополя на утро 16 августа
Новости Крыма и Севастополя на утро 16 августа - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 16 августа
В Крыму всю ночь и на утро воскресенья, 16 августа, действует беспилотная опасность, в течение ночи работали силы противовоздушной обороны, ночью на полуострове РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T07:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь и на утро воскресенья, 16 августа, действует беспилотная опасность, в течение ночи работали силы противовоздушной обороны, ночью на полуострове также объявляли ракетную опасность, в Севастополе трижды за ночь объявляли воздушную тревогу, также ночью перекрывали движение по Крымскому мосту.Сообщение о ракетной опасности над полуостровом поступило от регионального главка МЧС России* около полуночи. Об объявлении беспилотной опасности над Крымом в ведомстве сообщили около двух часов ночи – на севере полуострова работала ПВО.В Севастополе воздушную тревогу за прошедшую ночь объявляли трижды – около полуночи, половины первого и двух часов ночи.Движение по Крымскому мосту перекрывали в полночь – ограничение продлилось менее часа. На утро воскресенья движение транспорта по транспортному переходу через Керченский пролив идет в штатном режиме.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, крымский мост
Новости Крыма и Севастополя на утро 16 августа
Новости Крыма и Севастополя на утро 16 августа
07:07 16.08.2026 (обновлено: 07:11 16.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь и на утро воскресенья, 16 августа, действует беспилотная опасность, в течение ночи работали силы противовоздушной обороны, ночью на полуострове также объявляли ракетную опасность, в Севастополе трижды за ночь объявляли воздушную тревогу, также ночью перекрывали движение по Крымскому мосту.
Сообщение о ракетной опасности над полуостровом поступило от регионального главка МЧС России* около полуночи. Об объявлении беспилотной опасности над Крымом в ведомстве сообщили около двух часов ночи – на севере полуострова работала ПВО.
В Севастополе воздушную тревогу за прошедшую ночь объявляли трижды – около полуночи, половины первого и двух часов ночи.
Движение по Крымскому мосту перекрывали в полночь – ограничение продлилось менее часа. На утро воскресенья движение транспорта по транспортному переходу через Керченский пролив идет в штатном режиме.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.