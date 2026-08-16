https://crimea.ria.ru/20260816/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-16-avgusta-1158520952.html

Новости Крыма и Севастополя на утро 16 августа

Новости Крыма и Севастополя на утро 16 августа - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Новости Крыма и Севастополя на утро 16 августа

В Крыму всю ночь и на утро воскресенья, 16 августа, действует беспилотная опасность, в течение ночи работали силы противовоздушной обороны, ночью на полуострове РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T07:07

2026-08-16T07:07

2026-08-16T07:11

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севастополь

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Крыму всю ночь и на утро воскресенья, 16 августа, действует беспилотная опасность, в течение ночи работали силы противовоздушной обороны, ночью на полуострове также объявляли ракетную опасность, в Севастополе трижды за ночь объявляли воздушную тревогу, также ночью перекрывали движение по Крымскому мосту.Сообщение о ракетной опасности над полуостровом поступило от регионального главка МЧС России* около полуночи. Об объявлении беспилотной опасности над Крымом в ведомстве сообщили около двух часов ночи – на севере полуострова работала ПВО.В Севастополе воздушную тревогу за прошедшую ночь объявляли трижды – около полуночи, половины первого и двух часов ночи.Движение по Крымскому мосту перекрывали в полночь – ограничение продлилось менее часа. На утро воскресенья движение транспорта по транспортному переходу через Керченский пролив идет в штатном режиме.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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