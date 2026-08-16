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Не стучите по арбузам: как выбрать спелый – советы Роскачества - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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Не стучите по арбузам: как выбрать спелый – советы Роскачества
Не стучите по арбузам: как выбрать спелый – советы Роскачества - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Не стучите по арбузам: как выбрать спелый – советы Роскачества
О спелости арбуза говорят матовая корочка и яркое земляное пятно, а вот стучать по арбузам и сжимать их не стоит. Советы по выбору летней ягоды дала замглавы... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T19:55
2026-08-16T19:55
арбуз
совет эксперта
урожай
ягоды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. О спелости арбуза говорят матовая корочка и яркое земляное пятно, а вот стучать по арбузам и сжимать их не стоит. Советы по выбору летней ягоды дала замглавы Роскачества Елена Саратцева.Также она не рекомендует сжимать арбузы – это приведет к разрыву мякоти, и следующий покупатель получит недостаточно товарный продукт.А вот яркое земляное пятно говорит о спелости арбуза так же, как и матовый цвет корочкиРанее врач рассказал о безопасной "дозе" арбуза. Здоровому человеку не рекомендуется съедать больше одного килограмма сладкой ягоды в день.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Солнце на столе: как выбрать правильную тыкву и как ее есть для здоровьяВ Роскачестве назвали долю фальсификата на полках магазиновВ Крыму собрали сотни тонн дынь и арбузов
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РИА Новости Крым
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арбуз, совет эксперта, урожай, ягоды
Не стучите по арбузам: как выбрать спелый – советы Роскачества

Как выбрать спелый арбуз – советы Роскачества

19:55 16.08.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВыращивание арбузов
Выращивание арбузов - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. О спелости арбуза говорят матовая корочка и яркое земляное пятно, а вот стучать по арбузам и сжимать их не стоит. Советы по выбору летней ягоды дала замглавы Роскачества Елена Саратцева.
"Стучать по арбузу сегодня совершенно бессмысленно. В разном возрасте вы по-разному будете даже воспринимать тон", – цитирует Саратцеву РИА Новости.
Также она не рекомендует сжимать арбузы – это приведет к разрыву мякоти, и следующий покупатель получит недостаточно товарный продукт.
А вот яркое земляное пятно говорит о спелости арбуза так же, как и матовый цвет корочки
"Но тоже надо обращать внимание на то, чтобы корочка была с четко выраженными полосками", – отметила замглавы Роскачества.
Ранее врач рассказал о безопасной "дозе" арбуза. Здоровому человеку не рекомендуется съедать больше одного килограмма сладкой ягоды в день.
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