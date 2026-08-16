https://crimea.ria.ru/20260816/nad-sevastopolem-likvidirovali-11-bespilotnikov-vsu-1158537239.html

Над Севастополем ликвидировали 11 беспилотников ВСУ

Над Севастополем ликвидировали 11 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Над Севастополем ликвидировали 11 беспилотников ВСУ

ВСУ вечером в воскресенье предприняли очередную атаку на Севастополь – над городом-героем ликвидировали 11 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T21:52

2026-08-16T21:52

2026-08-16T21:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. ВСУ вечером в воскресенье предприняли очередную атаку на Севастополь – над городом-героем ликвидировали 11 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.И подчеркнул, что никто из людей не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.Губернатор напомнил, что при обнаружении обломков или целого БПЛА нельзя подходить к таким объектам и сразу следует звонить по номеру 112. Также глава региона призвал доверять только официальной информации.Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что в течение дня над российскими регионами перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и Азовским и Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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