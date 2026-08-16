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Над Севастополем ликвидировали 11 беспилотников ВСУ
Над Севастополем ликвидировали 11 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Над Севастополем ликвидировали 11 беспилотников ВСУ
ВСУ вечером в воскресенье предприняли очередную атаку на Севастополь – над городом-героем ликвидировали 11 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T21:52
2026-08-16T21:52
2026-08-16T21:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. ВСУ вечером в воскресенье предприняли очередную атаку на Севастополь – над городом-героем ликвидировали 11 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.И подчеркнул, что никто из людей не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.Губернатор напомнил, что при обнаружении обломков или целого БПЛА нельзя подходить к таким объектам и сразу следует звонить по номеру 112. Также глава региона призвал доверять только официальной информации.Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что в течение дня над российскими регионами перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника, в том числе вражеские дроны ликвидировали над Крымом и Азовским и Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, срочные новости крыма, крым, севастополь, михаил развожаев, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Над Севастополем ликвидировали 11 беспилотников ВСУ
Над Севастополем при отражении атаки ВСУ ликвидировали 11 беспилотников
21:52 16.08.2026 (обновлено: 21:57 16.08.2026)