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На Украине военкомы мобилизовали митрополита канонической УПЦ

На Украине военкомы мобилизовали митрополита канонической УПЦ - РИА Новости Крым, 16.08.2026

На Украине военкомы мобилизовали митрополита канонической УПЦ

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) похитили митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и клирика... РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T14:52

2026-08-16T14:52

2026-08-16T14:52

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украина

украинская православная церковь (упц)

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

мобилизация на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) похитили митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и клирика Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Анатолия Вишневого. Об этом сообщает адвокат Никита Чекман, представляющий интересы УПЦ.По словам адвоката, сейчас священнослужители находятся в Дарницком районном ТЦК Киева, где проходят военно-врачебную комиссию. Обстоятельства задержания выясняются.В конце июля стало известно, что сотрудники ТЦК в Хмельницком задержали и мобилизовали клирика Хмельницкой епархии протоиерея Василия Лисового.8 июля в Волынской области Украины мобилизовали настоятеля Михайловского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Виталия Цепкайло.Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ТЦК на Украине лишал мужчин законных отсрочек от мобилизации - омбудсменНа Украине идет охота на ТЦК: что происходитСвященникам УПЦ на Украине отменили бронь от мобилизации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, украинская православная церковь (упц), тцк на украине (территориальный центр комплектования), мобилизация на украине