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Медведев об условиях завершения СВО и хищная рыба у берегов Крыма: топ новостей недели

Медведев об условиях завершения СВО и хищная рыба у берегов Крыма: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Медведев об условиях завершения СВО и хищная рыба у берегов Крыма: топ новостей недели

Спецоперация будет завершена на условиях России – заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Массированные атаки на Крым и Севастополь и другие... РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T11:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Спецоперация будет завершена на условиях России – заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Массированные атаки на Крым и Севастополь и другие российские регионы. Заявление мэра Нагасаки о США как виновниках атомной бомбардировки в 1945 году. Пентагон рассекретил данные о расследовании НЛО в 1963 году. Российские банки смогут блокировать денежные переводы на устройствах с вредоносным программным обеспечением. Нашествие хищной рыбы в Крыму.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Медведев об условиях окончания СВОСпециальная военная операция будет завершена на условиях России, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он добавил, что РФ имеет серьезный ресурс прочности и способно решать массу социальных задач, несмотря на военные действия."С прекращением или при остановке СВО в той или иной форме… значит, рано или поздно это, естественно, произойдет. И естественно, исхожу из того, что на наших условиях", – заявил Медведев.Атаки ВСУ на регионы РоссииВ ночь на 10 августа в Севастополе из-за падения сбитых беспилотников загорелся лес в районе пляжа Инжир – из пляжного кемпинга эвакуировали 133 человека. Пожар удалось локализовать и ликвидировать на площади 15 гектаров. Восстановлением леса в районе пляжа Инжир займется севастопольский питомник "Дирекция ООПТ и лесного хозяйства".В ночь на 12 августа в Краснодарском крае отразили массированную атаку дронов ВСУ. Под удар попали гражданские объекты и дома в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе. В Новороссийске из-за удара вражеских беспилотников погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек получили ранения. Обломки БПЛА упали на более чем 20 жилых домов, в том числе многоквартирных, и на четыре предприятия.Севастополь после налета беспилотников ВСУ в ночь на 13 августа был полностью обесточен – на объектах вводили особый режим. Четверо пиротехников Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю погибли при исполнении служебного долга во время обследования территории после атаки БПЛА. Вместе с ними погиб охранник объекта. Героев наградят орденами Мужества посмертно.Угроза удара БПЛА объявлялась в Ялте – жителей и гостей города призвали покинуть открытые пространства и проследовать в укрытия, когда в Крыму действует беспилотная опасность и работает ПВО. В ночь на 15 августа был полностью обесточен Черноморский район Крыма.После атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область в ночь на 14 августа в порту Усть-Луга возник пожар. Последствия налета БПЛА удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Также 14 августа украинские боевики ударили ракетами по жилому дому в Советском районе Брянска – погиб один человек и девять получили ранения. Ракетный удар нанесли ВСУ в ночь на 15 августа по промышленному предприятию в Самарской области – ранены два человека. В Подмосковье из-за попадания БПЛА в частный дом ранены 55-летняя женщина и 9-летний ребенок – мальчик в тяжелом состоянии.В Москве после налета дронов ВСУ в ночь на 16 августа в районе МКАД ранены три человека. Шесть человек ранены и один погиб из-за атаки украинских беспилотников на Подмосковье. Дроны ВСУ также массированно атаковали Ростовскую область – погибли пять человек. В Белгородской области погибли женщина и ранены девять человек при ударе ВСУ по гражданскому автобусу.МИД России отметил мужество мэра Нагасаки9 августа мэр японского города Нагасаки Сиро Судзуки в Декларации мира прямо указал, что атомную бомбу на город в 1945 году сбросили американские военные летчики. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что, назвав США виновниками атомной бомбардировки города, мэр Нагасаки проявил мужество. Тогда как нынешнее японское руководство фактически делает вид, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки упали сами по себе, не называя США страной, которая это сделала.Пентагон рассекретил данные об НЛОПентагон расследовал падение металлической сферы с человеческим телом внутри в 1963 году, следует из новой партии обнародованных документов и видео по НЛО. Согласно этим файлам, неопознанный объект упал в ноябре 1963 года в бразильском штате Баия на муниципалитет Конди, образовав яму глубиной четыре метра."Загадочная сфера имеет окнообразные отверстия, закрытые толстым стеклом. Внутри находится человеческое тело, одетое в плотную одежду", – говорится в документе.Блокировка денежных переводов российскими банкамиБанки смогут блокировать денежные переводы россиян, если на устройстве клиента будет обнаружено вредоносное программное обеспечение. После этого банк запросит у клиента подтверждение на проведение операции.Для подобной блокировки банки должны будут запросить у клиентов согласие на проверку их устройств. Перезаключить договоры с действующими клиентами необходимо будет до 1 сентября 2027 года.Нашествие хищной рыбы в КрымуУ побережья Крыма замечены косяки пеламиды – это стайная хищная рыба семейства скумбриевых. Она ежегодно в теплое время встречается в Черном море, но количество сильно варьирует. Сейчас ее массовое появление может быть вызвано некоторыми природными аномалиями.Как рассказал РИА Новости Крым ведущий научный сотрудник отдела ихтиологии Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН, кандидат биологических наук Сергей Царин, нашествие пеламиды в Черном море может быть связано с чрезмерной жарой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках

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