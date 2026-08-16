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Массированный удар ВСУ по Подмосковью – погиб человек, ранены еще шестеро, горят склады - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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Массированный удар ВСУ по Подмосковью – погиб человек, ранены еще шестеро, горят склады
Массированный удар ВСУ по Подмосковью – погиб человек, ранены еще шестеро, горят склады - РИА Новости Крым, 16.08.2026
Массированный удар ВСУ по Подмосковью – погиб человек, ранены еще шестеро, горят склады
Шесть человек ранены и один погиб из-за атаки украинских беспилотников на Подмосковье в ночь на 16 августа, также в регионе зафиксированы несколько пожаров. Об... РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T08:18
2026-08-16T08:45
московская область
андрей воробьев
новости
происшествия
wildberries
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Шесть человек ранены и один погиб из-за атаки украинских беспилотников на Подмосковье в ночь на 16 августа, также в регионе зафиксированы несколько пожаров. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.В Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчина – беспилотник упал на территорию частного дома. В Подольске пострадали три человека. В Климовске медицинская помощь понадобилась водителю грузового автомобиля, получившему ранение кисти. Еще один мужчина получил осколочные ранения в СНТ "Лесной", а жительница поселка Железнодорожный – ранение плеча.В Подольске из-за попадания БПЛА произошло возгорание склада компании Wildberries на территории индустриального парка "Коледино". В момент атаки сотрудники были выведены в укрытие – никто из них не пострадал. Помимо пожара на складе Wildberries, повреждены частный дом в СНТ "Лесной", легковой автомобиль в Климовске и линия электропередачи в коттеджном поселке "Матвеевское".В Домодедово произошло возгорание склада с медикаментами. По предварительной информации, пострадавших нет. Помимо возгорания склада с медикаментами, повреждения получили несколько жилых домов: в одном из них загорелся балкон, в других повреждены стена и окна. Также пострадали два частных дома и крыша торгового центра.В Чехове повреждены частный дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино.В Ступино из-за падения беспилотника на территории одного из садовых товариществ была разрушена баня.Повреждения также зафиксированы в Кашире, где пострадало новое здание отдела полиции, и в Воскресенске, где повреждены отдельные сооружения промышленного объекта. По предварительной информации, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина под атакой баллистики: в Киеве и Кривом Роге пылают пожарыВСУ ударили ракетами и беспилотниками по Ростовской области – погибли людиВСУ атаковали Москву сотнями дронов – в районе МКАД ранены люди
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московская область, андрей воробьев, новости, происшествия, wildberries , беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
Массированный удар ВСУ по Подмосковью – погиб человек, ранены еще шестеро, горят склады

В Подмосковье после удара ВСУ погиб один человек и ранены шесть человек

08:18 16.08.2026 (обновлено: 08:45 16.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Шесть человек ранены и один погиб из-за атаки украинских беспилотников на Подмосковье в ночь на 16 августа, также в регионе зафиксированы несколько пожаров. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня ночью Московская область подверглась одной из самых массированных атак беспилотников за последнее время. За ночь силы ПВО и средства РЭБ сбили и подавили 187 БПЛА – в Домодедово, Подольске, Ступино, Одинцово, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске", – написал в своем канале в МАКС Воробьев.
В Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчина – беспилотник упал на территорию частного дома. В Подольске пострадали три человека. В Климовске медицинская помощь понадобилась водителю грузового автомобиля, получившему ранение кисти. Еще один мужчина получил осколочные ранения в СНТ "Лесной", а жительница поселка Железнодорожный – ранение плеча.
В Подольске из-за попадания БПЛА произошло возгорание склада компании Wildberries на территории индустриального парка "Коледино". В момент атаки сотрудники были выведены в укрытие – никто из них не пострадал. Помимо пожара на складе Wildberries, повреждены частный дом в СНТ "Лесной", легковой автомобиль в Климовске и линия электропередачи в коттеджном поселке "Матвеевское".
В Домодедово произошло возгорание склада с медикаментами. По предварительной информации, пострадавших нет. Помимо возгорания склада с медикаментами, повреждения получили несколько жилых домов: в одном из них загорелся балкон, в других повреждены стена и окна. Также пострадали два частных дома и крыша торгового центра.
В Чехове повреждены частный дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино.
В Ступино из-за падения беспилотника на территории одного из садовых товариществ была разрушена баня.
Повреждения также зафиксированы в Кашире, где пострадало новое здание отдела полиции, и в Воскресенске, где повреждены отдельные сооружения промышленного объекта. По предварительной информации, пострадавших нет.
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Московская областьАндрей ВоробьевНовостиПроисшествияWildberriesБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
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