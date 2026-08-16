https://crimea.ria.ru/20260816/massirovannyy-udar-vsu-po-podmoskovyu--raneny-shestero-goryat-sklady-i-otdel-politsii-1158521849.html

Массированный удар ВСУ по Подмосковью – погиб человек, ранены еще шестеро, горят склады

Массированный удар ВСУ по Подмосковью – погиб человек, ранены еще шестеро, горят склады - РИА Новости Крым, 16.08.2026

Массированный удар ВСУ по Подмосковью – погиб человек, ранены еще шестеро, горят склады

Шесть человек ранены и один погиб из-за атаки украинских беспилотников на Подмосковье в ночь на 16 августа, также в регионе зафиксированы несколько пожаров. Об... РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T08:18

2026-08-16T08:18

2026-08-16T08:45

московская область

андрей воробьев

новости

происшествия

wildberries

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Шесть человек ранены и один погиб из-за атаки украинских беспилотников на Подмосковье в ночь на 16 августа, также в регионе зафиксированы несколько пожаров. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.В Раменском муниципальном округе погиб 83-летний мужчина – беспилотник упал на территорию частного дома. В Подольске пострадали три человека. В Климовске медицинская помощь понадобилась водителю грузового автомобиля, получившему ранение кисти. Еще один мужчина получил осколочные ранения в СНТ "Лесной", а жительница поселка Железнодорожный – ранение плеча.В Подольске из-за попадания БПЛА произошло возгорание склада компании Wildberries на территории индустриального парка "Коледино". В момент атаки сотрудники были выведены в укрытие – никто из них не пострадал. Помимо пожара на складе Wildberries, повреждены частный дом в СНТ "Лесной", легковой автомобиль в Климовске и линия электропередачи в коттеджном поселке "Матвеевское".В Домодедово произошло возгорание склада с медикаментами. По предварительной информации, пострадавших нет. Помимо возгорания склада с медикаментами, повреждения получили несколько жилых домов: в одном из них загорелся балкон, в других повреждены стена и окна. Также пострадали два частных дома и крыша торгового центра.В Чехове повреждены частный дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино.В Ступино из-за падения беспилотника на территории одного из садовых товариществ была разрушена баня.Повреждения также зафиксированы в Кашире, где пострадало новое здание отдела полиции, и в Воскресенске, где повреждены отдельные сооружения промышленного объекта. По предварительной информации, пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина под атакой баллистики: в Киеве и Кривом Роге пылают пожарыВСУ ударили ракетами и беспилотниками по Ростовской области – погибли людиВСУ атаковали Москву сотнями дронов – в районе МКАД ранены люди

московская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, андрей воробьев, новости, происшествия, wildberries , беспилотник (бпла, дрон), атаки всу