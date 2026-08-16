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ЛНР под массированным огнем ВСУ – один человек погиб и четверо ранены

ЛНР под массированным огнем ВСУ – один человек погиб и четверо ранены - РИА Новости Крым, 16.08.2026

ЛНР под массированным огнем ВСУ – один человек погиб и четверо ранены

Один человек погиб и четверо получили ранения из-за ударов ВСУ по населенным пунктам Луганской Народной Республики, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 16.08.2026

2026-08-16T14:07

2026-08-16T14:07

2026-08-16T14:14

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

новости

происшествия

украина

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо получили ранения из-за ударов ВСУ по населенным пунктам Луганской Народной Республики, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.В Лисичанске боевики вновь ударили по водовозу региона-шефа Республики Татарстан. Ранения получили 33-летний и 44-летний мужчины.В Сватовском муниципальном округе враг атаковал многоквартирный дом. Ранена 66-летняя женщина.На автодороге в Новопсковском муниципальном округе БПЛА ударил по легковой машине – ранения получил 42-летний водитель, добавил глава ЛНР.Всего за сутки атакованы 16 муниципалитетов республики. Повреждена гражданская, коммунальная и коммерческая инфраструктура.Ранее в Белгородской области ВСУ ударили по гражданскому автобусу одного из предприятий. Погибла женщина, еще девять человек ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар ВСУ по Подмосковью – погиб человек, ранены еще шестеро, горят складыВСУ ударили ракетами и беспилотниками по Ростовской области – погибли людиДвое детей и взрослые пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область

луганская народная республика (лнр)

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости, происшествия, украина, всу (вооруженные силы украины), атаки всу