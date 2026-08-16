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ЛНР под массированным огнем ВСУ – один человек погиб и четверо ранены - РИА Новости Крым, 16.08.2026
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ЛНР под массированным огнем ВСУ – один человек погиб и четверо ранены
ЛНР под массированным огнем ВСУ – один человек погиб и четверо ранены - РИА Новости Крым, 16.08.2026
ЛНР под массированным огнем ВСУ – один человек погиб и четверо ранены
Один человек погиб и четверо получили ранения из-за ударов ВСУ по населенным пунктам Луганской Народной Республики, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 16.08.2026
2026-08-16T14:07
2026-08-16T14:14
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
новости
происшествия
украина
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо получили ранения из-за ударов ВСУ по населенным пунктам Луганской Народной Республики, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.В Лисичанске боевики вновь ударили по водовозу региона-шефа Республики Татарстан. Ранения получили 33-летний и 44-летний мужчины.В Сватовском муниципальном округе враг атаковал многоквартирный дом. Ранена 66-летняя женщина.На автодороге в Новопсковском муниципальном округе БПЛА ударил по легковой машине – ранения получил 42-летний водитель, добавил глава ЛНР.Всего за сутки атакованы 16 муниципалитетов республики. Повреждена гражданская, коммунальная и коммерческая инфраструктура.Ранее в Белгородской области ВСУ ударили по гражданскому автобусу одного из предприятий. Погибла женщина, еще девять человек ранены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар ВСУ по Подмосковью – погиб человек, ранены еще шестеро, горят складыВСУ ударили ракетами и беспилотниками по Ростовской области – погибли людиДвое детей и взрослые пострадали при атаке ВСУ на Запорожскую область
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РИА Новости Крым
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96
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости, происшествия, украина, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ЛНР под массированным огнем ВСУ – один человек погиб и четверо ранены

При массированных обстрелах ЛНР погиб мужчина и ранены еще четыре человека

14:07 16.08.2026 (обновлено: 14:14 16.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо получили ранения из-за ударов ВСУ по населенным пунктам Луганской Народной Республики, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"В Белокуракинском муниципальном округе вражеский БПЛА атаковал гражданскую грузовую "Газель". Водитель, уроженец Ростова-на-Дону, погиб от полученных травм", – написал Пасечник в своем канале в МАКС.
В Лисичанске боевики вновь ударили по водовозу региона-шефа Республики Татарстан. Ранения получили 33-летний и 44-летний мужчины.
В Сватовском муниципальном округе враг атаковал многоквартирный дом. Ранена 66-летняя женщина.
На автодороге в Новопсковском муниципальном округе БПЛА ударил по легковой машине – ранения получил 42-летний водитель, добавил глава ЛНР.
Всего за сутки атакованы 16 муниципалитетов республики. Повреждена гражданская, коммунальная и коммерческая инфраструктура.
Ранее в Белгородской области ВСУ ударили по гражданскому автобусу одного из предприятий. Погибла женщина, еще девять человек ранены.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникНовостиПроисшествияУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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